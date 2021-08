No más trabajo en casa. Expedia revela los hoteles con las mejores terrazas en México

/COMUNICAE/

De acuerdo con un estudio reciente de Expedia, al menos el 44% de los mexicanos mencionó que no puede esperar a tomar un descanso del trabajo en casa

Trabajar desde casa se ha convertido en una realidad para muchos mexicanos. Al principio, no tener que salir de casa y poder pasar todo el día en pijama parecía una buena idea, pero después de tantos meses de vivir así la gente se está cansando de quedarse en casa todo el día. De acuerdo con un estudio reciente de Expedia, al momento de reservar un viaje, al menos el 44% de los mexicanos mencionó que no puede esperar a tomar un descanso del trabajo en casa; el 39%, que le gustaría cambiar el hecho de cocinar por recibir sus platillos en la mesa; y el 32%, que ya no quiere lavar trastes*.

La buena noticia es que cambiar de escenario y encontrar más motivación para trabajar puede ser más simple de lo que parece. Para inspirar a los trabajadores mexicanos Expedia ha creado una lista con los mejores hoteles de México con bares y terrazas**.

Los mejores hoteles con terraza en México

Be Playa Hotel en Playa del Carmen, Quintana Roo – esta propiedad ofrece a los huéspedes un bar junto a la alberca que es el fondo de pantalla perfecto para una videoconferencia del trabajo. Además de varias opciones de bebidas, el bar cuenta con un variado menú de sushi.

Hotel Morales Historical & Colonial Downtown Core en Guadalajara, Jalisco – Este es un hotel con VIP Access, lo que significa que los miembros del Expedia Rewards tienen beneficios durante su estadía. Además de su hermosa arquitectura colonial, este hotel ofrece un bar en la alberca, así como un bar/restaurante para los huéspedes interesados ​​en disfrutar de la cocina local mientras trabajan.

Hotel Lucerna Tijuana en Tijuana, Baja California – También un hotel con VIP Access para los miembros del Expedia Rewards. Mientras trabajan en el bar de la terraza, los huéspedes pueden disfrutar de un delicioso sushi además del bar salón con varias opciones de bebidas.

Mamasan Treehouses & Cabins en Tulum, Quintana Roo – Para quienes buscan por la naturaleza, esta es una gran opción, ya que las habitaciones están en medio de los árboles. El restaurante del hotel ofrece comidas exclusivamente orgánicas, con ingredientes frescos locales de productores de toda la península de Yucatán. Todo el hotel funciona con energía solar.

Rosewood San Miguel De Allende en San Miguel de Allende, Guanajuato – un hotel con VIP Access, esta propiedad de 5 estrellas es para aquellos que buscan comodidad. Su restaurante llamado 1826 es conocido por celebrar la rica herencia y tradiciones culinarias de México. El menú ofrece cocina innovadora con ingredientes de origen local. Con la filosofía “de la granja a la mesa”, el restaurante 1826 ha establecido asociaciones con granjas cercanas y productores de alimentos que trabajan con el equipo culinario para suministrar diversos productos orgánicos frescos.

Domingo Santo Hotel Boutique en Ciudad de México – un hotel con VIP Access, esta propiedad cuenta con un restaurante y la Terraza Santo Domingo que es el lugar ideal para degustar la magnífica fusión de tradición y modernidad de la gastronomía del país que Domingo Santo, sitio donde se forjó la historia del mestizaje entre conquistadores y pueblos indígenas.

* El estudio hecho por Expedia tuvo como objetivo descubrir los comportamientos al viajar en 2021. OnePoll encuestó a 1,000 adultos en México que han salido de viaje siendo mayores de edad. Fechas de la encuesta: 1 al 7 de abril de 2021.

** Estos hoteles tienen reseñas positivas asociadas a dicho servicio, según la opinión de los usuarios de Expedia en todo el mundo durante 2019. El año 2020 fue inusual para los viajes, por lo que la empresa tomó en cuenta las reseñas de 2019.

