Digimax Global lanza Cryptohawk.Ai – Una solución de predicción de la tendencia de precios de Bitcoin y Ethereum con inteligencia artificial

LATINOAMERICA (junio 2 de 2021). Reemplazando a CryptoDivine.ai, con una interfaz más moderna, un algoritmo actualizado y gráficos mejorados para proporcionar a los cripto-inversores valiosas herramientas para capturar de forma rentable la alta volatilidad de las criptomonedas

DigiMax Global Inc. (la “Compañía” o “DigiMax”) (CSE:DIGI)(OTC:D BKSF), una compañía que ofrece soluciones de inteligencia artificial (“AI”) y tecnología de criptomonedas, se complace en anunciar el lanzamiento oficial de CryptoHawk.ai.

El sitio web estará disponible entre las 9:00 y las 9:30 a.m. en http://cryptohawk.ai/

Creado y probado rigurosamente por los científicos de datos de DigiMax, en cohorte con operadores expertos, CryptoHawk.ai permite a sus usuarios aprovechar el poder de la IA y el aprendizaje automático para obtener mayores rendimientos de inversión en criptodivisas, y resultados sustancialmente mejorados en comparación con su predecesor, CryptoDivine. Utilizando las predicciones basadas en IA del software, los inversores pueden reducir el riesgo, eliminar el estrés y ahorrar tiempo, todo ello aprovechando la volatilidad al invertir en Bitcoin (“BTC”) y Ethereum (“ETH”).

Evolución de CryptoDivine.ai a CryptoHawk.ai

El lanzamiento suave del modelo de predicción de IA de la Compañía a principios de este año permitió al equipo de ingeniería obtener comentarios de la vida real de los usuarios y perfeccionar los modelos de aprendizaje automático durante un período de tres meses. Durante este tiempo, el equipo de marketing de la empresa trabajó en la construcción de una marca moderna que destaca la toma de decisiones intuitiva, la audacia y la innovación del producto. Los suscriptores de la versión estándar mantendrán el mismo precio bajo que su predecesor, CryptoDivine, de 29,99 dólares para la versión CryptoHawk.ai con la opción de actualizar a la versión avanzada por 99,99 dólares al mes. Por un tiempo limitado, ambas versiones están disponibles sobre una base anual con cuatro meses gratis en el primer año.

Características del producto

La versión estándar de CryptoHawk.ai cuenta con gráficos de predicción de BTC y ETH, tarjetas, alertas por correo electrónico/mensaje de texto y enlace con un botón a las bolsas para una rápida ejecución.

La versión avanzada añade herramientas de negociación que incluyen indicadores técnicos de mercado, alertas de umbral primario y secundario personalizables, un foro exclusivo para inversores y un boletín semanal de seguimiento de tendencias. En un futuro próximo, se añadirán gráficos en tiempo real con un intervalo de un minuto, indicadores de tendencias generales para una cesta más amplia de divisas y una herramienta de información sobre monedas alternativas que destaca las nuevas monedas de rápida evolución que cumplen los atributos mínimos de inversión. La versión avanzada también albergará un grupo exclusivo de inversores dirigido por analistas de criptodivisas de DigiMax Hedge Fund.

Ver este vídeo de visión general de la plataforma para saber más sobre la solución.

“El amplio conjunto de herramientas y el aprendizaje de la inteligencia artificial están convirtiendo a CryptoHawk.ai en una herramienta imprescindible que permite a los inversores capturar la volatilidad de forma rentable en lugar de temerla”, dijo Damon Stone, ex operador profesional de Merrill Lynch y PYME que apoya el modelado cognitivo y la formación de CryptoHawk.ai.

Modelo V2 Cryptohawk.ai

CryptoHawk.ai es diferente de cualquier otro sistema de predicción de IA en el mercado debido a su sofisticado motor de aprendizaje automático de aprendizaje profundo. Su modelo de IA es comparable a los utilizados en las estrategias de “comercio de alta frecuencia” altamente rentables que los fondos de cobertura utilizan para obtener una ventaja competitiva. CryptoHawk.ai utiliza procesos de recolección y manejo de datos líderes en el mercado a través de los principios de las 4V de Big Data:

1. Volumen: cantidades masivas de datos;

2. Variedad: numerosas fuentes de datos relevantes;

3. Velocidad: alta velocidad de procesamiento; y

4. Veracidad: eliminación de sesgos, ruido y valores atípicos.

CryptoHawk.ai sintetiza, evalúa y organiza los datos para descubrir nuevos patrones, anomalías, relaciones y tendencias en tiempo real que se entregan a los teléfonos de los inversores. Para ayudar aún más a los inversores, CyrptoHawk.ai ha sido modulado con una nueva lógica de umbrales para enviar alertas para las oscilaciones de precios significativas con el fin de garantizar que los usuarios no se vean abrumados por las alertas y las tasas de cambio durante los momentos de volatilidad extremadamente alta.

El director técnico de DigiMax, Thierry Hubert, comentó: “Nuestro complejo motor de IA ha sido mejorado drásticamente para CryptoHawk.ai en comparación con CryptoDivine. Tras rigurosas pruebas retrospectivas de nuestro modelo modulado CryptoHawk.ai hasta la fecha de lanzamiento del 24 de febrero de 2021, demostramos que CryptoHawk.ai redujo el número de notificaciones de alerta a casi la mitad en comparación con CryptoDivine, a la vez que aumentó la tasa de rendimiento por encima de la estrategia de comprar y mantener en un 225% para BTC y en un 138% para ETH – mejorando sustancialmente el rendimiento respecto a CryptoDivine. Como referencia, las tasas de rendimiento de comprar y mantener durante este período fueron del -21,82% para BTC y del 68,36% para ETH. Aunque el rendimiento pasado no puede ser una garantía para el rendimiento futuro, si estos resultados continúan, los inversores pueden esperar ver rendimientos similares o mejores con muchas menos alertas.”

Acerca de DigiMax

DigiMax es una empresa tecnológica comprometida con el desbloqueo del potencial de las tecnologías disruptivas proporcionando soluciones financieras, predictivas y de criptomonedas avanzadas en varios verticales. DigiMax es un socio oficial de IBM Watson, y el equipo de ingeniería de la compañía tiene una amplia experiencia en el aprendizaje automático, el procesamiento del lenguaje neural, la IA, los grandes datos y la tecnología de criptomonedas.

Para obtener más información, visitar el sitio web: https://digimaxglobal.com/

Acerca de CryptoHawk.ai

CryptoHawk.ai es una plataforma de inteligencia artificial que puede ayudar a los inversores a obtener una ventaja competitiva al operar con BTC y ETH. La IA de aprendizaje profundo patentada de Cryptohawk analiza millones de puntos de datos por hora para detectar patrones relevantes, tomar decisiones y generar predicciones precisas sobre la tendencia de los precios. CryptoHawk.ai permite a los inversores simplificar su toma de decisiones, reducir el riesgo, aprovechar la volatilidad del mercado y mejorar el rendimiento de la inversión.

Para inscribirse en una prueba gratuita, visitar: http://cryptohawk.ai/

Seguir a CryptoHawk.ai en Instagram para estar al día:

https://www.instagram.com/cryptohawkai/

Contacto:

Martti Kangas

Comunicación con los inversores

647-521-9261

mkangas@digimax-global.com

Chris Carl

Presidente y director general

416-312-9698

ccarl@digimax-global.com

Nota de advertencia sobre las declaraciones prospectivas

Este comunicado de prensa contiene “declaraciones o información prospectiva”. Las declaraciones prospectivas pueden identificarse por palabras como: anticipar, pretender, planificar, buscar, creer, proyectar, estimar, esperar, estrategia, futuro, probable, puede, debería, hará y referencias similares a períodos futuros. Ejemplos de declaraciones prospectivas en este comunicado de prensa incluyen, entre otras, las declaraciones que hacemos con respecto a los usos de nuestro software CryptoHawk.ai y CryptoDivine.ai y sus beneficios y usos potenciales, e información sobre los planes, expectativas y objetivos futuros de la Compañía.

Las declaraciones prospectivas no son hechos históricos ni garantías de rendimiento futuro. Por el contrario, se basan únicamente en nuestras creencias, expectativas y suposiciones actuales en relación con el futuro de nuestro negocio, los planes y estrategias futuras, las proyecciones, los acontecimientos y tendencias previstos, la economía y otras condiciones futuras. Dado que las declaraciones prospectivas se refieren al futuro, están sujetas a incertidumbres inherentes, riesgos y cambios en las circunstancias que son difíciles de predecir y muchos de los cuales están fuera de nuestro control. Nuestros resultados y situación financiera reales pueden diferir sustancialmente de los indicados en las declaraciones prospectivas. Por lo tanto, no debe confiar en ninguna de estas declaraciones prospectivas. Es posible que la empresa no cumpla sus planes, proyecciones o expectativas. Las declaraciones e información prospectivas se basan en ciertas expectativas y suposiciones clave realizadas por la empresa, incluidas las expectativas y suposiciones relativas a los usos, beneficios y expectativas de nuestro software CryptoHawk.ai y CryptoDivine.ai. Los factores importantes que podrían hacer que nuestros resultados reales y nuestra situación financiera difieran materialmente de los indicados en las declaraciones prospectivas incluyen, entre otros, los siguientes la adecuación de nuestro flujo de caja y ganancias, los beneficios y usos de nuestro software, el precio y la disponibilidad de nuestro software, la disponibilidad de financiación y/o crédito en el futuro, y otras condiciones que puedan afectar a nuestra capacidad de expandir la Plataforma de Aplicaciones y el software descrito en este documento, el nivel de demanda y el rendimiento financiero de la industria de la criptomoneda, los desarrollos y cambios en las leyes y regulaciones, incluyendo el aumento de la regulación de la industria de la criptodivisa a través de acciones legislativas y la revisión de las reglas y normas aplicadas por los Administradores de Valores de Canadá, la Comisión de Valores de Ontario y/u otros organismos reguladores similares en otras jurisdicciones, las interrupciones en nuestra red tecnológica, incluyendo los sistemas informáticos software y datos en la nube, u otras interrupciones de nuestros sistemas operativos, estructuras o equipos, el impacto de Covid-19 u otros virus y enfermedades en la capacidad de la Compañía para operar, el sentimiento de los consumidores hacia los productos y servicios de la Compañía, el incumplimiento de las obligaciones contractuales por parte de las contrapartes, las regulaciones gubernamentales, la competencia, la pérdida de empleados y consultores clave, y las condiciones generales de la economía, el mercado o los negocios, el impacto de los cambios tecnológicos en los productos y la industria, así como aquellos factores de riesgo discutidos o referidos en los documentos de divulgación presentados por la Compañía ante las autoridades reguladoras de valores en ciertas provincias de Canadá y disponibles en www. sedar.com. Teniendo en cuenta estos riesgos, incertidumbres y suposiciones, no debería confiar excesivamente en estas declaraciones prospectivas.

Cualquier declaración prospectiva realizada por nosotros en este comunicado de prensa se basa únicamente en la información de la que disponemos actualmente y se refiere únicamente a la fecha en la que se realiza. Salvo que lo exija la legislación aplicable en materia de valores, no asumimos ninguna obligación de actualizar públicamente ninguna de las declaraciones prospectivas, ya sean escritas u orales, que podamos hacer ocasionalmente, ya sea como resultado de nueva información, de acontecimientos futuros o de cualquier otra forma.

FUENTE: DigiMax Global Solutions

Fuente: Central de Noticias AndeanWire

Source: AW-Mexico