eCommerce Institute y AMVO presentan documental de evolución Digital Commerce en México durante la pandemia

/COMUNICAE/

El documental forma parte de la docuserie eLíderes de la Transformación Digital elaborado por eCommerce Institute acerca del ecosistema digital en Latinoamérica. El capítulo de México cuenta con los testimonios de figuras clave del ecosistema digital mexicano de empresas como Mercado Libre, Coppel, Cornershop, Grupo Alibaba, EnvíoClick, Canasta Rosa, Jüsto, Troquer, entre otros

Durante 2020, el comercio electrónico en México creció 81% en comparación con 2019, adquiriendo un valor de $316 mil millones de pesos, un repunte que fue impulsado por las condiciones de la emergencia sanitaria por COVID-19. Todo el trabajo, los retos y las estrategias detrás de este crecimiento están plasmados en un documental sobre el ecosistema digital en México, parte de la docuserie eLíderes de la Transformación Digital elaborado por eCommerce Institute acerca del ecosistema digital en Latinoamérica que espera entregar este año 10 capítulos que incluyen a diferentes países de la región y el análisis de cada mercado particular.

La docuserie aborda el panorama en la región explorando los casos de países como Chile, Colombia, Argentina, Panamá, Perú, Costa Rica, Nicaragua, Guatemala y México, entre otros. El capítulo México, co organizado localmente por la Asociación Mexicana de Venta Online (AMVO), aborda temáticas que cobraron mayor relevancia a partir de la acelerada transformación digital que desató la pandemia durante el último año; tal es el caso de la omnicanalidad, el cambio de hábitos de los consumidores, el rol de los canales móviles, operación y logística, modelos colaborativos, el rol de los marketplaces y los nuevos modelos de negocios, entre otros.

Para hablar sobre estos temas, fueron seleccionados y entrevistados los eLíderes de cada país para compartir las estrategias que implementaron, los desafíos y retos sorteados, cómo están midiendo el comportamiento del cliente y cuáles son las acciones que están llevando a cabo en este contexto de hiper-aceleración digital. El capítulo México reúne las experiencias de los líderes que están dando forma al ecosistema digital al asimilar los cambios necesarios para crear una industria sólida, que ponga en el centro de todas las operaciones al consumidor y que sea capaz de responder a los cambios tan rápidos que, por su naturaleza, experimenta el ecosistema.

Se puede acceder al capítulo en el siguiente link: https://www.youtube.com/watch?v=HbS1lz__d2I

El contenido de valor e insights fueron proporcionados por: Bernardo Bazúa – Director Omnichannel & Digital de Coppel; Pamela Abrego Villarreal – Head of Brand & Groceries de Cornershop; Rosa Costes – Cofundadora & COO de Envíoclick; Paola Fernández De Castro Rivero – Chief of People & Performance de Jüsto; David Geisen – Country Manager de Mercado Libre México; Andrés Díaz Bedolla – Director de Comercio Electrónico Global para México de Grupo Alibaba; Roberto Margain – Chief Revenue Officer de Canasta Rosa; Ytzia Belausteguigoitia – Co CEO de Troquer; Juliana Sarmiento – Cofundadora & CRO de Envíoclick; Eric Perez-Grovas, Presidente de la AMVO y Pierre-Claude Blaise, Director general de la AMVO.

“En la AMVO, una prioridad ha sido siempre proporcionar herramientas e información de valor que apoye a entender las bases del ecosistema digital, así como los retos y oportunidades que nacen con el desarrollo e impulso que el comercio electrónico ha registrado en últimos años, y una pieza que logra reflejar el escenario actual y de dónde venimos, es el capítulo México de la docuserie que produce el Commerce Institute a nivel LATAM, y al cual decidimos sumarnos para organizar localmente”, comenta Pierre-Claude Blaise, director general de la AMVO.

“Desde eCommerce Institute creemos que es muy importante dar visibilidad al increíble trabajo que han hecho y vienen haciendo muchos participantes de nuestro ecosistema para facilitar la continuidad de los negocios y la recuperación económica de los emprendedores, retailers y marcas a través de los canales digitales durante esta histórica crisis que provocó la Pandemia del COVID19. En este contexto, y con motivo de celebrar los 15 años del Tour eCommerce Day, decidimos homenajear a los actores principales de esta Hiper-aceleración que ha llegado a dos o tres dígitos: Empresas y Emprendedores, quienes de primera mano exponen el estado del arte del comercio electrónico, la performance de los negocios digitales y los casos de éxito que marcarán el rumbo del sector de ahora en adelante. Con este propósito, fueron seleccionados y entrevistados los eLíderes de cada país que compartirán con todo el ecosistema las estrategias que implementaron, qué desafíos y qué retos sortearon, bajo qué KPIs están midiendo el comportamiento del cliente y cuáles son las acciones que están llevando a cabo ahora, en este contexto tan particular”, sostuvo Marcos Pueyrredón, Presidente del eCommerce Institute y Global Executive SVP VTEX.

Acerca de la AMVO

La Asociación Mexicana de Venta Online, A.C. (AMVO) es una organización civil sin fines de lucro constituida en 2014 con el propósito de apoyar e impulsar el desarrollo del comercio electrónico y la economía digital en México. La AMVO reúne a más de 400 empresas mexicanas e internacionales (startups, bricks, agencias y pure players) de los sectores de retail, moda, viajes, servicios financieros, entre otros, que buscan desarrollar su comercio electrónico y aplicar las mejores prácticas de la industria. Más información: www.amvo.org.mx

Acerca del eCommerce Institute

Es una organización sin fines de lucro de carácter regional que desarrolla y apoya la Economía Digital en los diferentes países de Latinoamérica con el objetivo de promover iniciativas que consoliden el mundo de los negocios por Internet. Dentro de los objetivos se encuentra tejer una red abierta entidades e instituciones a nivel regional que potencien las iniciativas de cada uno de sus integrantes y del conjunto. Desde su creación ha llevado a cabo actividades con continuidad que se han plasmado en actividades surgidas del seno de las instituciones que forman parte de su red.

Para mayor información sobre las mismas ingrese en www.ecommerce.institute

Fuente Comunicae



Source: Comunicae