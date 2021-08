META anuncia que científicos de renombre se unirán al nuevo consejo asesor científico

Meta Materials Inc. (la “Compañía” o “META®”) (NASDAQ:MMAT) un desarrollador de materiales funcionales y nanocompuestos de alto rendimiento, ha anunciado hoy la formación de un Consejo Asesor Científico (“Consejo”) para apoyar su estrategia de innovación e inversión y da la bienvenida a Andrea Alu, Ph.D., Mark Brongersma, Ph.D. y Nader Engheta, Ph.D

LATINOAMÉRICA (agosto 20 de 2021). El Consejo ayudará a la empresa a proteger y hacer crecer la innovación científica existente; apoyará su desarrollo de nuevas tecnologías; ayudará a llegar a la comunidad científica; guiará y supervisará los programas de innovación abierta de META; y aportará perspectivas estratégicas a las tendencias científicas y tecnológicas que surgen rápidamente y que afectan a META.

El Consejo está compuesto por científicos galardonados, con más de 140.000 citas combinadas, experiencia global y conocimientos de investigación en todas las áreas de los metamateriales, la física aplicada y las ciencias nanofotónicas. El Consejo trabajará con la dirección ejecutiva de META y su Consejo de Administración para evaluar las oportunidades de fusiones y adquisiciones y priorizar las inversiones en fase inicial en áreas estratégicas. También se encargará de colaborar con la propia comunidad científica de META para crear conocimientos propios y desarrollar innovaciones prometedoras para apoyar a los clientes.

George Palikaras, Presidente y Director General, dijo: “Una parte importante de la ventaja competitiva de META y la clave de nuestro éxito a largo plazo es la experiencia innovadora que aportamos a las necesidades globales de materiales funcionales más urgentes de nuestros clientes. Los científicos que han aceptado generosamente unirse a nuestro Consejo Asesor Científico desempeñarán un papel inspirador, trabajando estrechamente con nuestros propios equipos para desafiar, validar y guiar nuestra agenda científica, alineando nuestras prioridades con las necesidades de nuestros clientes y del mundo en constante evolución.”

“Nos encontramos en un punto de inflexión crítico en la comercialización de la ciencia y la tecnología de los metamateriales”, añadió Themos Kallos, director científico de META. “Estamos asistiendo a la convergencia de disciplinas científicas que aceleran las oportunidades de afectar a la sostenibilidad a escala, aumentar el acceso a la atención sanitaria, disminuir nuestra dependencia de las tierras raras y los materiales escasos, así como mejorar los resultados sanitarios en todo el mundo. En META, nos complace contar con un grupo de mentes tan estimadas que se asocian con nosotros para imaginar y dar forma a ese futuro”.

Miembros del Consejo Asesor Científico de META

El profesor Andrea Alù, Ph.D., MSc, BEng, es el director fundador de la Iniciativa Fotónica del Centro de Investigación Científica Avanzada de la CUNY, profesor Einstein de Física en el Centro de Postgrado de la CUNY y profesor de Ingeniería Eléctrica en el City College de Nueva York. El profesor Alu también está afiliado al Grupo de Redes y Comunicaciones Inalámbricas de la Universidad de Texas en Austin, donde es investigador científico principal y profesor adjunto. Sus intereses de investigación abarcan una amplia gama de áreas técnicas, como el electromagnetismo aplicado, la nanoóptica y la nanofotónica, los metamateriales y las metasuperficies de microondas, THz, infrarrojos, ópticos y acústicos, la plasmónica, las no linealidades y la no reciprocidad, el control de la ocultación y la dispersión, la acústica, los nanocircuitos ópticos y las nanoantenas. Perfil completo: http://www.alulab.org/

El profesor Mark Brongersma, Doctor, MSc, BEng, es el profesor Stephen Harris de Ciencia de los Materiales y, por cortesía, de Física Aplicada en la Universidad de Stanford. Su investigación actual se dirige al desarrollo y análisis físico de materiales nanoestructurados que encuentran aplicación en dispositivos optoelectrónicos a nanoescala. Acuñó los términos Plasmónica y Mie-trónica para los campos de la ciencia y la tecnología que pretenden manipular la luz con nanoestructuras metálicas y de alto índice. El profesor Brongersma es autor y coautor de más de 240 publicaciones, entre ellas artículos en Science, Nature Photonics, Nature Materials y Nature Nanotechnology. Es un investigador muy citado según Clarivate Analytics y tiene un factor h de 89 según Google Scholar. Fue uno de los fundadores de Rolith Inc que fue adquirida por Metamaterials Technology Inc en 2016. Perfil completo: https://brongersma.stanford.edu/

El profesor Nader Engheta, Doctor, MSc, BEng, es el profesor H. Nedwill Ramsey en la Universidad de Pensilvania en Filadelfia, con afiliaciones en los Departamentos de Ingeniería Eléctrica y de Sistemas, Física y Astronomía, Bioingeniería y Ciencia e Ingeniería de Materiales. Se licenció en la Universidad de Teherán y se doctoró en Caltech. Sus actividades de investigación actuales abarcan una amplia gama de áreas, como los metamateriales, la fotónica, la electrodinámica, las microondas, la nanoóptica, la fotónica del grafeno, la obtención de imágenes y la detección inspirada en los ojos de las especies animales, las antenas ópticas y de microondas, y la física y la ingeniería de campos y ondas. Perfil completo: https://www.seas.upenn.edu/~engheta/

Para más detalles sobre el Consejo Asesor Científico, visitar Acerca de nosotros/Consejo Asesor en el sitio web de META.

Acerca de Meta Materials Inc.

META® ofrece un rendimiento hasta ahora inalcanzable en toda una serie de aplicaciones, inventando, diseñando, desarrollando y fabricando materiales sostenibles y altamente funcionales. Su amplia plataforma tecnológica permite a las principales marcas mundiales ofrecer productos innovadores a sus clientes en electrónica de consumo, comunicaciones 5G, salud y bienestar, aeroespacial, automoción y energía limpia. Sus logros han sido ampliamente reconocidos, incluyendo el haber sido nombrados una empresa Global Cleantech 100. Obtener más información en www.metamaterial.com.

Información prospectiva

Este comunicado de prensa incluye información o declaraciones prospectivas en el sentido de las leyes de valores canadienses y en el sentido de la Sección 27A de la Ley de Valores de 1933, en su versión modificada, la Sección 21E de la Ley de Intercambio de Valores de 1934, en su versión modificada, y la Ley de Reforma de Litigios sobre Valores Privados de 1995, con respecto a la Compañía, que pueden incluir, pero no se limitan a, declaraciones con respecto a las estrategias de negocio, desarrollo de productos, planes de expansión y actividades operativas de la Compañía, y los beneficios para la Compañía del Consejo Asesor Científico. A menudo, pero no siempre, la información prospectiva puede identificarse por el uso de palabras como “potencial”, “predice”, “proyecta”, “busca”, “planea”, “espera”, “pretende”, “anticipa”, “cree” o variaciones (incluyendo variaciones negativas) de tales palabras y frases, o declaraciones de que ciertas acciones, eventos o resultados “pueden”, “podrían”, “deberían”, “ocurrirían” o “se lograrán”. Dichas afirmaciones se basan en las expectativas y opiniones actuales de la dirección de la empresa sobre los acontecimientos futuros y están basadas en suposiciones y sujetas a riesgos e incertidumbres. Aunque la dirección de la empresa cree que las hipótesis en las que se basan estas declaraciones son razonables, pueden resultar incorrectas. Los hechos y circunstancias de carácter prospectivo que se comentan en este comunicado podrían no producirse y diferir materialmente como resultado de factores de riesgo e incertidumbres conocidos y desconocidos que afectan a la empresa, incluidos los riesgos relacionados con los beneficios potenciales del Consejo Asesor Científico, los beneficios potenciales de la transacción con Nanotech, las capacidades de las instalaciones de Nanotech y su ampliación, los proyectos de investigación y desarrollo de la empresa, el potencial de mercado de los productos de la empresa y de Nanotech, la posición de mercado de la empresa, la finalización de la transacción, la escalabilidad de la capacidad de producción de la empresa, la capacidad de contratación de nuevos clientes, los plazos de los programas de selección de materiales, la capacidad de reducir los costes de producción, mejorar la capacidad de fabricación de metamateriales y ampliar el alcance del mercado a nuevas aplicaciones e industrias, la capacidad de acelerar los planes de comercialización, la posibilidad de nuevos contratos con clientes, el compromiso continuado del equipo de Nanotech, la industria tecnológica, las actividades estratégicas y operativas del mercado y la capacidad de la dirección para gestionar y operar el negocio. Más detalles sobre estos y otros riesgos que pueden afectar a los negocios de la empresa se describen bajo el título “Forward-Looking Statement” en el formulario 8-K de la empresa presentado a la SEC el 10 de agosto de 2021, y bajo el título “Risk Factors” en el formulario 10-Q de la empresa presentado a la SEC el 13 de agosto de 2021, en el formulario 10-K de la empresa presentado a la SEC el 18 de marzo de 2021, y en posteriores presentaciones realizadas por Meta Materials a la SEC, que están disponibles en el sitio web de la SEC en www.sec.gov. Aunque la Compañía ha intentado identificar los factores importantes que podrían causar que las acciones, eventos o resultados reales difieran materialmente de los descritos en las declaraciones prospectivas, puede haber otros factores que causen que las acciones, eventos o resultados difieran de los anticipados, estimados o previstos. Por consiguiente, los lectores no deben confiar indebidamente en ninguna de las declaraciones o informaciones prospectivas. Ninguna declaración prospectiva puede ser garantizada. Salvo que lo exija la legislación aplicable en materia de valores, las declaraciones prospectivas se refieren únicamente a la fecha en que se realizan y la empresa no asume ninguna obligación de actualizar o revisar públicamente ninguna declaración prospectiva, ya sea como resultado de nueva información, de acontecimientos futuros o de otro modo, salvo en la medida en que lo exija la ley.

