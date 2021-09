Bertrand Pérez, nuevo Director de Operaciones de Fundación Web3

/COMUNICAE/

La Fundación Web3 trabaja en la investigación y desarrollo tecnológico de la siguiente fase de Internet, conocido como Web3, apostando por la descentralización para que los usuarios puedan ser dueños de sus propios datos. Organización con sede en Suiza y está presidida por Gavin Wood, cofundador de Ethereum y actual fundador de Polkadot y Kusama. Wood acuñó el término Web3 para describir una nueva Internet descentralizada

– Bertrand Pérez se ha convertido en nuevo Director de Operaciones de Fundación Web3, la organización sin ánimo de lucro que desarrolla protocolos tecnológicos para la siguiente fase en Internet, apunta a nuevos modelos descentralizados y la personalización de la experiencia del usuario, salvaguardando los datos personales.

El nuevo directivo de Fundación Web3, asume este nuevo puesto estratégico como evolución de la Web2 – actual etapa de Internet con la interacción y las redes sociales como principal bandera – a la Web3. Hasta este pasado verano, Bertrand Pérez ocupaba un cargo de responsabilidad en Libra, actual Diem, proyecto blockchain perteneciente a Facebook, concretamente como Director de Operaciones. Esta incorporación trae consigo la experiencia de Bertrand Pérez en la división de pagos y tiene como principal misión caminar hacia la Web3.

Pérez ocupó distintos puestos en Diem, tanto Director de Operaciones como Director Gerente de la Asociación Libra/Diem, que creó desde cero. Antes de esta etapa en Diem, fue director senior de PayPal durante cerca de ocho años. En total, acumula casi 30 años ocupando distintos roles tecnológicos en el sector.

Polkadot, la revolución del Internet conocida

Bertrand Pérez se une así a un equipo de ingenieros, académicos y diferentes perfiles profesionales que, desde hace un tiempo, llevan trabajando para alcanzar la nueva revolución del Internet que ya se conoce, la consecución de la Web3. La descentralización no es fácil y requiere de una implementación tecnológica a través de blockchain bastante compleja, sin embargo, el fin es retornar al origen de Internet, que no es otro que el protocolo abierto, principio para el que estaba imaginado.

En este sentido, el actor fundamental sobre el que gira el engranaje para lograr este hito no es otro que Polkadot, una plataforma blockchain que está construida para conectar cadenas privadas y de consorcios, redes públicas y tecnologías futuras que aún no se han creado. Se trata de la única plataforma que permite una interconexión con otras como Ethereum, Bitcoin, etc, con el objetivo de intercambiar información y transacciones de forma fiable. Actualmente, estas blockchain funcionan de forma completamente independiente, así como también hacen sus diferentes criptodivisas.

Sobre Polkadot

Polkadot es el primer proyecto de Fundación Web3, una fundación suiza creada para facilitar una web descentralizada totalmente funcional y fácil de usar. Polkadot está construido para conectar cadenas privadas y de consorcios, redes públicas y sin permisos, oráculos, y tecnologías futuras que aún no se han creado. El proyecto facilita un internet donde las blockchains independientes pueden intercambiar información y transacciones de forma fiable a través de la relay chain de Polkadot.

