Uso de aerosol nasal XLear podría combatir al COVID-19

/COMUNICAE/

Un estudio clínico realizado por la Northwestern University y la Utah State University en Estados Unidos, arrojó como resultado que el uso del GSE y el xilitol, componentes del aerosol nasal Xlear, eliminan significativamente el SARS-CoV-2, virus que causa el COVID-19

Un creciente cuerpo de evidencia sugiere que el uso de aerosoles nasales puede ser efectivo en la lucha contra el COVID-19. Tales han sido los resultados prometedores de estudios académicos recientes, que un consorcio de profesionales de la salud de Estados Unidos, en un intento por combatir la pandemia en curso, recientemente le solicitó a la Organización Mundial de la Salud (OMS) que promulgue una guía que promueva aerosoles nasales que contengan xilitol y extracto de semilla de pomelo (GSE).

Desde marzo de 2020, se sabe que aproximadamente el 90% de la carga viral se encuentra en las vías respiratorias superiores, por lo que tiene sentido que se deba abordar esta pandemia en la nariz. El uso de mascarillas y el distanciamiento social son, actualmente, las únicas prácticas de las que se habla para ayudar a reducir la carga viral en las vías respiratorias, sin embargo, los aerosoles nasales con propiedades antivirales/virucidas son también una extensión de los intentos de reducir la carga viral en vías respiratorias superiores, complementarios al cubrebocas y al distanciamiento social.

“Tenemos datos que muestran que ciertos aerosoles nasales no solo eliminan el virus, también bloquean, desactivan y/o matan el virus”, dijo el Dr. Gustavo Ferrer, un experto en enfermedades respiratorias que ha investigado el uso de aerosoles nasales para combatir el COVID-19 y se encuentra entre los peticionarios.

Un estudio colaborativo de la Northwestern University y la Utah State University encontró que el GSE y el xilitol, los componentes del aerosol nasal Xlear, eliminan significativamente el SARS-CoV-2, el virus que causa el COVID-19. Según el estudio: “Después de 15 minutos de contacto, el aerosol nasal redujo el virus de 4,2 a 1,7 log10 CCID50 por 0,1 ml, una reducción estadísticamente significativa (P <0,001) de 2,5 log10 CCID50".

Mientras tanto, una revisión publicada en el aclamado Journal of Allergy and Infectious Disease encontró que los aerosoles nasales deberían ser una herramienta eficaz en una defensa multicapa contra el virus. Los autores no sólo concluyeron que tales aerosoles disminuyen la actividad viral en la vía nasal, la principal vía de infección, sino que también destacaron los sorprendentes hallazgos de otro pequeño ensayo clínico.

La revisión dice: “Los resultados destacados incluyen una reducción del curso clínico y una mejoría notoria de los síntomas desde el cuarto día. Además, el día siete, los pacientes dieron negativo en la repetición del hisopado nasofaríngeo de RT-PCR en lugar del período promedio de 14 días de negativización de COVID-19. Al usar xilitol más GSE en forma de aerosol intranasal, el tiempo de negativización se redujo en más de 50%”.

El aerosol nasal administrado en el estudio clínico fue Xlear, disponible en todo el mundo y utilizado por millones de personas durante más de dos décadas sin efectos adversos. Con pocas opciones de tratamiento disponibles y accesibles para todos, el uso de aerosoles nasales proporciona una opción novedosa y asequible.

“El potencial para salvar vidas y las economías del mundo mediante el uso de la terapia combinada X-GSE debería inspirar grandes ensayos clínicos, especialmente en aquellas naciones donde el sistema de salud se vería peligrosamente comprometido por la adopción de terapias menos efectivas y significativamente más exigentes desde el punto de vista financiero”, dice el estudio del Noroeste / Estado de Utah. “Debido a que no hay factores de riesgo, el aerosol nasal está disponible sin receta médica y permite un uso cómodo de la mascarilla a largo plazo, se debe alentar la adopción de esta terapia antiviral preventiva”, señala el estudio.

Nathan Jones, director ejecutivo de Xlear, agregó: “Nuestros aerosoles nasales han demostrado ser seguros, económicos, no invasivos, fáciles de usar y puede conseguirlos listos para uso en su tienda local en todo el mundo. Hay un conjunto de datos creciente donde afirman que los aerosoles, en particular Xlear, pueden ayudar a detener la propagación de la pandemia de COVID-19”.

Fuente Comunicae



Source: Comunicae