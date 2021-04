Concluye Cotemar rehabilitación de la plataforma Akal C-6 y recibe reconocimiento de Pemex

/COMUNICAE/

Cotemar concluyó el programa de rehabilitación de la plataforma Akal C-6 en la sonda de Campeche, el cual comprendió trabajos de mantenimiento, corrección de daños, hallazgos de integridad mecánica, anomalías y requerimientos operativos

Debido al excelente desempeño, así como al cumplimiento del programa en el tiempo comprometido, con estricto apego a la normatividad y libre de accidentes, Pemex Exploración y Producción entregó un Reconocimiento de Desempeño a Cotemar, así como al equipo de la Plataforma Semi Sumergible Atlantis que participaron en las actividades llevadas a cabo, las cuales comprendieron un alto grado de complejidad e incluyeron procesos en tierra y costa afuera:

Actividades:

En tierra

– Procura de materiales y recepción en patio

– Prefabricados: Trabajo de corte y soldadura para habilitación de spools

– Soportería y acceso para mantenimiento y operación de válvulas: Pruebas no destructivas e hidrostáticas a elementos prefabricados y protección anticorrosiva para prueba final

– Logística para embarque

Costa Afuera

– Sistemas de gas de alta y baja presión

– Sistema de desfogue

– Sistema de gas combustible

– Sistema de aire de instrumentos

– Sistemas condensados de alta y baja

– Sistema de drenaje presurizado

– Sistema de separación de crudo

– Sistema de agua contra incendio

– Sistema de interconexión CA-KU-A

– Sistema estructural

– Sistema de paro de emergencia

– Sistema de voceo

“Nos sentimos muy orgullosos de nuestro equipo de especialistas, quienes cuentan con las competencias y habilidades necesarias para realizar una rehabilitación libre de accidentes y a plena satisfacción del cliente. Esto es, tan solo, un reflejo de nuestro ambicioso programa de certificaciones nacionales e internacionales que apoyan nuestra constante búsqueda por la excelencia, razón por la cual hemos sido reconocido como un Excelente Lugar para Trabajar por GPTW”, señaló una fuente interna de Cotemar.

Con la rehabilitación y puesta en operación de la plataforma Akal C-6, se recupera la integridad mecánica de la plataforma, haciéndola más confiable y segura; se incrementa la eficiencia y el aprovechamiento de gas en la región marina; se evita la quema de gas amargo en la atmósfera y se incrementa a 220 mmpcd el manejo de gas comprimido para endulzamiento en la plataforma Akal C-8.

Con más de 4 décadas de historia, Cotemar continua marcando el rumbo de la historia petrolera nacional y su cadena de valor, renovando su compromiso y optimizando al máximo el desempeño de sus operaciones y servicios, bajo estándares nacionales e internacionales de calidad, seguridad y protección ambiental.

