Dahua Technology lanza su nuevo detector de metales de paso

Dahua Technology, proveedor de servicios y soluciones de IoT inteligente centrado en video, anunció el lanzamiento de su nueva solución de detección de metales de paso. Se trata de un arco (puerta) que adopta un campo electromagnético para detectar objetos metálicos a través de 6, 18 y hasta 33 zonas de detección

El dispositivo es un arco de alto desempeño y alta sensibilidad diseñado con materiales livianos para facilitar su transporte e instalación, cuenta con un sistema anti-interferencia que lo hace sumamente confiable. El nuevo detector de metales de Dahua Technology tiene múltiples modos de encendido/apagado que aumenta su duración. Además, en las zonas de detección la sensibilidad puede ser ajustada a fin de adaptarse a las necesidades puntuales de cada escenario. La luz, así como la duración y el volumen del sistema de alarma pueden ser configurados.

Esta solución tiene una capacidad de detección de 60 a 100 personas por minuto, filtrando objetos metálicos por peso, volumen, tamaño y partes metálicas. El sistema puede distinguir llaves, joyas, hebillas y otros artículos que no deberían activar una alarma.

Para garantizar mayor seguridad para los usuarios, el dispositivo utiliza un campo magnético débil y cumple con los estándares de radiación electromagnética para garantizar que sea inofensivo para mujeres embarazadas y no interfiera con marcapasos cardíacos.

El detector de metales viene preconfigurado para 72 escenarios de aplicación. El cual puede ser utilizado regularmente en proyectos de estaciones de tren, estaciones del metro, logística, eventos importantes, casinos, sistema judicial, oficinas de gobierno, escuelas, estaciones de autobús y aeropuertos. Lo que brinda gran flexibilidad para atender las necesidades de diversas empresas a nivel global.

Con estos dispositivos, Dahua Technology continúa aportando soluciones que permiten crear una sociedad más segura y una vida más inteligente.

Zhejiang Dahua Technology Co., Ltd. (Dahua Technology) es un proveedor de servicios y soluciones inteligentes de IoT centrado en video. Tiene más de 18,000 empleados, de los cuales más del 50% se dedican a I + D. La compañía ha implementado sus productos, soluciones y servicios en 180 países y regiones, cubriendo industrias clave que incluyen ciudad inteligente, tráfico, comercio minorista, banca y finanzas, energía, etc. Desde 2014, se estima que Dahua Technology es el segundo proveedor de equipos de videovigilancia más grande del mundo. de acuerdo con la empresa de investigación de mercado Omdia y ha sido clasificado en segundo lugar en la lista de seguridad 50 de a & s durante 3 años consecutivos.

