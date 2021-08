Salonpas(R) nombrada marca #1 de parches analgésicos recomendada por los médicos en Estados Unidos

/COMUNICAE/

Hisamitsu America, anuncia hoy que Salonpas® ha sido nombrada la marca número uno de parches para el alivio del dolor recomendada por los médicos en los Estados Unidos en una encuesta realizada por IQVIA*, proveedor líder mundial de servicios de investigación

“Este reconocimiento es significativo porque la comunidad médica recomienda cada vez más los analgésicos tópicos de venta libre, y Salonpas ha demostrado ser su primera opción entre los parches analgésicos tópicos”, dijo John Incledon, Presidente de Hisamitsu America, comercializadores de Salonpas®, la marca de parches analgésicos de venta libre número uno del mundo.

La tendencia en aumento de las recomendaciones para los analgésicos tópicos sigue un conjunto creciente de orientaciones y recomendaciones de las principales autoridades médicas. En las orientaciones publicadas en agosto de 2020, el Colegio Americano de Médicos (ACP) y la Academia Americana de Médicos de Familia (AAFP) recomiendan el uso de antiinflamatorios no esteroideos (AINE) tópicos como terapia de primera línea para el tratamiento del dolor agudo, no lumbar, de las lesiones musculoesqueléticas en el ámbito ambulatorio. Anteriormente, los Centros para el Control de Enfermedades (CDC) publicaron una guía para que los médicos consideraran los analgésicos tópicos como terapia de primera línea en respuesta a la crisis de los opiáceos.

A principios de esta semana, Hisamitsu America anunció que Anesthesia & Research, una revista científica internacional revisada por expertos, publicó un estudio exploratorio sobre el tratamiento del dolor, titulado “Personalized Pain Therapy: Artificial Intelligence (AI) Utilized to Predict Patient Response to OTC Topical Analgesics” (Terapia personalizada del dolor: inteligencia artificial utilizada para predecir la respuesta de los pacientes a los analgésicos tópicos de venta libre), basado en los datos del estudio RELIEF, publicado anteriormente, que estudió el parche analgésico Salonpas y descubrió que los pacientes tratados con Salonpas informaron de una mayor reducción de la intensidad del dolor, mejores resultados en cuanto a la calidad de vida y un menor uso de analgésicos orales que los pacientes que no fueron tratados con Salonpas.

“La investigación es el núcleo de los principios de nuestra empresa para garantizar que proporcionamos a las personas con dolor analgésicos tópicos seguros y eficaces, y a los profesionales la evidencia clínica que necesitan para recomendar con confianza nuestros productos a sus pacientes”, dice Incledon.

Salonpas® ofrece una línea completa de productos en forma de parches que emplean una variedad de ingredientes activos, fórmulas y tecnologías de parches. La cartera de productos proporciona un alivio temporal de los dolores menores de los músculos y las articulaciones asociados con la artritis, el dolor de espalda simple, los esguinces, las contusiones y las tensiones.

El Salonpas Pain Relief Patch LARGE es el primer analgésico tópico aprobado por la FDA y el único parche de venta libre indicado para tratar el dolor leve y moderado. Otros productos notables son Salonpas Lidocaine Pain-Relieving Gel-Patch, que es el parche de venta libre número uno en Estados Unidos, Salonpas Pain Relieving Gel-Patch HOT y Salonpas HOT, que incluyen capsaicina (derivada de los pimientos picantes), que crea una sensación de calor.

“Incluso con el aumento de las recomendaciones de los médicos y la correspondiente adopción entre las personas que padecen dolor, Estados Unidos sigue jugando a ponerse al día con otras partes del mundo, como Asia y Europa, donde la terapia tópica se utiliza con frecuencia como primera opción para el alivio del dolor”, dice Incledon. “Al dar a conocer la medicina tópica en América, honramos la misión de Hisamitsu, denominada ‘Salonpathy’, que consiste en mejorar la calidad de vida a través de los parches”.

Acerca de Hisamitsu America

Hisamitsu America es la división estadounidense de Hisamitsu Pharmaceutical Co., Inc. fundada en 1847, que se ha especializado en la tecnología de sistemas de administración transdérmica de medicamentos desde la introducción de su línea de parches Salonpas en 1934. La línea de productos Salonpas®, que obtuvo una aceptación temprana en Asia y ahora está registrada en más de 30 países, ha sido pionera en el desarrollo de parches transdérmicos para aliviar el dolor. Desde 2010, Salonpas se ha convertido en una de las marcas de venta libre de más rápido crecimiento en los Estados Unidos. Salonpas se convirtió en la marca de alivio del dolor más popular en Facebook en 2020.

Para más información: https://us.hisamitsu/.

*Fuente: IQVIA 2021

