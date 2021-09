Cotemar es Empresa Saludablemente Responsable y recibe el Distintivo Organización Saludable 2020

/COMUNICAE/

Por segunda ocasión consecutiva, Cotemar recibió el Reconocimiento Empresa Saludablemente Responsable, RESR otorgado por el Consejo Empresarial de Salud y Bienestar, CESyB, el organismo que promueve la salud y los entornos favorables al bienestar en el lugar de trabajo desde hace once años

Asimismo, Cotemar obtuvo el nivel 5 (un nivel más que en 2020) “Modelando Conducta” del Distintivo Organización Saludable, ORSÒ 2020, un programa de 8 etapas que representan diferentes estadios en el desarrollo de una estrategia de prevención de la enfermedad y promoción de la salud en el lugar de trabajo.

“La obtención del nivel 5, Modelando Conducta, significa que en Cotemar hemos trabajado arduamente para establecer estadios de conducta y medición del presentismo, así como para mejorar la salud mental de nuestros colaboradores. Para nosotros, es sumamente valioso recibir este reconocimiento, especialmente este año en el que la pandemia ha presentado desafíos inusuales a nivel físico y emocional para nuestros colaboradores y nuestra comunidad”, señaló una fuente interna de Cotemar.

Cotemar cuenta con un compromiso permanente con el bienestar de su gente, al promover un ambiente de trabajo sano, seguro y saludable.

Acerca de Cotemar, S.A. de C.V.

Experiencia, eficiencia, entrega y empatía social les definen

Son una compañía 100% mexicana fundada en 1979 que brinda soluciones integrales para la exploración y producción (E&P) costa afuera, desde el soporte operacional hasta proyectos de diseño y construcción costa afuera.

Su experiencia e infraestructura, única en el Golfo de México, les posiciona como la mejor opción, colaborando con sus clientes y ayudándoles a superar sus retos, maximizando el retorno de la inversión.

Impulsados por su cultura de colaboración y convertir los retos en grandes oportunidades. Ejecutan proyectos de forma segura, eficiente y en tiempo, sus más de 40 años de trayectoria les respaldan. One stop to get it done, and done right.

Contacto: Israel Ramón Estrada Vidal irestradav@cotemar.com.mx / Cel. 938-124-7926.

Fuente Comunicae



