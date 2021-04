Reskilling: Fortalecer las habilidades tecnológicas ofrece mayor oportunidad de empleo, según Make It Real

/COMUNICAE/

Para el 2022 el 54% de la población mundial deberá adquirir nuevos conocimientos y habilidades para competir en el mundo laboral

La aceleración digital que se dio el año pasado ha impactado en las sociedades en muchos aspectos. Desde el punto de vista de consumo, el canal online no solo se convirtió en el preferido de los usuarios, sino que las empresas y los emprendedores encontraron allí una opción para continuar comercializando sus productos y servicios, pese a las restricciones existentes.

Este cambio en la forma de consumir productos, servicios y contenidos de las personas, impactó en las estrategias de las empresas, que se vieron obligadas a llevar adelante un proceso de transformación digital de forma rápida. Como consecuencia de ello, se observa una mayor demanda de profesionales cuyas habilidades más requeridas están relacionadas con las tecnológicas.

Pese a que las tasas de desempleo en el país rondan 4,4 en febrero según Inegi, los mexicanos pueden “reconvertir” su profesión fortaleciendo habilidades digitales como el desarrollo de software para conseguir empleo.

Esta recomendación no es algo de coyuntura, la búsqueda de profesionales especializados en tecnología fue la categoría de mayor demanda durante el 2020 según especialistas y se estima que para el 2022 el 54% de la población mundial deberá adquirir nuevos conocimientos y habilidades para competir en el mundo laboral, según un informe realizado por el Institute For The Future. “En el marco de este nuevo escenario mundial, cada vez más profesionales optan por complementar sus habilidades para insertarse en el mercado laboral. Desde la Academia a través de la capacitación y acompañamiento de cada estudiante trabajamos en fortalecer y acelerar el aprendizaje con programas personalizados en desarrollo Web, móvil y Data Science, con el fin de que nuestros estudiantes encuentren empleo en el mediano plazo”, sostiene Germán Escobar, CEO de Make It Real.

Aprender a programar puede cambiar el futuro

Los mercados laborales están experimentando cambios de gran escala, que en su mayoría están relacionados con la revolución digital. Sin duda, el desarrollo de habilidades tecnológicas es parte de la educación del futuro, como lo son los nuevos formatos para educarse y capacitarse. “Nuestro programa TOP está siendo uno de los más demandados, dado que los estudiantes pagan una vez que son contratados, no cuando se inscriben. En el mercado casi no existen este tipo de programas de pago por éxito. Estamos convencidos que es una excelente oportunidad tanto para el profesional mexicano como para las empresas, ya que hacia ambas partes se están beneficiando”, añadió el vocero.

La adquisición de competencias digitales hoy no basta para conseguir un mejor empleo o acceder a nuevas oportunidades. Hace falta invertir una “capacitación adicional”, que ayude a los profesionales a desempeñar de forma más efectiva las tareas. Pero no solo se requieren nuevos saberes técnicos en todos los ámbitos, si no, además, un tipo de competencias fundamentales para afrontar esas tareas. Según un reciente estudio de Michael Page, las hard skills más demandadas en el ecosistema digital Latinoamérica son idiomas 60%, análisis estadísticos 38% y gestión de base de datos 31%. Trabajo en equipo 465, resolución de conflictos 29% y comunicación efectiva 25%.

Según un relevamiento realizado por la Academia de desarrolladores Make It Real, el 96% de sus egresados consiguen empleo en menos de 6 meses, por lo que si el conocimiento específico ya no encuentra un espacio en el mercado laboral por el efecto de la digitalización, puedes optar por lo que se llama “reciclaje profesional” o reskilling, que consiste en transformar el perfil para ajustarlo al desempeño de puestos que se adecúan a las nuevas necesidades y parte de esta transformación consiste en fortalecer habilidades de desarrollo de software. “Nuestra misión es ayudar al crecimiento social y económico general para generar más y mejores oportunidades de desarrollo profesional para las personas”, cerró el vocero.

Acerca de Make It Real

Creada en Colombia, es la academia líder de desarrolladores a través de oferta de cursos para acelerar el aprendizaje con programas personalizados en desarrollo Web, móvil y Data Science, orientados al desarrollo de nuevas habilidades. Presente también en México y Perú. Encontrar un futuro en www.makeitreal.camp

Fuente Comunicae



Source: Comunicae