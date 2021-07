IMOU presenta cámara de videovigilancia con visión nocturna de bajo costo

/COMUNICAE/

Imou logra que los mexicanos protejan su hogar con soluciones de seguridad a bajo costo

IMOU, líder mundial en servicios inteligentes de IoT para uso en hogares y pequeñas y medianas empresas (PYMES), presenta una solución de videovigilancia con visión nocturna para el hogar con excelentes características y un precio increíblemente asequible.

De acuerdo con cifras del INEGI (Instituto Nacional de Estadística y Geografía), en 2019 el costo promedio como consecuencia de la inseguridad y el delito en los hogares mexicanos se ubicó alrededor de los 6,931 pesos (MXN) por persona afectada. Asimismo, el costo de implementar medidas preventivas representó un 33.6% del costo promedio del delito, es decir, aproximadamente 2,328.81 pesos (MXN) en acciones como colocar cerraduras o candados, cambiar puertas o ventanas, colocar rejas y hasta comprar un perro guardián.

Ahora con Imou Cue 2C, los hogares podrán contar con un sistema tecnológico basado en Inteligencia Artificial que ayude a reforzar las medidas de seguridad, a fin de cuidar el patrimonio sin gastar demás.

La nueva cámara Cue 2C de Imou permite monitoreo en vivo con una calidad de 1080P para captar imágenes nítidas aún en la oscuridad gracias a su sistema de visión nocturna de encendido automático. Cuenta con alarma de sonido anormal, lo que significa que al detectar el llanto de un bebe u otro sonido fuera de lo normal, se active de manera instantánea un sistema de alerta que envía mensajes a un teléfono inteligente.

“Gracias a la potente tecnología de procesamiento de imágenes, Imou Cue 2C es capaz de encontrar rápidamente personas (objetivos humanos) en las imágenes e inmediatamente enviar una notificación a su teléfono inteligente, lo que evita recibir falsas alarmas”, explicó Rebeca García, Gerente General de IMOU en México.

Esta nueva cámara ha sido diseñada con micrófono integrado, lo significa que, además de ver la escena en vivo es posible escuchar con claridad lo que esté sucediendo. Además, Imou Cue 2C ofrece diversas alternativas de almacenamiento del video, con opciones como grabación en tarjeta Micro SD, NVR o directamente en la nube; su sistema de compresión H.265 reduce los requerimientos de ancho de banda y el uso de almacenamiento en 50% sin sacrificar la calidad del video.

“Cabe destacar Imou Cue 2C también fue diseñada bajo el modelo DIY (Do It Yourself – Hágalo Usted Mismo) por lo que la implementación puede ser realizada sin la necesidad de contar con grandes conocimientos técnicos o la ayuda de un especialista. Incluso, si la cámara será integrada a un sistema legado la interoperabilidad está garantizada gracias a su estándar de comunicación basado en ONVIF”, concluyó García.

La Imou Cue 2C estará disponible a través de distribuidores Imou y tiendas en línea, a un precio estimado de $699 MXN.

