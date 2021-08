Fibra Plus adquiere T-MEC III e incrementa el valor de su portafolio

/COMUNICAE/

Con la adquisición de T-MEC III, Parque Industrial ubicado en la frontera con Estados Unidos, Fibra Plus busca seguir impulsando proyectos de valor que promuevan la economía del país. La transacción, que se concretó por alrededor de 500 millones de pesos, responde a la estrategia de expansión de la Fibra y fue posible gracias a la solidez y bajo apalancamiento financiero que registra la emisora

Derivado de la estrategia de expansión y crecimiento de Fibra Plus que preside Gustavo Tomé, la emisora recientemente adquirió el portafolio T-MEC III, un parque industrial ubicado al norte de México en la frontera con Estados Unidos, el cual contribuirá con el abasto a la cadena de suministro americana y la regionalización del libre comercio, al estar integrado por inquilinos denominados “Triple A” enfocados en manufactura y logística de exportaciones; en beneficio de la economía del país.

El portafolio T-MEC III, representó una transacción de alrededor de 500 mdp y en conjunto suma 46,521 m2 de Área Bruta Rentable (ABR) con una renta promedio mensual de 4.35 dólares por m2, el cual registra una ocupación del 100%; con lo que la emisora incrementa considerablemente su valor, aumentando en alrededor de 45.3% sus ingresos operativos, además de crecer 7.0% sus activos. La operación fue posible gracias a la solidez financiera y el bajo apalancamiento de la Fibra que seguirá en busca de oportunidades que incentiven el desarrollo y competitividad de México.

En este sentido, Gustavo Tomé, Presidente del Comité Técnico de Fibra Plus, señaló que “en Fibra Plus tenemos claros nuestros objetivos y seguiremos avanzando en nuestro plan de expansión en el corto plazo para generar valor al país y a nuestros inversionistas, a través de oportunidades en el sector industrial que en los últimos meses ha demostrado una resiliencia excepcional, y por lo que incluso ya estamos en negociaciones para integrar otro Parque similar, que en su momento comunicaremos”.

Cabe destacar que Fibra Plus sigue registrando resultados positivos en su operación, pese a las condiciones del sector inmobiliario derivado de la pandemia, además de que avanza en la posible combinación de negocios con Fibra HD que integraría las fortalezas de ambos vehículos, en tanto también continúa con el desarrollo de Espacio Condesa -activo más importante y representativo de la emisora- del cual se apuntala iniciar operaciones el próximo año; con lo que los ingresos incrementarán fuertemente durante el 2022 para los tenedores de CBFI´s de Fibra Plus.

Esta no sería la primera vez que Fibra Plus apuesta por el sector industrial ya que en años anteriores llevó a cabo la compra de un parque industrial en Nogales y otro en Ensenada, ambos con ingresos 100% dolarizados. De acuerdo con información pública, al cierre del 2T Fibra Plus cuenta con 16 proyectos que representan un capital contable de 6,906.5 mdp.

Fibra Plus es el primer Fideicomiso de Inversión en Bienes Raíces en México enfocado en el desarrollo de proyectos inmobiliarios. El fundamento principal del instrumento es impulsar la democratización del acceso a los ingresos relacionados con el desarrollo de bienes inmuebles destinados al arrendamiento, buscando la obtención de máximas plusvalías a través de la integración vertical, en cada parte del proceso de generación de valor. Fibra Plus se administra por medio de una estructura de operaciones propia, orientada a una alta rentabilidad, gracias a su capacidad de desarrollo y bajo costo de operación. Para mayor información visitar: www.fibraplus.mx .

