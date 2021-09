La fundación Construyendo y Creciendo recibe el premio internacional de alfabetización 2021 por la UNESCO

/COMUNICAE/

La UNESCO seleccionó seis programas de alfabetización excepcionales como ganadores de sus Premios Internacionales de Alfabetización otorgados con motivo del Día Internacional de la Alfabetización (8 de septiembre). Durante la crisis de la COVID-19, estos proyectos continuaron ayudando a los estudiantes a aprender a leer y escribir con ayuda de tecnologías accesibles

La Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (UNESCO) otorgó el Premio Internacional UNESCO-Confucio de Alfabetización 2021 a la Fundación Construyendo y Creciendo por su destacada labor que atiende el rezago educativo en los trabajadores de la construcción en México.

El jurado intregrado por 5 expertos de la comunidad educativa internacional, reconoció a la Fundación con 15 años de trayectoria, por su programa de alfabetización y especialmente por las prácticas innovadoras en educación, que buscaron garantizar el aprendizaje inclusivo a distancia y la alfabetización utilizando la tecnología durante la pandemia de COVID-19. A pesar de que las actividades presenciales se suspendieron durante la pandemia, el programa de Construyendo y Creciendo pudo continuar sus actividades, ofreciendo a los estudiantes que anteriormente no tenían acceso a la educación (debido a la falta de instalaciones de aprendizaje accesibles cerca de sus hogares o que no conocían la educación a distancia), la oportunidad de participar en el aprendizaje a distancia y prosperar.

“Estos programas han cambiado literalmente la vida de miles de jóvenes, mujeres y adultos marginados. La alfabetización emancipa a las personas y aumenta su capacidad de elegir libremente” afirmó la Directora General de la UNESCO Audrey Azoulay.

Al menos 773 millones de jóvenes y adultos en el mundo no saben leer o escribir aún, y 250 millones de niños no adquieren las competencias básicas de lectoescritura. Son más las mujeres no alfabetizadas que los hombres, y estas son también las más afectadas por la brecha que acentúa las desigualdades de género en el ámbito digital. Además, es previsible que la situación empeore debido a las pérdidas de aprendizaje causadas por la interrupción de la educación debido a los cierres de escuelas por la pandemia. Es posible que 23,8 millones de niños y jóvenes de todo el mundo no tengan acceso a la escuela o la abandonen en 2021 debido al solo impacto económico de la pandemia.

En México, al menos 2 millones de personas son empleadas por el sector de la construcción, mismas que tienen un promedio de escolaridad de 5 años, mucho menor que el promedio del resto de los mexicanos, que se ubica en 9.7 años. Para atender a este sector, Construyendo y Creciendo ha instalado más de 150 aulas de estudio en 16 estados de la República, beneficiando a más de 27 mil estudiantes. De esta forma, la Fundación construye oportunidades para que los trabajadores de la construcción mejoren su calidad de vida y con ello, nadie se quede atrás.

En los últimos 4 años, Construyendo y Creciendo ha alfabetizado a cerca de 600 trabajadores, entre ellos se encuentra Nabor Hernández, un albañil de 50 años originario de Puebla, que en las aulas de la Fundación aprendió a leer y escribir y recientemente obtuvo su certificado de secundaria “Para mí fue algo muy difícil, al no saber leer ni escribir, pero hoy me siento muy feliz al haber recibido mi certificado. Para mí es un gran triunfo, porque hoy camino por las calles sin miedo, porque ya sé leer y escribir”, afirmó el estudiante beneficiado.

Está también el caso de Sebastián Saldaña, un jóven de 23 años, quién durante la pandemia, aprendió a leer y escribir y que actualmente cursa computación básica, iniciando así, su alfabetización digital.

El Premio UNESCO-Confucio nació en 2005, con el apoyo de República Popular de China, y se centra en la alfabetización funcional, aprovechando los entornos tecnológicos, a favor de los adultos del medio rural y de los jóvenes no escolarizados. Este año, el tema central fue la “Alfabetización digital y a distancia inclusiva”.

El Premio es entregado en el marco del Día Internacional de la Alfabetización, que se celebra el 8 de septiembre para recordar al público la importancia de la alfabetización como factor de dignidad y de derechos humanos.

Construyendo y Creciendo es la segunda institución mexicana galardonada con este Premio, ya que en 2020 la BUAP (Benemérita Universidad Autónoma de Puebla) fue premiada por su programa “Aprender Enseñando”, enfocada a mejorar la calidad de vida de comunidades vulnerables de Puebla.

El Premio UNESCO-Confucio ayuda a fortalecer la sostenibilidad de los programas educativos de Construyendo y Creciendo, ya que la labor de la Fundación se sostiene a través donativos para continuar brindando apoyo de manera gratuita. Este Premio es un reconocimiento compartido con los aliados que han apoyado la labor de Construyendo y Creciendo durante 15 años, pero también es una invitación a la población mexicana para sumarse a las causas que apoyan el desarrollo personal a través de la educación.

