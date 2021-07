Slate, una colección única de mochilas para todos los estilos

/COMUNICAE/

La marca Cool Capital hace el lanzamiento de su línea más premium con materiales resistentes, acabados elegantes y múltiples compartimentos, una excelente opción para quienes buscan estilo a un costo accesible

Con Slate la marca eleva su imagen al crear una colección enfocada en el arte y en las últimas tendencias de movilidad y transporte, su eslogan: State of the Art es una muestra de ello, ya que el objetivo que tienen es de ofrecer un producto que no solo se vea bonito, sino que cumpla todas las exigencias de un público que quiere siempre lucir bien a donde sea que vaya, pero sin sacrificar espacio y comodidad.

Seis productos, un mismo estilo

Dentro de la colección se abarcaron todos los públicos y necesidades, como en el caso de Slate Travel 17” que cuenta entre sus características principales con un soporte lumbar ergonómico, espacio para tablets y laptops, asa de viajes, correa pectoral, compartimentos acolchados, forro sintético ultra resistente, bolsas laterales para el paraguas o botellas de agua y muchas más especificaciones. Definitivamente es la mochila perfecta para el viajero que invierte todos sus ahorros en estar volando.

Con Slate Duffel Bag se tiene un producto perfecto para los amantes de viajar, pero también del deporte ya que es una excelente compañera al tener una correa retirable con almohadilla de descanso, compartimento especial para zapatos, organizador de audífonos, cargadores, smartphone, múltiples bolsas internas y externas además de una selección de materiales resistentes para el día a día.

Si por el contrario el usuario tiene un estilo más práctico, entonces la Slate Minimal 15.6” es ideal, ya que tiene un diseño innovador al ser una mochila híbrida que se puede transformar en portafolio de mano para aquellas juntas de la mañana, viajes cortos, idas al trabajo o la escuela. Cuenta con un asa de viajes, múltiples compartimentos internos y externos, soporte lumbar ergonómico y sus acabados son tan ligeros que apenas se siente que se está llevando en la espalda.

Por otra parte Slate Urban 15.6” es perfecta para los ciclistas, mochileros o aquellas personas que quieren una mochila que cumpla sus expectativas de espacio pero sin perder practicidad. Cuenta con una estructura envolvente y cierre de argolla para expandirla en caso de llevar más cosas, tirantes acolchados, espacio para laptops, bolsas laterales, asa de viajes y materiales resistentes a todo lugar y terrenos.

Finalmente la colección se cierra con Slate Vintage 15.6” y Slate Tote bag 15.6”; la primera especialmente diseñada para los estudiantes o aquellos amantes de los diseños clásicos que quieren una mochila que destaque de una manera sobria y refinada, tiene bolsas laterales, múltiples compartimentos internos y externos, asa de viaje y materiales resistentes. Por otra parte la bolsa es ideal para aquellas personas que quieren lucir muy fashion a donde sea que vayan; tiene 2 bolsas acolchadas para laptop y tablet, correa ajustable y retirable con broches, asa de viajes y el tamaño ideal para llevar lo que no puede faltar al salir de casa.

La colección ya se encuentra disponible con envío gratis en www.coolcapital.com.mx, marketplaces de Amazon, Mercado Libre y en tiendas Liverpool de todo el país.

Colección Slate de Cool Capital

