Cotemar, reconocida como uno de los Mejores Lugares para Trabajar en México para mujeres por GPTW

Cotemar fue reconocida por Great Place to Work, GPTW, como uno de los mejores lugares para trabajar en México para Mujeres, gracias a que la empresa cuenta con prácticas que promueven la equidad de género y la inclusión en cualquier posición, área o responsabilidad

De acuerdo con el ranking “Los Mejores Lugares para Trabajar en México para Mujeres 2021”, la encuesta sobre sitios de trabajo para el género femenino llevada a cabo por GPTW, la pandemia por Covid-19 provocó el mayor cambio en la fuerza laboral desde la Segunda Guerra Mundial, con lo cual la representación femenina creció considerablemente en los sectores esenciales.

“El impulso de las buenas prácticas forma parte de nuestro ADN, por esta razón trabajamos con el mejor talento, sin importar género, edad, creencia u origen. Nuestra estrategia de Capital Humano está centrada en las personas, por lo que tomamos en cuenta una gran variedad de factores para promover una cultura de alta confianza”, señaló Analaura Antuna Tello de Meneses, Gerente de Capital Humano.

Desde hace más de 40 años, Cotemar impulsa un ambiente de trabajo sano, seguro y saludable, que fomenta la calidad de vida y desarrollo profesional y humano de sus colaboradores.

Acerca de Cotemar, S.A. de C.V.

Experiencia, eficiencia, entrega y empatía social les definen

Son una compañía 100% mexicana fundada en 1979 que brinda soluciones integrales para la exploración y producción (E&P) costa afuera, desde el soporte operacional hasta proyectos de diseño y construcción costa afuera.

Su experiencia e infraestructura, única en el Golfo de México, les posiciona como la mejor opción, colaborando con sus clientes y ayudándoles a superar sus retos, maximizando el retorno de la inversión.

Impulsados por su cultura de colaboración y convertir los retos en grandes oportunidades. Ejecutan proyectos de forma segura, eficiente y en tiempo, sus más de 40 años de trayectoria les respaldan. One stop to get it done, and done right.

www.cotemar.com.mx

Contacto: Israel Ramón Estrada Vidal irestradav@cotemar.com.mx / Cel. 938-124-7926.

