Invest Latam, la Fintech que presta a Pequeñas Empresas en Pandemia

COLOMBIA (abril 28 de 2021). En época de pandemia, son muchas las pequeñas empresas que buscan opciones de préstamos para su negocio. Si bien la fuente principal de financiación ha sido los bancos, ha nacido un nuevo tipo de negocio que permite a las PYMEs obtener un crédito empresarial: Las Fintech. Dentro de esa nueva industria digital, Invest Latam se ha destacado por seguir prestando a los pequeños negocios incluso en época de crisis a tasas entre el 11%-18% anual.

“Después de 2 años operando, hemos tenido excelentes resultados prestando a más de 100 pequeñas empresas por un total superior a $5.400 millones” afirma Vanessa Breuer la Gerente General de Invest Latam. “Muchas empresas son rechazadas por los bancos u otras instituciones financieras, incluso dentro de la industria Fintech. Sin embargo, nosotros miramos más allá de los números y pedimos garantías flexibles sin costo oculto”. Vale destacar que muchas instituciones hacen pagar la constitución de garantías o seguros desde 3% hasta 27% anual mientras que Invest Latam no cobra ese servicio.”

La crisis del Covid ha afectado de sobre manera a las PYMEs quienes son más vulnerables en cuanto al flujo de caja. Los préstamos empresariales se han vuelto más escasos como respuesta a la situación del mercado por lo que llevó a empeorar la situación financiera de las pequeñas empresas.

“Con la crisis, ningún Banco me quiere prestar pues mi score crediticio está muy bajo” explica Andrés Perez Medina representante de Tradeco Solution SAS una pequeña empresa de fabricación para el sector de construcción. “Las otras Fintech a pesar de decirme al inicio que me iban a prestar, no lo hicieron. Solo con Invest Latam pude obtener un préstamo empresarial por $20 millones. Estoy muy contento del apoyo que me dieron.”

Con los bancos y las instituciones financieras frenando el préstamo para negocios, buscar nuevas opciones de financiamiento para las PYMEs se ha vuelta una lucha de supervivencia. Invest Latam propone préstamos desde $20 millones hasta $300 millones a tasas promedio del 15% anual para las pequeñas empresas sin costo adicional de seguro. “El registro es 100% en línea y se obtienen los fondos en 3 días desde la entrega de los documentos. Buscamos activamente PYMEs con necesidad de financiación ya que disponemos de fondos para prestar” afirma la Gerente General de Invest Latam.

Con todo, si usted tiene una empresa y busca un préstamo para su PYME, les dejamos aquí el enlace para iniciar su solicitud de crédito empresarial: https://www.investlatam.com/es/Home/Borrower

