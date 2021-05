DigiMax realiza una inversión estratégica de 5 millones de dólares en el disruptor tecnológico Kirobo para ayudar a resolver los riesgos de las transacciones financieras descentralizadas (DeFi)

LATINOAMÉRICA (mayo 5 de 2021). El pionero de las criptomonedas Brock Pierce se une a los consejos asesores de ambas empresas

Kirobo, una empresa de tecnología blockchain con sede en Israel, ha desarrollado soluciones a algunos de los mayores problemas de las criptomonedas al ofrecer a los usuarios nuevas capacidades, como:

– Capacidad de cancelar una transferencia si se envía a una dirección equivocada;

– Las transacciones pueden protegerse con una contraseña antes del envío para garantizar que sólo el usuario previsto pueda ser el destinatario;

– Kirobo proporciona todas las ventajas de los servicios financieros centralizados en un formato totalmente descentralizado: la tecnología permite a los intermediarios a gran escala, como las compañías de tarjetas de crédito y los sistemas de pago alternativos, ofrecer a sus usuarios una seguridad que no estaba disponible anteriormente.

El presidente de la Fundación Bitcoin y cofundador de EOS Alliance, Blockchain Capital, Tether y Mastercoin (primera ICO), Brock Pierce, se ha unido a los Consejos Asesores de DigiMax y Kirobo, donde proporcionará orientación estratégica en torno al lanzamiento global de la cartera de productos de Kirobo.

DigiCrypts Blockchain Solutions Inc (DigiMax), el proveedor de soluciones de inteligencia artificial y tecnología de criptomoneda, ha anunciado hoy una inversión estratégica de 5 millones de dólares en Kirobo, un desarrollador líder de soluciones de criptomoneda. La inversión ayudará a Kirobo a acelerar el lanzamiento de los próximos productos de gestión de la riqueza y de seguridad de las transacciones de criptomonedas, que se integrarán en el sistema de IA de DigiMax en el transcurso de 2021.

Kirobo, con sede en Tel Aviv, es una empresa de tecnología blockchain que proporciona herramientas de vanguardia a los usuarios y empresas de cripto, ayudándoles a obtener un mejor control de sus fondos. Kirobo ofrece una interfaz sencilla y fácil de usar que hace que la gestión de cripto sea tan simple y segura como la banca online, algo que podría revolucionar el mundo de DeFi.

DigiMax y Kirobo también han anunciado que el pionero de las criptomonedas Brock Pierce se ha unido a los Consejos Asesores de ambas compañías, donde proporcionará orientación estratégica en torno al lanzamiento global de la cartera de productos de Kirobo. A lo largo de una carrera estelar hasta la fecha, Pierce ha establecido credenciales como uno de los líderes de pensamiento de criptografía preeminentes del mundo, habiendo cofundado EOS Alliance, Block.one, Blockchain Capital, Tether y Mastercoin. Actualmente, Pierce es presidente de la Fundación Bitcoin.

Brock Pierce dijo: “Estoy emocionado de unirme a los consejos asesores tanto de DigiMax como de Kirobo, y estoy deseando ayudar a Kirobo a introducir su tecnología única y disruptiva en el mercado.”

La inversión estratégica de 5 millones de dólares de DigiMax incluye un acuerdo para explorar la integración de la tecnología de IA de DigiMax en las soluciones de Kirobo. Las empresas también colaborarán en la comercialización y la reventa de los productos de la otra parte a las bolsas de criptomonedas.

El primer producto de Kirobo, una tecnología innovadora de transferencia de criptomonedas que permite a los usuarios “deshacer” o revertir una transferencia de criptomonedas enviada por error, elimina los innumerables riesgos de error humano inherentes a la ejecución de las transacciones de criptomonedas. Una pérdida de dinero puede ocurrir cuando una transacción se envía a la dirección equivocada, o cuando se envía a una dirección que no admite la recepción de la transacción, como, por ejemplo, al intentar enviar directamente a una dirección de contrato inteligente. Este es exactamente el problema que DeFi está tratando de abordar – y Kirobo tiene la solución.

Kirobo también ha desarrollado una serie de soluciones adicionales a medida para los tenedores de criptomonedas y los comerciantes, que se lanzarán en el transcurso del segundo y tercer trimestre. La empresa está en conversaciones con varias bolsas de criptomonedas sobre la integración prevista de sus soluciones para finales de 2021. Los elementos de las nuevas soluciones de Kirobo, que pronto se revelarán, han ayudado a la empresa a obtener dos subvenciones muy apreciadas de la Autoridad de Innovación de Israel.

La capa lógica de la empresa funciona proporcionando un código de transacción único que debe ser introducido por el destinatario para recibir los fondos del remitente. Hasta que el destinatario haya introducido el código correcto, el remitente puede recuperar los fondos en cualquier momento. Actualmente, Kirobo está ayudando a los intermediarios a gran escala, a las bolsas de criptomonedas y a las empresas de pagos a ofrecer a sus usuarios niveles de seguridad en las transacciones sin precedentes.

Al comentar el anuncio, Asaf Naim, director general de Kirobo, dijo: “El anuncio de hoy representa un firme sello de aprobación en la oferta de servicios de Kirobo por parte de un proveedor de soluciones tecnológicas de gran renombre. La inversión de DigiMax nos ayudará a acelerar el lanzamiento de nuevas soluciones líderes en la industria diseñadas para ayudar a los participantes de cripto, actuales y futuros, a navegar por las transacciones con una mayor sensación de confianza y claridad. Al eliminar el miedo de las transacciones de criptomonedas, Kirobo impulsará niveles de adopción más amplios como habilitador de transacciones de criptomonedas sin riesgo. En los próximos meses, esperamos explorar la integración de la tecnología de IA de DigiMax en nuestras soluciones, al tiempo que anunciamos algunos lanzamientos de productos muy interesantes que harán avanzar las esferas de NFT y DeFi.”

Chris Carl, director general de DigiMax, dijo: “Estamos orgullosos de anunciar nuestra inversión estratégica en Kirobo – una compañía que está preparada para cambiar fundamentalmente el panorama DeFi con su conjunto de soluciones oportunas y centradas en la seguridad. DigiMax está firmemente alineada con la misión de Kirobo de ampliar la accesibilidad de las criptomonedas a través de herramientas tecnológicas innovadoras construidas sobre los principios de confianza, transparencia y seguridad. Para permitir que el espacio de las criptomonedas en general logre la adopción generalizada, debe abordarse el riesgo sustancial de que los errores humanos y los errores de codificación de las máquinas creen inadvertidamente pérdidas masivas en las transacciones. También nos complace invitar al Sr. Brock Pierce a nuestro Consejo Asesor. La tecnología de Kirobo tiene el potencial de cambiar la forma en que el mundo hace comercio, y el Sr. Pierce será de gran ayuda para ayudarnos a introducir estratégicamente la tecnología a escala global para proporcionar transacciones seguras para los individuos, y para proporcionar soluciones a escala gigante a las compañías de tarjetas de crédito y de transacciones en efectivo similares que deseen permitir el comercio basado en cripto.”

Para más información sobre la función de transferencia recuperable de Kirobo, visitar Kirobo.io.

El Consejo de Administración también ha aprobado el establecimiento de un Plan de Unidades de Acciones Restringidas. Este plan define el número máximo de acciones restringidas que se pueden emitir como el 10% de las acciones ordinarias en circulación en la fecha de emisión.

Las condiciones de la inversión incluyen el pago por parte de DIGIMAX de 5 millones de dólares por el 15% de las acciones totalmente diluidas de Kirobo, y DigiMax mantendrá una opción durante 8 semanas después del cierre para adquirir un 15% adicional a cambio de 5 millones de dólares en acciones de DIGIMAX, sobre la base del valor más bajo del VWAP de 10 días de las acciones de DigiMax en el momento de ejercer la opción, o 35 centavos por acción. Por cada acción ejercida de la Opción, DigiMax recibirá una garantía con un plazo de 2 años, para comprar a Kirobo, la mitad de una acción adicional a un precio igual a una valoración totalmente diluida de 50 millones de dólares.

En relación con todo lo anterior, DigiMax está otorgando a los consultores 2,4 millones de unidades de acciones restringidas valoradas en 25 centavos por unidad y opciones por 2,5 millones de acciones con un precio de ejercicio de 24 centavos y un plazo de 2 años. Estas concesiones se pondrán en custodia y se devengarán en el transcurso de 12 meses.

Acerca de Kirobo

Kirobo tiene una única misión: proporcionar a los usuarios de criptomonedas y a las empresas herramientas de última generación para obtener un mejor control de sus fondos. El objetivo final de la empresa es hacer que el blockchain sea tan sencillo y seguro como la banca online.

Con el apoyo de la Autoridad de Innovación de Israel, Kirobo ya ha creado capas lógicas sobre la red de Bitcoin y Ethereum, y está desplegando servicios y soluciones avanzadas sobre esta capa. La capa lógica de la empresa funciona proporcionando un código de transacción único que debe introducir el destinatario para recibir los fondos del remitente. Hasta que el destinatario haya introducido el código correcto, el remitente puede recuperar los fondos en cualquier momento.

Acerca de Brock Pierce

Brock Pierce es un empresario y capitalista de riesgo con un amplio historial de fundación, asesoramiento e inversión en empresas disruptivas. Se le atribuye ser el pionero del mercado de la moneda digital y ha recaudado más de 5.000 millones de dólares para las empresas que ha fundado.

Pierce es el presidente de la Fundación Bitcoin y cofundador de EOS, Blockchain Capital, Tether y Mastercoin (la primera ICO de la historia). En 2017, Pierce cofundó Block.one, que desarrolló el software EOS.IO y vendió más de 4.000 millones de dólares en tokens en la crowdsale de EOS, convirtiéndola en la mayor ICO de la historia.

También cofundó Blockchain Capital en 2013, convirtiéndolo en el primer fondo de riesgo centrado en el sector que invierte exclusivamente en empresas de tecnología Blockchain. Pierce dirigió la firma a través de la primera ICO de un fondo de riesgo, que creó el primer token de seguridad. Blockchain Capital ha financiado más de 70 proyectos.

Acerca de DigiMax

DigiMax Global Solutions es una empresa de tecnología comprometida con el desbloqueo del potencial de las tecnologías disruptivas proporcionando soluciones financieras, predictivas y de criptomoneda avanzadas en varios verticales.

DigiMax es un socio oficial de IBM Watson y el equipo de ingeniería de la empresa tiene una amplia experiencia en el aprendizaje automático, el procesamiento del lenguaje neural, la inteligencia artificial, los grandes datos y la tecnología de criptomonedas.

La solución Projected Personality Interpreter (PPI) de la empresa es utilizada actualmente por varias organizaciones, entre ellas 16 organismos policiales, que están obteniendo información comparativa para tomar mejores decisiones de contratación, reducir el desgaste laboral y mejorar la cultura del lugar de trabajo.

La plataforma SAAS de la empresa, CryptoDivine, permite a los inversores en criptomonedas simplificar su toma de decisiones, reducir el riesgo, aprovechar la volatilidad del mercado y mejorar el rendimiento de las inversiones. El motor de IA propio de la empresa analiza millones de puntos de datos por hora para detectar patrones relevantes y generar predicciones precisas sobre la tendencia de los precios.

Para obtener más información, visitar el sitio web: www.digimax-global.com.

