Ya llega el MMA Impact México

Virtual y gratuito, el evento más innovador y completo del marketing será este 25 y 26 de agosto

La MMA, la entidad de marketing e innovación más grande del mundo, reunirá el 25 y 26 de agosto, en México, a los principales líderes del marketing, innovación y negocios del mercado quienes compartirán acerca de lo que vendrá en la relación entre marcas y consumidores en el contexto tecnológico, conductual y social actual. El evento es gratuito y requiere inscripción previa en: https://www.mmaglobal.com/impactmexico2021#register

MMA reunirá a grandes líderes para compartir experiencias y opiniones que buscan revisar conceptos como crecimiento, aceleración, diversidad, propósito, innovación y “martech”, es decir nuevas tecnologías aplicadas al marketing. Entre los temas de la agenda se encuentran: el futuro del marketing y del trabajo, privacidad y transparencia de datos, creative effectiveness, mobility marketing, comportamiento del consumidor on line, data maturity, tendencias y casos de éxito de la mano de expertos del sector. “Éste es un evento muy importante para la industria del marketing, la publicidad, la innovación y la tecnología en México. Tendremos más de 15 líderes discutiendo temas, compartiendo ideas, aprendiendo y ayudándonos a construir conocimiento verdadero dentro de esta comunidad que crece en relevancia día tras día. Continuaremos desafiando el status quo e invitamos a todos los profesionales a unirse a las conversaciones con los líderes de marketing más grandes e innovadores de México”, remarcó Fabiano Destri Lobo, Managing Director de MMA América Latina.

Las jornadas se presentarán en dos partes (ver agenda aquí)

Día I: 25 de agosto MMA Impact MX

Durante la primera jornada José Manuel Maceda Vieira, Country Head Mercado Ads y Rodrigo Martinez Gutierrez, LATAM Retail Director en Levi´s, analizarán estrategias para potenciar marcas y negocios en marketplaces. También se compartirá el análisis de las nuevas motivaciones del consumidor on-the-go en un encuentro liderado por Ingrid Avilés México Country Manager Waze Ads y Jaoquín Flores, Global Online VP de KAVAK. La era del data driven para las empresas llegó para quedarse. Por eso profesionales de Vidmob, TikTok y Sanofi CHC debatirán acerca de cómo alcanzar un crecimiento de tres dígitos utilizando un enfoque basado en datos. La jornada ofrecerá a su vez espacios de reflexión y análisis acerca del panorama de la publicidad tras la eliminación de las cookies de la mano de profesionales de Produ, Nestlé y Danone, y finalizará Adrián Enciso, Director de Marketing y Comunicaciones de General Motors, conversando sobre el futuro de la industria automotriz.

Día II: 26 de agosto MMA Impact MX

Durante la segunda jornada, Jésus Benitez, VP of Expansion en Adsmovil, Cinthya Urbina, Head of Data & e-Commerce Marketing en ABInBev y Francisco Reyes, Country Manager México Revenue en Rappi revisarán casos de éxito sobre machine learning y data aplicado a la optimización de campañas digitales. Ricardo Barrueta, Managing Director de GFK México, presentará el estudio MMA Modern Marketing Report México 2021, que analiza el panorama actual de la industria y que busca develar los insights detrás del comportamiento del consumidor. En línea con estos abordajes, Vassilis Bakopoulus, SVP – Head of Insights & Research MMA, presentará los resultados sobre un estudio realizado por MMA sobre la madurez de los datos del consumidor en las áreas de marketing en las compañías.

Andres Oliveros LinkedIn Top Voice, TEDx Speaker, Co-founder Astrolab revisará las estrategias más efectivas para llevar adelante una estrategia basada en el cliente (customer centric), entre otras temáticas y casos de éxito como el de Publicis que se expondrán durante ambas jornadas.

Para registrarse de forma gratuita, pueden acceder aquí: https://www.mmaglobal.com/impactmexico2021#register

