Oscar De La Hoya, el rey del Pay-Per-View, volverá al ring en Triller, enfrentándose a la ex superestrella de la UFC Vitor Belfort en el primer festival del TrillerVerz Fight Club, que se celebrará el fin de semana del 10 al 12 de septiembre

/COMUNICAE/

Triller ha anunciado hoy que el 11 veces campeón del mundo de boxeo Óscar De La Hoya volverá al ring para enfrentarse a la ex superestrella de la UFC Vitor Belfort el sábado 11 de septiembre de 2021 en Las Vegas, NV, como parte del nuevo TrillerVerz, el primer festival de la historia que reunirá el poder de Verzuz y del Club de la Lucha en un festival masivo de fin de semana. Este será el primero de los festivales TrillerVerz

La edición inaugural de TrillerVerz se iniciará el viernes 10 de septiembre con un Verzuz en directo, seguido de un programa completo de conciertos el sábado, con entretenimiento para la noche de la pelea producido por el cocreador de “So You Think You Can Dance” Nigel Lythgoe, y el festival continuará el domingo y la noche del domingo.

De La Hoya y Belfort, dos de los estrategas más respetados y seguidos en sus respectivas disciplinas, se enfrentarán en un ring de boxeo por primera vez el sábado 11 de septiembre.

TrillerVerz es una asociación desarrollada entre Verzuz, propiedad de Triller, y Fight Club, propiedad de Triller, que une el fenómeno cultural que ambos han creado en el mundo de la música y el deporte.

“Seguimos creando los eventos más grandes y más comentados del año, y estamos encantados de presentar TrillerVerz, un espectacular fin de semana de música y eventos programados por las propias leyendas, Swizz Beatz y Timbaland”, dijo Bobby Sarnavesht, copropietario, cofundador y presidente de Triller. “No hay un regreso al ring más esperado y comentado que el de Óscar De La Hoya, y su enfrentamiento con un legendario campeón de la UFC, Vitor Belfort, será una cita obligada por el entretenimiento y el atletismo”, dijo el cofundador Ryan Kavanaugh.

“Estoy listo para volver al ring, y estoy orgulloso de formar parte de Triller y Verzuz y su modelo de cambio de juego de reimaginar el negocio del boxeo como entretenimiento de cuatro cuadrantes”, dijo De La Hoya. “No tengo más que el máximo respeto por un campeón como Vitor Belfort mientras mostramos al mundo lo que es el boxeo de alto nivel”.

Era increíblemente importante para mí que mi regreso fuera en esta fecha, ya que representa un momento tan importante en la historia para mí, mis fans y la cultura de las palabras. Esto es mucho más grande que sólo yo y este evento, para todos aquellos con lazos y o raíces en y para México”.

Dijo Belfort: “Será un placer representar de nuevo a las MMA, esta vez en el ring contra uno de los nombres más grandes de la historia del boxeo. Será una guerra que no se puede perder y una pelea de la que hablarán mis hijos. Seguro que esto hará historia en los deportes de combate”.

Conocido como “El chico de oro”, Óscar De La Hoya ganó 11 títulos mundiales en seis categorías de peso, incluido el campeonato lineal en tres categorías de peso, además de ser medalla de oro olímpica. Es uno de los boxeadores con mejor cartel de la historia de este deporte y fue nombrado Peleador del Año por la revista The Ring en 1995, y fue su boxeador mejor valorado del mundo, libra por libra, en 1997 y 1998. Anunció su retirada como boxeador en 2009, tras una carrera profesional de 16 años.

El luchador brasileño de MMA Vitor Belfort es conocido por los aficionados a la lucha como “El Fenómeno” por su explosivo poder de golpeo, que le ayudó a conseguir el título de campeón de los pesos pesados ligeros de la UFC y a empatar en el tercer puesto por el mayor número de finales en la historia de la UFC. Sus combates formaron parte de dos de los eventos de pago por visión de la UFC más vendidos de todos los tiempos en una exitosa carrera que incluye la lucha en las divisiones de peso pesado, peso ligero y peso medio de la UFC, la lucha por las promociones Strikeforce, Pride y Affliction y la obtención del campeonato Cage Rage.

El cartel completo del festival y los detalles se anunciarán en breve acompañando a la tarjeta de boxeo de clase mundial.

El festival de fin de semana TrillerVerz llega tras el evento Tyson-Jones de Triller, que batió récords en noviembre, seguido por el evento Triller Fight Club de Jake Paul-Ben Askren, que alcanzó los máximos niveles en abril.

Verzuz, recientemente adquirida por Triller, se ha convertido en un fenómeno cultural que rompe barreras en la música con sus cofundadores Swizz Beatz y Timbaland y 43 de los principales artistas de hip hop del mundo como socios, entre ellos, John Legend, DMX, Alicia Keys, 2 Chainz, Rick Ross, Too $hort, Patti LaBelle, Gucci Mane, Jeezy, E-40, Bounty Killer, D’Angelo, Ludacris, RZA, The Dream, Babyface, Nelly, Jagged Edge, Fred Hammond, Jadakiss, Fabolous, Brandy, Monica, Gladys Knight, Boi-1da, Hit-Boy, Ne-Yo, Johnta Austin, Scott Storch, T-Pain, Lil Jon, DJ Premier, Mannie Fresh, Erykah Badu, Jill Scott, Beenie Man, Bounty Killer, 112, Kirk Franklin, Sean Garrett y D’Angelo y ha batido récords sociales a menudo rompiendo millones de vistas concurrentes a través de triller, fite. tv e Instagram.

“Este es un primer paso en la expansión del ecosistema Verzuz, pero ciertamente no es el último. No sólo ha cambiado la cultura, sino que es el centro de un cambio de paradigma. Hemos escuchado atentamente al público y le estamos dando lo que pedía”. dijo Sarnavesht.

El director general y presidente Mahi de Silva dijo que “Triller cambió las redes sociales, el Club de la Lucha cambió el boxeo, Verzuz cambió la música. TrillerVerz cambiará la cultura”.

CONTACTO:

Joe Favorito, jfavorito@triller.co, 201-746-0005 (Triller Fight Club)

Bernie Bahrmasel, BernieBahrmasel@yahoo.com, 773-592-2986 (Triller Fight Club)

Chris Day, cday@triller.co, 310-993-5513 (Triller)

FUENTE: Triller

Fuente Comunicae



Source: Comunicae