Chazki: la logística de última milla como clave para el desarrollo de la industria del eCommerce

Fidelizar e incrementar la recompra es necesario para que los eCommerce continúen creciendo en México

Durante la pandemia, el eCommerce es sin duda algo necesario para la subsistencia de diversos negocios, grandes y pequeños. A su vez, usuarios y consumidores se han adaptado a sistemas de delivery más amigables, inteligentes y cómodos. Bajo este contexto, el sector de la última milla creció exponencialmente, quienes hacen parte y supieron aprovechar la crisis, crearon oportunidades siguiendo de cerca los cambios en los hábitos de consumo de los mexicanos.

El eCommerce creció en México un 81% durante 2020, según cifras de la AMVO. Esta explosión ha demandado que las empresas cuenten con un circuito logístico, que permita entregar en los tiempos “exigidos” por el mercado de forma eficiente, rápida y a costos competitivos. “Con nuestra tecnología, los eCommerce pueden reducir hasta un 40% los costos asociados al proceso logístico. No solo eso, también brindamos una excelente experiencia al usuario y al comprador para aumentar la frecuencia de compra”, sostiene Juan Fernando Vélez, Country Manager Chazki México.

La entrega del paquete es fundamental en el ciclo de la compra online, ya que marca la diferencia entre una experiencia de compra satisfactoria o no. Muchas veces y a diferencia de la compra presencial, pagamos por el servicio y/o el producto antes de recibirlo. Por esto es fundamental que los ecommerce trabajen con proveedores de entrega de paquetería que cumplan con ciertos estándares de calidad y mantengan sus tiempos de promesa de entrega. “Tenemos como meta para este año optimizar la entrega de envíos en menos de 24 horas. Hoy logramos hacerlo con el 94% de cumplimiento y con un 99% de cumplimiento en la entregabilidad final”, añadió el vocero.

También, el costo de entrega influye en la decisión de compra al momento de hacer el check out, así como los tiempos, opciones de envíos Same Day y Next Day están en auge. Para ello, las herramientas digitales son útiles y eficientes a la hora de adaptarse rápidamente a las nuevas tendencias impuestas por los consumidores. La automatización de todos los procesos, desde el rastreo, el ruteo, el pedido y la entrega son fundamentales para enfrentar la creciente demanda. “Vemos como la entrega de la última milla, creció y se optimizó en el último año. Dentro de un radio de 100 kilómetros desde DF, ya es común que el delivery de compras online lleguen en menos 24 horas. Parte de nuestro éxito se relaciona con trabajar con tecnología propia y estar en constante innovación”, añadió el vocero.

Al último tramo que incluye el delivery de la compra al consumidor se le llama “última milla” y muchas veces hace demorar el envío (incluso más que todo el resto de la cadena). Es allí donde se requiere un proveedor que actúe con celeridad y precisión durante cada paso, desde el Pick Up hasta el Delivery. Gestionar la entrega al cliente final lo más rápido posible es la clave de este concepto, lo cual busca satisfacer y fidelizar a los clientes que confían. Según una reciente encuesta, el 73% de los consumidores dicen que la experiencia del cliente es un factor clave en su decisión de compra. Los usuarios se han vuelto más exigentes y esperan una atención personalizada multicanal, que les garantice no solo una compra segura y sencilla sino también una entrega rápida y sin contratiempos.

