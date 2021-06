NVIDIA asociada con Google Cloud crean el Laboratorio IA en 5G de la Industria para el desarrollo de la IA

/COMUNICAE/

Laboratorio de innovación conjunto para ayudar a los proveedores a concebir, probar, optimizar y validar aplicaciones 5G en IA que se ejecutan “On-Prem” y en la nube de Google

—MWC— NVIDIA y Google Cloud anunciaron hoy que están creando el primer Laboratorio de Innovación de AI on 5G de la industria, para brindarles a las empresas de infraestructura de red y a los socios de software de IA la capacidad de probar y adoptar soluciones que aceleren la creación de ciudades y fábricas inteligentes y otros 5G avanzados y Aplicaciones de IA.

El laboratorio proporcionará a las empresas acceso a la plataforma Anthos de Google Cloud y a las plataformas de software y hardware cómputo acelerado de NVIDIA que les permiten aprovechar los datos y la inteligencia artificial para impulsar el rendimiento empresarial, mejorar la eficiencia operativa y optimizar la seguridad y la confiabilidad. Las empresas comenzarán a desarrollarse en la segunda mitad del año.

“La industria global de las telecomunicaciones está experimentando una transformación radical a medida que la velocidad y la baja latencia de 5G brindan oportunidades sin precedentes para brindar AI-on-5G para la digitalización en el perímetro empresarial”, dijo Ronnie Vasishta, Vice Presidente Senior de Telecom de NVIDIA. “Esta colaboración con Google Cloud para ofrecer el primer laboratorio de innovación abierta AI-on-5G de la industria ayudará a los operadores de red y las empresas de la infraestructura a crear nuevos centros de beneficios basados en inteligencia artificial y aprendizaje automátizado (machine learning)”.

Crecimiento del ecosistema de IA en 5G.

NVIDIA anunció en abril que se asociará con Google Cloud, Fujitsu, Mavenir, Radisys y Wind River para desarrollar soluciones para la NVIDIA’s AI-on-5G platform. Google Cloud está ampliando la plataforma de aplicaciones de Anthos en el borde de la red, lo que permite a los proveedores de servicios de telecomunicaciones y a las empresas ofrecer rápidamente nuevos servicios y aplicaciones en el borde de 5G.

“Google Cloud, con nuestra plataforma de aplicaciones Anthos, permite que los proveedores de servicios y las empresas de muchos mercados verticales se conecten sin problemas a través de 5G en el borde de la red” dijo Shailesh Shukla, vice president and general manager for Networking at Google Cloud. “Estamos entusiasmados de colaborar con NVIDIA en un laboratorio conjunto de innovación que proporcionará la infraestructura necesaria para que nuestros clientes y socios empresariales y proveedores de servicios desarrollen y prueben sus aplicaciones Edge AI “

Anthos ofrece una plataforma coherente para la implementación de aplicaciones, con una vista centrada en el servicio de cada entorno. La plataforma permite a los clientes crear e implementar aplicaciones en contenedores de nivel empresarial más rápido con Kubernetes administrado en la nube, en las instalaciones y en el borde de la red.

Anthos admite servidores NVIDIA acelerados por GPU, lo que permite una implementación y una experiencia operativa consistentes en todas las implementaciones, al tiempo que reduce los costosos gastos generales y mejora la productividad del desarrollador. La plataforma también protege las aplicaciones y las cadenas de suministro de software y proporciona un enfoque centrado en los resultados para administrar políticas para aplicaciones en todos los entornos, una característica fundamental para los operadores de red y las empresas que ofrecen IA on 5G.

Desarrollo de Hardware y Software de NVIDIA

NVIDIA AI-on-5G proporciona a las empresas, los operadores de redes móviles y los proveedores de servicios en la nube una plataforma única y convergente para manejar tanto la computación 5G como la inteligencia artificial en el borde. La plataforma aprovecha el NVIDIA Aerial™ software development kit con NVIDIA BlueField®-2 A100, una tarjeta convergente que combina GPU y DPU, así como la “5T for 5G” solution. Esto crea aplicaciones 5G RAN e IA de alto rendimiento en una plataforma óptima para administrar robots de fabricación de precisión, vehículos guiados automatizados, drones, cámaras inalámbricas, pasillos de autopago y cientos de otros proyectos de transformación.

El SDK NVIDIA Aerial, en combinación con los frameworks de AI NVIDIA Metropolis para Smart Cities, NVIDIA Isaac ™ para máquinas autónomas y NVIDIA Clara ™ for healthcare, es una parte integral del ecosistema AI-on-5G y se puede implementar en un único Sistema Certificado por NVIDIA ™

En noticias relacionadas (news), NVIDIA anunció hoy que su plataforma de computación Aerial A100 AI-on-5G de próxima generación incorporará 16 núcleos de CPU basados en Arm en el NVIDIA BlueField-3 A100. Esto da como resultado una tarjeta convergente autónoma que ofrece aplicaciones de inteligencia artificial en el borde empresarial a través de vRAN 5G nativo de la nube con un rendimiento mejorado por vatio y un tiempo de implementación más rápido.

Estas soluciones estarán disponibles para pruebas y validación en el laboratorio AI-on-5G.

Centros de Datos con AI-on-5G de NVIDIA: Desde el borde hasta la nube

Las RAN definidas por software son fundamentales para construir una infraestructura 5G moderna que sea capaz de ejecutar una variedad de aplicaciones en una plataforma común. NVIDIA Aerial permite la mejor utilización posible al proporcionar elasticidad a medida que cambia el tráfico de red a lo largo del día y la flexibilidad para ofrecer servicios basados en las necesidades dinámicas del cliente.

La plataforma NVIDIA EGX ™ ofrecida por los fabricantes de equipos originales a través de los sistemas certificados por NVIDIA lleva las capacidades informáticas de IA al límite, donde se crean los datos. Al expandirse en la plataforma, los fabricantes de servidores también pueden emparejar las GPUs y las DPUs de NVIDIA para construir centros de datos periféricos hiperconvergentes.

Fuente Comunicae



Source: Comunicae