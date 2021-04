Turismo Burbuja, una nueva tendencia de los Viajeros de Bienestar

/COMUNICAE/

Adriana Azuara la primera mujer reconocida como Latinamerican Wellnesss Leader habla sobre la tendencia wellness “Viajeros de Bienestar”

Viajar es uno de los placeres que más otorgan felicidad y este año sin lugar a dudas aún más, pues a casi un año de encierro y distanciamiento social poder disfrutar del mar y la naturaleza ayuda de gran manera a desconectarse de la rutina diaria y superar las tensiones acumuladas durante el lockdown.

Es por esto que los viajes que abordan el bienestar mental y físico están en aumento, con destinos que se adaptan a las necesidades de reducir el estrés y la ansiedad e incluyen experiencias con ciclismo, senderismo, caminatas, paseos en remo, tratamientos de sueño profundo y de spa, meditación y yoga.

El viajero de Bienestar viaja para sentirse inspirado, busca conectarse, relajarse, dar y recibir buenos momentos. El objetivo primordial de los Viajes de Bienestar es fomentar un espíritu aventurero potenciando la salud física, mental y espiritual.

El turismo representa un porcentaje considerable del PIB (Producto Interno Bruto) anual de cualquier país, y perder una parte tan significativa de esto debido a la pandemia ha demostrado ser bastante perjudicial. Por lo tanto, los gobiernos de todo el mundo están luchando por encontrar formas ingeniosas de restaurar de alguna manera las corrientes de flujo de efectivo entrantes asociadas con el turismo y los viajes internacionales, lo que a su vez lleva a algo llamado “Turismo de burbuja”.

En términos simples, una burbuja de viajes es un acuerdo entre dos o más países para abrir sus fronteras para viajar sin una cuarentena estricta. Por lo general, se realizan entre gobiernos cercanos que confían entre sí, y que confían en que ambas partes están manejando bien el virus. “la gente puede moverse libremente dentro de la burbuja, pero no puede entrar desde el exterior”, dice Per Block, investigador de la Universidad de Oxford en metodología y movilidad social. “La idea es permitir que las personas tengan más libertad sin causar daños adicionales”. Las burbujas de viaje son una extensión de una de las especialidades de investigación de Block: las burbujas sociales, donde las personas amplían sus zonas de cuarentena para incluir a más personas que consideran seguras. Block es uno de los autores de un estudio de Oxford que sugiere que las burbujas sociales podrían ser una estrategia eficaz para aliviar el aislamiento del coronavirus, aunque los hallazgos aún no han sido revisados ​​por pares.

Se espera que en el futuro este turismo de burbuja sea una de las formas de viajar que haga sentir a las personas seguras, abriendo el canal a tours pequeños y privados, business meetings y experiencias de bienestar, reactivando en la medida de la posible el turismo mundial.

…Sin lugar a duda una increíble tendencia para viajar en bienestar y reducir el estrés y la ansiedad en estos momentos de crisis.

Acerca de Adriana Azuara

Es la primer mujer mexicana reconocida como Latinamerican Wellness Leader, Key Supporter para México del Global Wellness Day, representante de Wellness for Cáncer en Latam y recientemente fue reconocida como una de las 100 mujeres más poderosas de los negocios por la revista Expansión.

Cuenta con más de 16 años de experiencia en el ramo del bienestar y el cuidado de la piel, ha participado en la creación de más de 700 spas alrededor de México y Latinoamérica, además de brindar capacitación personal a través de su empresa All4Spas para grandes hoteles como: Hotel Presidente, Velas, Rosewood Mayakoba y San Miguel de Allende, Hard Rock Cancún y Riviera Maya, Misión del Sol Cuernavaca, entre otros.

Es creadora y fundadora de la marca de belleza AgaveSpa considerada por los expertos como una marca Premium en el sector.

