Cotemar entrega apoyo al DIF Carmen para atender a las familias afectadas por turbonada

Como parte de las acciones conjuntas para atender las necesidades de la población de Ciudad del Carmen, afectada por la turbonada del pasado 9 de junio, Grupo Cotemar realizó la donación de 150 cobertores al DIF Carmen

La donación fue entregada a la presidenta del DIF Carmen, Viridiana Suárez de Rosas y será destinada a la atención de más de 30 familias de la Colonia Manigua, cuyas viviendas fueron afectadas, ya sea por la caída de techos o inundaciones.

“Somos parte de esta comunidad, estamos comprometidos con su bienestar y, por ello, trabajamos con las autoridades municipales para sumar esfuerzos en protección de la población”, señaló una fuente interna de Cotemar.

Cotemar es una empresa socialmente responsable, comprometida en mejorar la calidad de vida de sus colaboradores y de las comunidades donde tiene presencia.

Acerca de Cotemar, S.A. de C.V.

Experiencia, eficiencia, entrega y empatía social les definen

Son una compañía 100% mexicana fundada en 1979 que brinda soluciones integrales para la exploración y producción (E&P) costa afuera, desde el soporte operacional hasta proyectos de diseño y construcción costa afuera.

Su experiencia e infraestructura, única en el Golfo de México, les posiciona como la mejor opción, colaborando con sus clientes y ayudándoles a superar sus retos, maximizando el retorno de la inversión.

Impulsados por su cultura de colaboración y convertir los retos en grandes oportunidades. Ejecutan proyectos de forma segura, eficiente y en tiempo, sus más de 40 años de trayectoria les respaldan. One stop to get it done, and done right.

www.cotemar.com.mx

