AndeanWire incluirá Google News en todos sus planes y aumenta su red de medios

LATINOAMÉRICA (Abril 13 de 2021). AndeanWire la red digital de comunicaciones con mayor proyección en Latinoamérica, ofrecerá desde Abril de 2021 en todos sus planes de inversión, Google News y mayor red de medios.

Permanentemente todas las compañías tienen algo que contar y se consolidan como fuente de información para dar a conocer aspectos relevantes de su negocio a la opinión pública. La importancia para las áreas de mercadeo y comunicaciones de transmitir el mensaje correcto al público objetivo y a través del medio de comunicación adecuado, toma gran relevancia al momento de expresar los valores, filosofía o maneras de actuar ante cualquier situación positiva o negativa que surja en una empresa. De hecho, contar con una mala estrategia de comunicación o no utilizar los medios adecuados, puede llevar a una empresa al total fracaso, perdiendo la gran oportunidad de no proyectar la imagen deseada y perder clientes potenciales que puedan no conocer sobre sus productos y servicios.

Es en este punto, es precisamente donde AndeanWire como red de medios de comunicación digital y portales de información, se destaca como una plataforma digital efectiva de difusión para llegar a diferentes públicos objetivos tanto en Colombia como en Latinoamérica.

“El servicio tiene como objetivo publicar un contenido digital que si bien se presenta como comunicado de prensa digital en la práctica es marketing de contenido generando así visibilidad, reputación digital, minado en google y posicionamiento indirecto con frases claves. Sumado a ello convierte a la empresas y emisores en noticia a través del feed de Google News” manifestó Andrea Delgado L., Directora Comercial y de Operaciones en AndeanWire.

Indudablemente para cualquier negocio, conseguir la visibilidad que ofrece un medio de comunicación como AndeanWire a través de comunicados de prensa, es un gran éxito. Los comunicados de prensa son la versión oficial de un hecho concreto y dan la oportunidad perfecta a los empresarios para salir del anonimato y por medio de historias interesantes, contar todo acerca de su compañía como sus inicios, lanzamientos de productos y servicios, alianzas y convenios, eventos y congresos, logros alcanzados, nombramientos de directivos, responsabilidad social y en general toda la información que se desee compartir con la opinión pública para darse a conocer.

Como la red de medios de comunicación digital con mayor proyección en Latinoamérica, AndeanWire permanente se encuentra en un proceso de mejora continua que brinda beneficios específicos para los empresarios como:

Reputación digital positiva: al realizar marketing de contenido para que diferentes portales de comunicación y negocios de la red de noticias propia, hablen bien de una empresa, apoyando activamente su gestión, productos y servicios. Entre más sitios publiquen la noticia mejores resultados se podrán obtener.

Generación de credibilidad y valor de marca: mediante el mejoramiento de reputación digital positiva que permite establecer con los clientes potenciales lazos de confianza y seguridad al momento de generar un negocio, ofreciendo igualmente la posibilidad para las compañías de expandirse a otros mercados y fronteras.

Visibilidad y posicionamiento indirecto en Google: para aumentar las posibilidades que clientes potenciales puedan encontrar información positiva de la marca, la empresa, los productos, servicios y personas relevantes de la compañía, mediante la utilización de frases de referencia estratégicamente seleccionadas en los comunicados de prensa y que ayuden al aumento de tráfico, generación de link building y visualización en Google Images.

Google News, convertirse en Noticia mediática: Google Noticias es un agregador y buscador de noticias automatizado que se actualiza cada 15 minutos y rastrea de forma constante la información de los principales medios de comunicación online como Andeanwire, que ayuda a destacar la noticia publicada como mediática en el feed de noticias de Google.

Redacción personalizada de comunicados de prensa: el servicio de redacción que ofrece Andeanwire es único, ya que los comunicados de prensa de cortesía son elaborados por un equipo de profesionales en periodismo y mercadeo, los cuales como consultores, disponen de herramientas y directrices específicas para que cada publicación cumpla con los objetivos de comunicación de cada cliente.(Marketing de contenido)

Todos estos beneficios están estructurados bajo diferentes procesos de calidad y mediante el plan continuo de mejoramiento, a partir de Abril de 2021 todos los planes de inversión exclusivos que ofrece AndeanWire, se potencian para incluir servicio de Google News y más portales de noticias:

Comunicado Masivo: distribución asegurada en 10 portales de la red de Andeanwire y Aliados.

Comunicado Plus: distribución asegurada en 15 portales de la red de Andeanwire y Aliados, más 10 portales adicionales para distribución ampliada en Latinoamérica.

Comunicado Premium: distribución asegurada en 30 portales de la red de Andeanwire y Aliados, más 10 portales adicionales para distribución ampliada en Latinoamérica, más 10 portales adicionales para distribución ampliada en USA.

Finalmente, es importante destacar que como eje principal de la red, AndeanWire cuenta con la central de noticias para empresas Aw News Center donde inicialmente se publican todos los comunicados de prensa para luego difundirse en los demás portales, pues es permanentemente consultada por diferentes medios de comunicación externos, potencializando aún más los beneficios ofrecidos.

Para obtener mayor información y poder estar en el radar de los negocios en internet con todos los beneficios ofrecidos por Andeanwire, consulte:

Sitios Web

Redes Sociales





Acerca de AndeanWire

Con más de 12 años de experiencia, es la red de comunicaciones con más proyección en Latinoamérica que promete con frases de referencia y por medio de comunicados de prensa difundidos en su red de noticias, posicionar de manera natural y real en los buscadores web, cualquier empresa, servicio o producto. De igual manera, mejora y crea reputación digital positiva permitiendo que ante cualquier búsqueda se encuentren referencias favorables tanto de las empresas como de sus servicios e inclusive de sus directivos. http://andeanwire.com/

