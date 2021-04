Cotemar realiza libranza parcial de Akal C-8

/COMUNICAE/

Cotemar informó que durante el período del 20 de marzo al 12 de abril del presente año, se llevó a cabo la libranza parcial de la plataforma Akal C-8 (para mantenimiento a las plantas endulzadora 1 y 2), ubicada en la sonda de Campeche, cuyo objetivo fue realizar la limpieza de las torres contactoras para aumentar la eficiencia en la generación de gas dulce, disminuir la corrosión y reparar los sistemas de tuberías y las plantas de procesos

La libranza parcial de Akal C-8 contó con la participación directa de 325 personas, considerando al personal operativo, de calidad, seguridad y de supervisión, así como mandos medios y servicios médicos disponibles en el sitio de la obra.

La libranza parcial de Akal C-8 fue ejecutada en dos etapas desde la embarcación operada por Cotemar Plataforma Semi Sumergible Atlantis e incluyó las siguientes actividades:

Actividades

Etapa 1

Paro de la planta endulzadora número 1 y cierre de válvulas para drenado y desfogue del sistema.

Instalación de placas de aislamiento mecánico.

Inyección de vapor en punto superior de la torre y venteo, punto medio y punto inferior.

Arreglos para drenado.

Ejecución de 48 horas de vaporizado a la torre desde los 3 puntos.

Enfriamiento de la torre por 6 horas para limpieza interna.

Sustitución de válvulas en el tanque FA-8411A y corrección de 4 hallazgos.

Etapa 2

Retiro de placas de aislamiento mecánico, apertura de válvulas y prueba dinámica del sistema para arranque de la planta endulzadora 1y 2.

160 placas de bloqueo y arreglos brigados instalados y retirados.

235 metros cúbicos de vaporizado.

455 metros cúbicos de agua potable.

45 juntas de soldadura.

26 relevados de esfuerzos.

11 válvulas.

1,564 espárragos en 160 juntas brigadas.

Asimismo, se llevó a cabo el vaporizado de limpieza mecánica interna con agua a presión e inspección de los siguientes equipos:

Tanques flash FA-8403A y FA-8403B.

Tanques de balance FA-8404A y FA-8404B.

Torres contactoras DA-8413A y DA-8413B.

Sustitución de 11 válvulas y corrección de 4 hallazgos.

“En Cotemar estamos comprometidos con la seguridad en todas nuestras operaciones, por ello, contamos con un equipo altamente especializado que cumple cabalmente con las mejores prácticas a nivel nacional e internacional en la reparación, el diseño y la construcción costa afuera, una característica poco común en la industria. Este proyecto lo ejecutamos sin incidentes o accidentes al personal e industriales y sin impacto a la producción de nuestro cliente”, señaló una fuente interna de Cotemar.

Con más de 4 décadas de historia, Cotemar continua apoyando en el desarrollo de la industria petrolera nacional y su cadena de valor, renovando su compromiso y optimizando al máximo el desempeño de sus operaciones y servicios, bajo estándares nacionales e internacionales de calidad, seguridad y protección ambiental.

Acerca de Cotemar, S.A. de C.V.

Experiencia, eficiencia, entrega y empatía social les definen

Son una compañía 100% mexicana fundada en 1979 que brinda soluciones integrales para la exploración y producción (E&P) costa afuera, desde el soporte operacional hasta proyectos de diseño y construcción costa afuera.

Su experiencia e infraestructura, única en el Golfo de México, les posiciona como la mejor opción, colaborando con sus clientes y ayudándoles a superar sus retos, maximizando el retorno de la inversión.

Impulsados por su cultura de colaboración y convertir los retos en grandes oportunidades. Ejecutan proyectos de forma segura, eficiente y en tiempo, sus más de 40 años de trayectoria les respaldan. One stop to get it done, and done right.

www.cotemar.com.mx

Contacto: Israel Ramón Estrada Vidal irestradav@cotemar.com.mx / Cel. 938-124-7926.

