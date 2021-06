Danfoss presenta soluciones para reducir el consumo de energía en Data Centers

/COMUNICAE/

El evento que se desarrollará el 9 de julio en alianza con Mecalor, AMERIC e ICREA, busca orientar en temas de cómo las soluciones Danfoss

Fiel a su programa de capacitación continua para compartir conocimiento tanto con socios de negocio como con usuarios finales, Danfoss México www.danfoss.mx anunció el seminario sobre soluciones tecnológicas para reducir el consumo de energía en Data Centers, enfocado a sistemas de enfriamiento con planta de agua helada.

El evento que se desarrollará el 9 de julio en alianza con Mecalor, AMERIC e ICREA, busca orientar en temas de como las soluciones Danfoss, ayudan a la mejora continua, coadyuvan en el balanceo y control hidrónico con válvulas AB-QM, implementación de los compresores magnéticos Turbocor en las unidades generadoras de agua helada y solución de control de harmónicos; esto permite la máxima eficiencia en data centers, así como los testimonios de usuarios que han implementado nuevas tecnologías e innovadoras soluciones y que hoy son un referente en el sector.

Se trabaja para compartir las herramientas necesarias que permiten a los socios de negocio fortalecer sus empresas, aumentar sus habilidades profesionales e incrementar su economía, dijo Felipe Guerra, DBL District Energy and Buildings en Danfoss México, quien agregó que la energía eléctrica es la clave de todas las operaciones que se realizan en los centros de datos. Al no contar con energía confiable, cualquier tipo de infraestructura no podría funcionar. El diseño de soluciones y planeación estratégica de la tecnología permitirá alargar la vida útil del Data Center y establecer formas de crecimiento ordenadas.

Cerca del 5% del consumo global de energía proviene de productos electrónicos, este número se proyecta para alcanzar un 40% en 2030, excepto avances importantes en el consumo de energía de los productos electrónicos. El sector de las tecnologías de la información y comunicación (TIC) predice que para el 2025 usarán el 20% de la electricidad global, y emitirán el 5,5% de todas las emisiones de carbono, que podrían llegar al 14% en 2040, por los dispositivos conectados a internet, fotos en alta resolución, emails, vídeos en streaming, teléfonos móviles, etc.

Los centros de datos consumen hoy más del 2% de toda la electricidad global, y se prevé que la cifra pueda llegar al 6% de la energía mundial para 2025”, explicó Felipe Guerra.

