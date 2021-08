Liberty Star ejecuta un acuerdo de financiación para la perforación del proyecto de oro Red Rock Canyon, en el condado de Cochise, Arizona

Liberty Star Minerals (“Liberty Star” o la “Compañía”) (OTCQB:LBSR) una compañía de exploración mineral con sede en Arizona, es el único titular de los Permisos de Exploración Mineral (MEP) del Departamento de Tierras del Estado de Arizona sobre su Prospecto de Oro Red Rock Canyon

LATINOAMÉRICA (agosto 27 de 2021). Liberty Star Minerals (“Liberty Star” o la “Compañía“) (OTCQB:LBSR) una compañía de exploración mineral con sede en Arizona, es el único titular de los Permisos de Exploración Mineral (MEP) del Departamento de Tierras del Estado de Arizona sobre su Prospecto de Oro Red Rock Canyon. El prospecto se encuentra dentro del proyecto más grande de la compañía, Hay Mountain, en el sureste de Arizona, que puede poseer metales comercialmente importantes asociados con estructuras geológicas de pórfido de cobre-oro-molibdeno. La empresa se complace en anunciar la ejecución de un acuerdo de compra de acciones ordinarias por valor de 1.000.000 de dólares (el “Acuerdo de Compra”) y un acuerdo de garantías por valor de 1.000.000 de dólares (el “Acuerdo de Garantías”, en conjunto “los Acuerdos”) con Triton Funds LP (“Triton”) de San Diego, California.

Según el acuerdo de compra de acciones ordinarias, la empresa tiene un derecho de “venta” en virtud del cual puede exigir a Triton que compre un total de hasta 1.000.000 de dólares de sus acciones ordinarias. La Sociedad puede ejercer su derecho de venta en cualquier momento después de que se declare efectiva la Declaración de Registro que se presentará ante la Comisión del Mercado de Valores de EE.UU. y antes del 31 de diciembre de 2022. Puede exigir a Triton que compre no menos de 25.000 dólares ni más de 250.000 dólares al mes de sus acciones ordinarias a un precio de compra igual al 75% del precio medio diario más bajo ponderado por volumen de las acciones ordinarias de la Sociedad durante los 5 días hábiles inmediatamente anteriores a la fecha de cierre de cada tramo de compra. En virtud de la garantía de compra de acciones ordinarias, Triton tiene derecho, durante un periodo de 5 años, a elegir la compra de hasta 1.000.000 de dólares adicionales de acciones ordinarias de la Sociedad a un precio de compra por acción basado en una supuesta capitalización de mercado de 20.000.000 de dólares de las acciones en circulación de la Sociedad en cada momento. Las disposiciones de los Acuerdos estarán en la página web de la SEC, SEC.gov.

El director independiente de Liberty Star, Bernard J. Guarnera, un profesional/persona cualificada, es el autor del último informe técnico de Red Rock Canyon, en el que se concluye que, “significativamente, cada programa geoquímico y de perforación reveló la presencia de oro en grados que ahora se considerarían económicos.” [Informe técnico, Red Rock Canyon Gold Property p.1]

Con la financiación, la empresa seguirá las recomendaciones del informe técnico del Sr. Guarnera, que exige un programa por fases de trabajo geofísico continuado, muestreo geoquímico y perforación limitada. El programa de perforación se llevará a cabo para confirmar los resultados previamente reportados por otras empresas de exploración de oro señalados en el informe técnico. “Si la fase 1 tiene éxito, el trabajo de seguimiento consistiría principalmente en más perforaciones con la intención de desarrollar un recurso mineral”. [Informe técnico p.40]

La movilización de la perforación comenzará inmediatamente después de completar los estudios arqueológicos y de vegetación del Estado de Arizona, que Liberty espera completar en octubre. Un equipo de perforación con núcleo de diamante y de circulación inversa estará activo tan pronto como sea posible. La primera ronda de perforación comenzará ya en los próximos tres meses.

El director de la junta directiva, Boyd Gordon, comentó: “La ejecución de los acuerdos con Triton es nuestro primer paso hacia el desarrollo de Red Rock Canyon, en el que primero trataremos de confirmar los resultados comunicados previamente por otras empresas de exploración de oro y, si somos capaces de confirmar esos resultados, dar los pasos hacia el desarrollo de un recurso mineral. Si nuestro trabajo en el desarrollo de Red Rock Canyon tiene éxito, se espera que resulte en un aumento del valor de los activos de la Compañía y ayude a poner a la Compañía en posición de buscar la financiación necesaria para comenzar trabajos adicionales de exploración y desarrollo en potenciales depósitos de cobre en nuestro Proyecto Hay Mountain”.

Brett Gross, director general de Liberty Star, añadió: “Hemos dado los pasos necesarios para avanzar en el proyecto Hay Mountain hasta la fase de perforación exploratoria. Como señala el director Barney Guarnera, la ciencia y los datos históricos nos llevan a Red Rock Canyon, donde hay oro. La presencia de estructuras jasperoides visibles y otros datos apuntan a que el oro puede estar cerca de la superficie y en profundidad. Hemos investigado y trabajado, y ahora tenemos un vehículo de financiación ventajoso. Estoy deseando trabajar con Triton, cuyos representantes son muy partidarios de que la industria minera participe en los futuros avances tecnológicos. En los próximos meses, espero compartir lo que creemos que serán informes positivos sobre la ampliación de los programas de perforación y, por supuesto, los descubrimientos de metales.”

“Brett I. Gross” Brett I. Gross

CEO/Presidente

Liberty Star Minerals

Acerca de Triton Funds LP “Triton Funds se centra principalmente en las inversiones que tendrán un impacto positivo duradero en la generación del milenio con una cartera de empresas públicas y privadas”.

Acerca de Liberty Star Liberty Star Uranium & Metals Corp. (LBSR:OTCQB), d/b/a Liberty Star Minerals, es una empresa de exploración minera con sede en Arizona que se dedica a la adquisición, exploración y desarrollo de propiedades mineras en Arizona y el suroeste de Estados Unidos. En la actualidad, la empresa controla propiedades situadas en lo que la dirección considera algunas de las regiones mineralizadas más ricas de Norteamérica en cobre, oro, plata, molibdeno (moly) y metales asociados. La principal propiedad de la empresa es el proyecto Hay Mountain (en fase de exploración), que contiene pórfidos de cobre, oro, moly y otros minerales de importancia comercial. Se han seleccionado objetivos específicos para la exploración de yacimientos cercanos a la superficie y profundos, de los que existen numerosos análogos en las cercanías. Contigua al principal objetivo de exploración de pórfidos de Hay Mountain, y parte del proyecto general de Hay Mountain, hay una zona cada vez más atractiva de mineralización de oro en fase de exploración denominada Red Rock Canyon. Red Rock Canyon exhibe lo que creemos que son extensas y prometedoras estructuras hidrotermales portadoras de oro que están documentadas en los registros históricos públicos y de la Compañía (ver comunicados de prensa y medios sociales asociados para más información). El proyecto Hay Mountain se encuentra en el condado de Cochise (sureste) de Arizona, Estados Unidos.

Visitar lbsr.us o más información sobre Liberty Star Minerals y el Proyecto Hay Mountain, incluyendo imágenes, mapas e informes técnicos.

Seguir a Liberty Star Minerals en Facebook , LinkedIn y Twitter@LibertyStarLBSR

Declaraciones prospectivas Cierta información contenida en el comunicado público puede contener “declaraciones prospectivas”, tal como se define en la Ley de Reforma de Litigios sobre Valores Privados de Estados Unidos de 1995, y dentro del significado de la Sección 27A de la Ley de Valores de 1933, con sus modificaciones, y la Sección 21E de la Ley de Valores de 1934, con sus modificaciones. Todas las declaraciones contenidas en el presente documento que no sean hechos históricos son declaraciones prospectivas que implican riesgos, incertidumbres y otros factores imprevisibles y ajenos al control de la empresa o de la dirección, que podrían hacer que los resultados, la evolución y las decisiones empresariales reales difieran sustancialmente de los expresados o implícitos en dichas declaraciones prospectivas. Dichas declaraciones prospectivas pueden incluir, entre otras cosas, las estrategias comerciales de la empresa, las suposiciones de la dirección, las transacciones pendientes o futuras, los recursos minerales o las leyes estimadas en el futuro, las inversiones, las valoraciones de los activos, los permisos y las aprobaciones previstos y otra información que puede basarse en previsiones de futuros resultados de exploración, operativos o financieros, o en estimaciones de asuntos aún no determinables. Cualquier declaración que exprese o implique discusiones con respecto a predicciones, expectativas, creencias, planes, proyecciones, objetivos, suposiciones o eventos futuros o rendimiento utilizando palabras o frases como las siguientes pueden ser declaraciones prospectivas: “estimar”, “pretender”, “creer”, “esperar”, “anticipar”, “planear”, “potencial”, “continuar” “puede”, “podría”, “podría”, “haría” o palabras o expresiones similares. Los factores importantes que podrían diferir materialmente de las expectativas de la empresa y de la dirección incluyen, entre otros, los riesgos relacionados con los resultados infructuosos de las exploraciones, los precios de los metales, las fluctuaciones de los precios de las divisas, los mercados internacionales, las conclusiones de las evaluaciones económicas y los cambios en los parámetros de los proyectos a medida que se van perfeccionando los planes, así como los cambios en la disponibilidad de financiación para la exploración y el desarrollo de minerales y las condiciones económicas generales.

La información adicional sobre estos factores, riesgos e incertidumbres en los que se basan las declaraciones prospectivas se discute en el Informe Anual de la Compañía en el Formulario 10-K para el año terminado el 31 de enero de 2021, tal como se actualiza de vez en cuando en las presentaciones de la Compañía con la Comisión de Valores y Bolsa. La empresa no se hace responsable de la actualización de la información contenida en este comunicado público más allá de la fecha de presentación o de la fecha de publicación, ni de los cambios realizados en este documento por los servicios de cable o de Internet. Los factores de riesgo de la empresa se exponen en el documento 10-K y en otras presentaciones periódicas realizadas ante la SEC en EDGAR (ref. Liberty Star Uranium & Metals, Corp.).

Asuntos del Reglamento S-K 1300 El 31 de octubre de 2018, la Comisión de Valores de los Estados Unidos adoptó la Subparte 1300 del Reglamento S-K (“Reglamento SK-1300”) para modernizar los requisitos de divulgación de la propiedad para los registrantes de la minería, y la orientación relacionada, en virtud de la Ley de Valores de 1933, con sus enmiendas, y la Ley de Intercambio de Valores de 1934, con sus enmiendas. Todos los solicitantes de registro están obligados a cumplir con el Reglamento SK-1300 para los ejercicios fiscales que terminan después del 1 de enero de 2021. En consecuencia, la Compañía debe cumplir con el Reglamento SK-1300 para su año fiscal que termina el 31 de enero de 2021.

El Reglamento SK-1300 utiliza el esquema de clasificación de recursos y reservas minerales basado en el Comité de Normas Internacionales de Información sobre Reservas Minerales (“CRIRSCO”), que incluye definiciones de recursos minerales inferidos, indicados y medidos. Liberty Star es un “emisor en fase de exploración”, tal como se define en la Subparte 1300. Actualmente no tiene resultados de exploración, recursos minerales o reservas minerales que comunicar, por lo que ninguna información, opinión o datos incluidos en el sitio web o en cualquier comunicado público incluye ninguna información o divulgación relativa a resultados de exploración, recursos minerales o reservas minerales, tal como se define en el Reglamento SK-1300. Como resultado, la Compañía no está obligada, en este momento, a obtener o proporcionar un Resumen de Informe Técnico como se define en el Reglamento SK-1300. Se advierte a los inversores estadounidenses que no deben confiar ni asumir para ningún propósito que cualquier parte de la propiedad real mineralizada de la Compañía en estas categorías se convertirá alguna vez en recursos minerales inferidos, indicados y medidos o en reservas minerales probables o probadas en el sentido del Reglamento S-K 1300.

A MENOS QUE SE INDIQUE EXPRESAMENTE LO CONTRARIO EN EL ANVERSO DE DICHA INFORMACIÓN, NADA DE LO CONTENIDO EN ESTE COMUNICADO PÚBLICO ES, NI PRETENDE SER, UN RESUMEN DE INFORME TÉCNICO PREPARADO POR UNA PERSONA CUALIFICADA DE CONFORMIDAD CON LOS REQUISITOS DE LA SUBPARTE 1300 DEL REGLAMENTO S-K DE LA COMISIÓN DE VALORES.

FUENTE: Liberty Star Minerals

Fuente: Central de Noticias AndeanWire

Source: AW-Mexico