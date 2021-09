Datalogic hace del comercio electrónico una realidad para empresas de cualquier tamaño

/COMUNICAE/

La revolución de las ventas online ha comenzado. Datalogic, líder mundial en los mercados de automatización de fábricas y captura automática de datos, se complace en anunciar la disponibilidad de la cartera completa de productos que respaldan las soluciones de comercio electrónico incluso para las empresas más pequeñas

El crecimiento sin precedentes del comercio electrónico en 2020 fue algo nunca antes visto. Las restricciones al consumidor debido a Covid-19 alentaron e impulsaron a los consumidores de todo el mundo a comprar en línea, y esto ha acelerado el crecimiento del comercio electrónico entre cinco y seis años. Los métodos tradicionales de compra se han transformado para siempre y las ventas digitales tienen un futuro más destacado y competitivo en el mercado global.

Cuando los consumidores realizan una compra en una tienda en línea, esperan que se les entregue en 24 horas y, a veces, incluso más rápido. La tecnología juega un papel clave en este auge del comercio electrónico y millones de artículos preparados y entregados a diario no se pueden administrar sin el apoyo de soluciones de alta tecnología. Datalogic, con su gama única de dispositivos de captura de datos, ofrece soluciones en todos los procesos relevantes que convierten el concepto de comercio electrónico en realidad.

No importa qué empresas estén vendiendo o el tamaño de su negocio, la solicitud de pedido inicial y la entrega al destino son los dos puntos más críticos en el proceso de compra.

El proceso consta de tres partes:

1. Cumplimiento de pedidos: los artículos se clasifican y embalan.

2. Selección y envío: los paquetes se seleccionan y se envían a su destino.

3. Entrega: los pedidos se entregan en destino.

Mantener la satisfacción del cliente y garantizar el pago de la compra no es una tarea sencilla. Ahora imagine agregar a este escenario la complejidad de transportar muchos paquetes, tanto grandes como pequeños, con diferentes modos de entrega y cambios de ruta de última hora.

Al lograr este nivel de visibilidad del proceso de un extremo a otro, sin importar cuán grande o pequeña sea, una empresa sigue los mismos pasos. En primer lugar, proporcionar visibilidad en tiempo real de la ubicación del pedido. En segundo lugar, la obtención del comprobante de recogida y entrega mediante firma electrónica o registro fotográfico. Finalmente, planificar las rutas de transporte más eficientes.

Datalogic proporciona todas las herramientas necesarias para el cumplimiento de un extremo a otro de las operaciones de comercio electrónico más exigentes. Escáneres de mano, escáneres industriales estacionarios, sensores y seguridad, computadoras móviles, PDA y tabletas resistentes contribuyen a la potencia de procesamiento de nivel empresarial sin comprometer el rendimiento.

Los trabajadores del almacén, los conductores de reparto y otros operadores pueden equiparse con una gama de dispositivos de la cartera de Datalogic diseñados para soportar condiciones climáticas extremas, uso rudo y una batería de larga duración, incluso durante los turnos de trabajo más exigentes.

Datalogic y su red global de socios están aquí para ayudar a garantizar que cualquier tamaño de operación de comercio electrónico permanezca ágil, tanto dentro como fuera del almacén. Las empresas buscan un procesamiento y rendimiento de pedidos más rápido y sin errores, al tiempo que mantienen los costos de administración al mínimo. Quieren un seguimiento preciso del inventario y un movimiento seguro y protegido de las mercancías para garantizar la integridad del producto y el bienestar de su personal.

Conocer más en www.datalogic.com

Datalogic Group

Global leader in the automatic data capture and factory automation markets since 1972, Datalogic empowers the efficiency and quality of processes in the Retail, Manufacturing, Transportation & Logistics and Healthcare industries.

Datalogic S.p.A. is listed in the STAR segment of the Italian Stock Exchange since 2001 as DAL.MI. Visit www.datalogic.com.

Datalogic and the Datalogic logo are registered trademarks of Datalogic S.p.A. in many countries, including the U.S.A. and the E.U. Other trademarks belong to their respective owners.

Fuente Comunicae



Source: Comunicae