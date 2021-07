Empresaria latina lanza innovadora corporación en Miami

María Paula Christiansen potencializa su trabajo en la industria del diseño y el bienestar desde un sello propio: Mint Corporation (https://mintdesigngroup.us/), una marca innovadora que se posiciona en el mercado estadounidense.

EEUU (julio 2 de 2021). Christiansen es una ecuatoriana experta en negocios que ha analizado las distintas realidades y hoy en día es consciente de que las personas buscan y necesitan vivir bien, y por ello quiere generar un equilibrio en la vida de las personas a través de lo visual y lo emocional. A partir de esto, creó Mint Corporation, una marca localizada en Miami, Florida que busca que el cliente tenga una gran experiencia y se sienta feliz por escoger este sello integral y versátil para mejorar sus estilos de vida.

Desde su sello Mint, esta mujer visionaria ha venido trabajando con dos de sus empresas: Mint Wellness y Mint Design; y es la fundadora de esta nueva etiqueta que resume más de 15 años de experiencia.

Siempre tuvo muy claro que el interiorismo sería parte de su vida, pero también se sentía atraída por construir una armonía entre el alma, la mente y el cuerpo. Estas cualidades la llevaron a lanzar Mint Wellness, trabajando por la salud mental y física de sus clientes a través de la estética, y Mint Design, llevando la importancia de hacer de un hogar o lugar de trabajo, espacios armónicos que reflejen calma y transmitan energía a través de diseños vanguardistas.

“Desde pequeña me fijaba en la iluminación y acabados de los lugares a los que iba y siempre estaba pensando en cómo podía cambiar mi habitación para sacarle el máximo provecho. Intuitivamente no me gustaba la iluminación cenital de mi lámpara de techo y siempre encendía lámparas pequeñas para dar luz indirecta porque buscaba darle un mejor ambiente a mi espacio y un toque mágico a todo lo que diseño”, señaló la ecuatoriana.

Los proyectos de esta emprendedora latina se caracterizan por irradiar luz y armonía y tiene la habilidad de llevar estos conceptos a cualquier ámbito en el que decida desenvolverse. “Mi estilo es bastante ecléctico. Depende del espacio sobre el que actúo y sobre todo, depende de lo que el cliente me transmite. Podría decirse que tiendo a lo limpio y poco abigarrado, para permitir que la luz, las superficies, los espacio y el color adquieran el protagonismo necesario”, agregó Christiansen.

Actualmente quiere trabajar en la expansión de sus clínicas estéticas y sumergirse más en el diseño, la decoración y la remodelación de ambientes para que las personas sientan el arte de vivir en conexión con el bienestar del cuerpo y la mente. En Mint Design, Christiansen trata de utilizar siempre materiales naturales, aprovechar elementos arquitectónicos como vigas, pilares o cambios de altura en suelos o techos para utilizarlos a favor del concepto de su sello.

Las oficinas de Mint Corporation están ubicadas en la ciudad de Coral Gables 4800 Le june Rd Fl y María Paula aseguró que en el mes de julio lanzará su nuevo spa, un paso más para seguir trabajando por el bienestar de su comunidad Mint con nuevas tendencias y profesionales calificados.

Mayor información visita:

Fuente: Central de Noticias AndeanWire

Source: AW-Mexico