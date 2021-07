Dahua Cooper-I Series XVR: el primer XVR de nivel de entrada potenciado con inteligencia artificial

/COMUNICAE/

Dahua Technology, proveedor de servicios y soluciones de IoT inteligente centrado en video líder en el mundo, lanzó recientemente su Cooper-I Series XVR

Dahua Technology, proveedor de servicios y soluciones de IoT inteligente centrado en video líder en el mundo, lanzó recientemente su Cooper-I Series XVR. Como el primer XVR de nivel de entrada que ofrece funciones de inteligencia artificial, esta serie permite a los clientes aprovechar los XVR habilitados para inteligencia artificial sin gastar una fortuna.

“La inteligencia artificial ha penetrado en todos los aspectos de nuestras vidas. Su valor para mejorar la eficiencia y ahorrar tiempo y costos de mano de obra ha sido reconocido gradualmente, especialmente en términos de precisión de alarma y búsqueda rápida de objetivos. Sin embargo, el precio de los productos de inteligencia artificial podría no ser económico para clientes que cuidan su presupuesto. Esa es la razón principal por la que lanzamos la Serie Cooper-I: equipar todas las grabadoras HDCVI con capacidades de inteligencia artificial, haciendo que la inteligencia artificial sea accesible para todos “, dijo Nicole Liu, gerente de productos XVR de Dahua Technology.

El Cooper-I Series XVR brinda una gran comodidad y valor tanto a los instaladores como a los usuarios, especialmente con sus funciones de inteligencia artificial que incluyen SMD Plus y codificación de inteligencia artificial.

Smart Motion Detection Plus o simplemente SMD Plus, puede identificar con precisión a personas y vehículos y filtrar las falsas alarmas activadas por objetos irrelevantes como hojas, animales, luz, etc., eliminando la molestia causada por las falsas alarmas repetidas. Durante la recopilación de pruebas, en lugar de seleccionar manualmente una gran cantidad de videos después de un evento, los usuarios pueden buscar el objetivo utilizando tipos de objetivo (humanos y vehículos), lo que ayuda a mejorar la eficiencia de la investigación y acelerar el cierre del caso.

La función SMD Plus de Cooper-I Series XVR funciona sin problemas con una cámara HDCVI TiOC para prevenir posibles delitos gracias a su función de disuasión activa. La sirena incorporada de la cámara junto con sus luces LED inteligentes pueden advertir y disuadir a los intrusos de manera efectiva. Este dispositivo también está integrado con la aplicación móvil Dahua DMSS que los usuarios pueden usar para monitorear su operación de vigilancia en cualquier momento y lugar.

Otra ventaja del último Cooper-I Series XVR es su función de codificación AI. En comparación con la codificación H.264 / H.265 convencional, ahorra más del 50% del ancho de banda y del espacio de almacenamiento al tiempo que mantiene imágenes completas de personas y vehículos y sin comprometer la calidad de la imagen. Gracias a CBR (Constant Bit Rate – Tasa de Bits Constante), AI Coding garantiza una integración compatible con dispositivos y plataformas de terceros, así como un funcionamiento estable del sistema.

Es adecuado para una amplia gama de escenarios de aplicación, como tiendas minoristas, estacionamientos y residencias privadas. Equipada con increíbles funciones de inteligencia artificial que incluyen SMD Plus y codificación de inteligencia artificial.

Fuente Comunicae



Source: Comunicae