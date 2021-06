CadencyDirect, la única aplicación nativa de la plataforma ServiceNow para el cierre financiero, amplía los flujos de trabajo digitales para la oficina del director financiero

LATINOAMÉRICA (junio 24 de 2021). CadencyDirect by Trintech continúa impulsando el valor de los clientes de ServiceNow al proporcionar a las partes interesadas clave de la empresa una visibilidad total de los datos financieros críticos

Trintech, proveedor líder mundial de soluciones de software integradas Record to Report para la Oficina de Finanzas, ha anunciado hoy que la última versión de CadencyDirect, está ahora certificada como parte del programa ServiceNow Built on Now que complementa y amplía la gestión de las operaciones financieras para que los directores financieros y sus equipos puedan digitalizar los flujos de trabajo en todo el proceso de cierre Record to Report (R2R) – ayudando a reducir la complejidad y el riesgo, acelerando el proceso general, e impulsando una mayor experiencia para toda la empresa. CadencyDirect ha cumplido con los altos estándares del programa ServiceNow Built on Now, un marco de monetización de aplicaciones diseñado para reconocer a los socios con experiencia probada en ServiceNow que crea valor para los clientes de ServiceNow en todas las industrias.

“La contabilidad es el lenguaje de los negocios y esa información no sólo es crítica para la Oficina de Finanzas, sino para toda la empresa”, dijo Teresa Mackintosh, CEO de Trintech. “Con la última versión de CadencyDirect, las partes interesadas clave de toda la empresa tendrán ahora la visibilidad y la transparencia de los datos financieros clave y cómo se relacionan con toda la organización, todo ello dentro de la plataforma Now.”

“Durante el año pasado, hemos visto a las empresas reevaluar las oportunidades de transformación digital, específicamente cómo gestionar los procesos financieros clave”, dijo CJ Desai, Director de Producto e Ingeniería de ServiceNow. “CadencyDirect construye flujos de trabajo entre disciplinas históricamente aisladas, vinculando y automatizando el proceso de cierre financiero, a la vez que ilumina los datos clave a través de las vistas del panel de control R2R dentro de la plataforma Now. Esta visibilidad mejorada de los datos financieros críticos crea una organización conectada que abre la puerta a la transformación de toda la empresa y es la razón por la que nos hemos asociado con Trintech para impulsar los flujos de trabajo para la Oficina del Director Financiero.”

CadencyDirect se basa en la solución Cadency® de Trintech, líder en el sector, que combina todas las actividades de cierre financiero en un proceso único y sin fisuras, incluyendo la conciliación operativa, la gestión de transacciones entre empresas, las conciliaciones de balances, la gestión de asientos, la gestión de tareas de cierre y el cumplimiento. Proporciona un ecosistema conectado y colaborativo al aprovechar un conjunto maduro y muy robusto de controles financieros, junto con profundas capacidades de automatización e integración que se conectan a la perfección con los principales ERP como SAP®, Oracle® y NetSuite®.

Muy rara vez hay un proceso que ocurra enteramente dentro de la jurisdicción de un equipo. En lo que respecta a los flujos de trabajo para el director financiero, CadencyDirect permite a los usuarios aprovechar los flujos de trabajo dentro de la plataforma Now basados en los desencadenantes y eventos del cierre del período, lo que refuerza los controles financieros en toda la empresa. Por ejemplo, cuando una cuenta se certifica en CadencyDirect, se activa una tarea en la plataforma ServiceNow para que el equipo de FP&A acelere la revisión de los saldos certificados para analizar las diferencias específicas del periodo o los impactos en la previsión de los próximos periodos.

El programa Built on Now de ServiceNow permite a los socios crear, probar, certificar, distribuir y vender aplicaciones para la plataforma Now®. Las soluciones designadas por Built on Now ofrecen flujos de trabajo digitales certificados por Now Platform, a escala, a través de los canales ServiceNow Store, OEM y Service Provider (SP).

Tanto si es un usuario experimentado de ServiceNow que busca sincronizar su transformación digital madura o en curso, como si acaba de iniciar su viaje de transformación, CadencyDirect es el lugar donde la transformación financiera se encuentra con la transformación digital. Para obtener más información, póngase en contacto con su representante de ServiceNow o Trintech o visite www.trintech.com/CadencyDirect para obtener más información.

Acerca de Trintech

Trintech Inc., pionera en el software de Gestión del Rendimiento Financiero Corporativo (FCPM), combina una experiencia técnica y financiera inigualable para crear soluciones de software innovadoras, basadas en la nube, que ofrecen operaciones y conocimientos financieros de primera clase. Desde la conciliación de transacciones de gran volumen y la agilización de las conciliaciones operativas diarias, hasta la automatización y gestión de las conciliaciones del balance, la contabilidad entre empresas, los asientos, los informes de divulgación y el análisis de las comisiones bancarias, pasando por la gobernanza, el riesgo y el cumplimiento, la cartera de soluciones financieras de Trintech, que incluye la Cadency® Platform, Adra® Suite y las herramientas específicas ReconNET , T-Recs® y UPCS®, ayudan a gestionar todos los aspectos del proceso de cierre financiero. Más de 3.500 clientes en todo el mundo -incluida la mayoría de las empresas de la lista Fortune 100- confían en el software basado en la nube de la empresa para mejorar continuamente la eficiencia, la fiabilidad y los conocimientos estratégicos de sus operaciones financieras.

Con sede en Dallas (Texas), Trintech tiene oficinas en Estados Unidos, Reino Unido, Australia, Singapur, Francia, Alemania, Irlanda, Países Bajos y los países nórdicos, así como socios estratégicos en Sudáfrica, América Latina y Asia-Pacífico. Para saber más sobre Trintech, visitar www.trintech.com o conectar con ellos en LinkedIn, Facebook, y Twitter.

ServiceNow, el logotipo de ServiceNow, Now, Now Platform y otras marcas de ServiceNow son marcas comerciales y/o marcas registradas de ServiceNow, Inc. en los Estados Unidos y/o en otros países.

