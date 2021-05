Liberty Star presenta un nuevo informe técnico sobre la prospección de oro Red Rock Canyon Tract del proyecto Hay Mountain en el condado de Cochise, Arizona, Estados Unidos

/COMUNICAE/

Liberty Star Minerals (“Liberty Star” o la “Compañía”) (OTCPINK:LBSR) se complace en anunciar la publicación de su último informe técnico. El Reporte Técnico de la Propiedad de Oro Red Rock Canyon en el Condado de Cochise, Arizona (“Reporte Técnico RRC” “El Reporte”) fue preparado por Broadlands Mineral Advisory Services Ltd., propiedad y operada por el director independiente de Liberty Star Bernard J. Guarnera, P.ENG., QP, CMA

Guarnera fue el autor del informe. Sus conclusiones incluyen que la extensión de Red Rock Canyon contiene “oro a grados que ahora se consideran económicos”. (p.1) Además, la recopilación de resultados de perforaciones anteriores, realizada por otros, como se indica en el Informe, (p.30) indica que 12 de 17 intercepciones informaron de oro a grados por encima de lo que se considera grados de corte actuales, 0,022 oz. por tonelada (0,68 gpt).

Estas intercepciones históricas van de cinco (5) a cuarenta y cinco (45) pies en extensión vertical y revelan múltiples zonas mineralizadas. Los grados en las intercepciones más grandes se reportan hasta 0.182 onzas por tonelada (5.66 gpt). Además, Liberty Star recogió quince (15) muestras de roca más en una reciente visita de campo cerca y en los lugares de las perforaciones anteriores. Se espera que los nuevos ensayos de campo confirmen grados similares en los afloramientos correspondientes. Estos resultados de los ensayos están por llegar y se publicarán en el sitio web de Liberty Star.

Mientras que otros informes técnicos de Liberty Star se han centrado en el potencial de pórfido de cobre del Proyecto Hay Mountain de la empresa, aquí Guarnera aporta su experiencia para el área de Red Rock Canyon (RRC), recientemente adquirida, y su potencial de oro. Además de tres visitas de campo recientes (2020, 2021), Guarnera investigó los hallazgos anteriores, incluidos los estudios geoquímicos, los estudios geofísicos, las notas de campo y los registros de perforación. Teniendo en cuenta los resultados de los estudios de superficie combinados con la información de perforación anterior, Guarnera concluye que la nueva perforación con núcleo de diamante destinada a ampliar la extensión areal de las concentraciones económicas de oro ciertamente tiene mérito.

La zona de Red Rock Canyon consta de 6.653 acres de MEPs de Arizona y 320 acres de reclamaciones mineras federales no patentadas. La zona ha sido segregada del bloque más grande del Proyecto Hay Mountain tras el examen de los cuerpos de jasperoides que mostraban valores de oro significativos.

Guarnera tiene una amplia experiencia en depósitos de pórfido de cobre y de oro y es considerado un profesional/persona calificada. El informe técnico de RRC está redactado de acuerdo con el formato requerido por las entidades reguladoras de valores. Las fuentes de investigación primaria también están disponibles en la página web de Informes Geocientíficos en LBSR.us

Brett I. Gross

CEO/Presidente

Liberty Star Minerals

Seguir a Liberty Star Material en Facebook , LinkedIn & Twitter@LibertyStarLBSR

Declaraciones prospectivas

Cierta información contenida en los comunicados públicos puede contener “declaraciones prospectivas”, tal y como se definen en la Ley de Reforma de Litigios sobre Valores Privados de Estados Unidos de 1995, y en el sentido de la Sección 27A de la Ley de Valores de 1933, con sus modificaciones, y la Sección 21E de la Ley de Valores de 1934, con sus modificaciones. Todas las declaraciones contenidas en el presente documento que no sean hechos históricos son declaraciones prospectivas que implican riesgos, incertidumbres y otros factores imprevisibles y ajenos al control de la empresa o de la dirección, que podrían hacer que los resultados, la evolución y las decisiones empresariales reales difieran sustancialmente de los expresados o implícitos en dichas declaraciones prospectivas. Dichas declaraciones prospectivas pueden incluir, entre otras cosas, las estrategias comerciales de la empresa, las suposiciones de la dirección, las transacciones pendientes o futuras, los recursos minerales o las leyes estimadas en el futuro, las inversiones, las valoraciones de los activos, los permisos y las aprobaciones previstos y otra información que puede basarse en previsiones de resultados futuros de exploración, operativos o financieros, o en estimaciones de asuntos aún no determinables. Cualquier declaración que exprese o implique discusiones con respecto a predicciones, expectativas, creencias, planes, proyecciones, objetivos, suposiciones o eventos futuros o rendimiento utilizando palabras o frases como las siguientes pueden ser declaraciones prospectivas: : “estimar”, “pretender”, “creer”, “esperar”, “anticipar”, “planear”, “potencial”, “continuar”, “puede”, “podría”, “podría” o palabras o expresiones similares. Los factores importantes que podrían diferir materialmente de las expectativas de la empresa y de la dirección incluyen, entre otros, los riesgos relacionados con los resultados infructuosos de las exploraciones, los precios de los metales, las fluctuaciones de los precios de las divisas, los mercados internacionales, las conclusiones de las evaluaciones económicas y los cambios en los parámetros de los proyectos a medida que se van perfeccionando los planes, así como los cambios en la disponibilidad de financiación para la exploración y el desarrollo de minerales y las condiciones económicas generales.

La información adicional sobre estos factores, riesgos e incertidumbres en los que se basan las declaraciones prospectivas se discute en el Informe Anual de la Compañía en el Formulario 10-K para el año terminado el 31 de enero de 2021, tal como se actualiza de vez en cuando en las presentaciones de la Compañía con la Comisión de Valores y Bolsa. La empresa no se responsabiliza de la actualización de la información contenida en este comunicado público más allá de la fecha de presentación o de la fecha de publicación, ni de los cambios realizados en este documento por los servicios de cable o de Internet. Los factores de riesgo de la empresa se exponen en el documento 10-K y en otras presentaciones periódicas realizadas ante la SEC en EDGAR (ref. Liberty Star Uranium & Metals, Corp.).

Asuntos del Reglamento S-K 1300 El 31 de octubre de 2018, la Comisión de Valores de los Estados Unidos adoptó la Subparte 1300 del Reglamento S-K (“Reglamento SK-1300”) para modernizar los requisitos de divulgación de la propiedad para los registrantes mineros, y la orientación relacionada, en virtud de la Ley de Valores de 1933, con sus enmiendas, y la Ley de Intercambio de Valores de 1934, con sus enmiendas. Todos los registrantes están obligados a cumplir con el Reglamento SK-1300 para los ejercicios fiscales que terminan después del 1 de enero de 2021. En consecuencia, la empresa debe cumplir con el Reglamento SK-1300 para su ejercicio fiscal que finaliza el 31 de enero de 2021. El Reglamento SK-1300 utiliza el esquema de clasificación de recursos y reservas minerales basado en el Comité de Normas Internacionales de Información sobre Reservas Minerales (“CRIRSCO”), que incluye definiciones de recursos minerales inferidos, indicados y medidos. Liberty Star es un “emisor en fase de exploración”, tal como se define en la Subparte 1300. Actualmente no tiene resultados de exploración, recursos minerales o reservas minerales que comunicar, por lo que ninguna información, opinión o datos incluidos en el sitio web o en cualquier comunicado público incluye ninguna información o divulgación relativa a resultados de exploración, recursos minerales o reservas minerales, tal como se define en el Reglamento SK-1300. Como resultado, la Compañía no está obligada, en este momento, a obtener o proporcionar un Resumen de Informe Técnico como se define en el Reglamento SK-1300. Se advierte a los inversores estadounidenses que no deben confiar ni asumir para ningún propósito que cualquier parte de la propiedad real mineralizada de la Compañía en estas categorías se convertirá alguna vez en recursos minerales inferidos, indicados y medidos o en reservas minerales probables o probadas en el sentido del Reglamento S-K 1300.

Contacto:

Liberty Star Minerals

Tracy Myers, Relaciones con los inversores

520-425-1433 – info@lbsr.us

FUENTE: Liberty Star Uranium & Metals Corp.

Fuente Comunicae



Source: Comunicae