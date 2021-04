Cotemar concluye Programa de Interconexión de Tanque y Cabezales de los Pozos Quesqui y Tecominoacán

/COMUNICAE/

Cotemar anunció que el pasado 24 de marzo concluyó los trabajos del Programa Integral para la Interconexión del Tanque FA-100B ubicado en Quesqui 1 y los Cabezales de los Pozos Quesqui 2, 3 y 4, así como la Instalacion de las Líneas de Gas Amargo y Desfogue en la Batería de Separación Tecominoacán

Las actividades realizadas incluyeron la fabricación e instalación de la línea de entrada de mezcla, línea de salida de aceite, línea de salida de gas y línea de desfogue para la interconexión del tanque separador trifásico FA-100B.

“Los trabajos realizados en el Programa Integral de Interconexión se dividió en prioridades estratégicas, lo que nos permitió concluir unos días antes de los acordados con un rendimiento sobresaliente; trabajamos con base en las mejores prácticas y talento altamente calificado, por lo que optimizamos el desempeño de los proyectos de nuestros clientes, desde la logística hasta proyectos complejos”, señaló una fuente interna de Cotemar.

Actividades realizadas:

Interconexión del tanque FA-100B de Quesqui 1 y cabezales de los pozos Quesqui 2, 3 y 4.

Batería de separación Tecominoacán.

Interconexión de tanque separador trifásico de Quesqui 1.

Fabricación e instalación de línea de entrada de mezcla.

Fabricación e instalación de línea de salida de aceite.

Fabricación e instalación de línea de salida de gas.

Fabricación e instalación de línea de desfogue.

Fabricación e instalación de cabezales.

Quesqui 2.

Quesqui 3.

Quesqui 4.

Fabricación e instalación de cabezales en batería de separación Tecominoacán.

Gas amargo.

Desfogue.

Beneficios:

La ejecución de este proyecto, permitirá incrementar la producción de hidrocarburos en un volumen adicional de hasta 47 Mbpd de aceite, y 175 MMpcd de gas húmedo dulce, así como asegurar que se cuenta con la infraestructura asociada a dicho crecimiento y se aprovecha eficientemente la capacidad de transporte de las líneas existentes. Asimismo, permitirá incorporar el aceite separado al proceso en baja presión, y el gas en alta presión, hacia la descarga de las compresoras de la estación de compresión Tecominoacán.

Con más de 4 décadas de historia, Cotemar es una empresa 100% mexicana comprometida con el fortalecimiento de la industria petrolera nacional, así como con el bienestar de nuestro país, por ello, trabajan bajo estándares nacionales e internacionales de calidad y seguridad.

Acerca de Cotemar, S.A. de C.V.

Experiencia, eficiencia, entrega y empatía social les definen

Son una compañía 100% mexicana fundada en 1979 que brinda soluciones integrales para la exploración y producción (E&P) costa afuera, desde el soporte operacional hasta proyectos de diseño y construcción costa afuera.

Su experiencia e infraestructura, única en el Golfo de México, les posiciona como la mejor opción, colaborando con sus clientes y ayudándoles a superar sus retos, maximizando el retorno de la inversión.

Impulsados por su cultura de colaboración y convertir los retos en grandes oportunidades. Ejecutan proyectos de forma segura, eficiente y en tiempo, sus más de 40 años de trayectoria les respaldan. One stop to get it done, and done right.

www.cotemar.com.mx

Contacto: Israel Ramón Estrada Vidal irestradav@cotemar.com.mx / Cel. 938-124-7926.

Visitar su nueva página web: www.cotemar.com.mx

Redes sociales: https://www.facebook.com/COTEMAR.Oficial/ / https://twitter.com/CotemarOficial / https://www.linkedin.com/company/cotemar / https://vimeo.com/user52605752

