Allied Universal nombra nuevo director

LATINOAMÉRICA (abril 5 de 2021). La empresa de origen estadounidense contrata al director de fusiones y adquisiciones y codirector de estrategia y relaciones con los inversores

Allied Universal®, empresa líder en servicios de seguridad e instalaciones en América del Norte, nombró recientemente a Mike Beregovsky como director de fusiones y adquisiciones y codirector de estrategia y relaciones con los inversores. Danette Perkins ha sido ascendida a presidenta de Fusiones y Adquisiciones para Norteamérica.

Beregovsky será responsable de trabajar con el equipo de liderazgo ejecutivo de la compañía para desarrollar y ejecutar la dirección estratégica para que la organización continúe impulsando un crecimiento sólido, consistente y rentable. Beregovsky liderará las actividades globales de fusión y adquisición de Allied Universal y también desempeñará un papel clave en la próxima adquisición e integración de G4S.

“Tuve el placer de trabajar con Mike durante los últimos ocho años cuando estaba en Warburg Pincus, el socio financiero de larga data de la compañía”, dijo Steve Jones, presidente y director ejecutivo de Allied Universal. “La vasta experiencia y capacidad de ejecución de Mike, junto con su perspectiva pragmática y estratégica, le dará a Allied Universal un tremendo impulso a nuestras actividades de fusiones y adquisiciones a escala global. Estamos realmente encantados de que Mike se una a nuestro equipo ejecutivo”, concluyó Jones.

A lo largo de los años, Beregovsky ha sido fundamental para liderar las transacciones transformadoras clave de Allied Universal y, en 2019, fue nombrado miembro de la Junta Directiva de la compañía.

“Estoy encantado de unirme a Allied Universal. He trabajado con el equipo ejecutivo durante años, por lo que esta será una transición natural y sin problemas”, dijo Beregovsky. “Este es realmente un momento emocionante para unirse a Allied Universal, ya que la compañía se encuentra a la vanguardia de una notable expansión internacional. Espero asociarme con Danette y su equipo para replicar el extremadamente exitoso programa de adquisiciones de la compañía en América del Norte a escala mundial”, continuó el nuevo director de fusiones y adquisiciones.

Como codirector de estrategia y relaciones con los inversores, Beregovsky también será el responsable de garantizar que la empresa esté en una posición adecuada y estratégica con los inversores, prestamistas y otras partes interesadas relevantes.

Desde 2011, Beregovsky desempeñó funciones en el grupo Warburg Pincus’ Industrial and Business Services en Londres y Nueva York. Antes de eso, trabajó en Thomas H. Lee Partners y en el Grupo Financiero de Adquisiciones Apalancadas de Banc of America Securities. Recibió un B.S. en Matemáticas del Massachusetts Institute of Technology (MIT) y un MBA de Harvard Business School.

Acerca de Allied Universal

Allied Universal®, una empresa líder en servicios de seguridad e instalaciones con más de 265.000 empleados e ingresos superiores a los 9.500 millones de dólares, ofrece servicios de seguridad y soluciones tecnológicas incomparables. Con oficinas ubicadas en todos los EEUU e internacionalmente (Canadá, México, Reino Unido), Allied Universal es responsable de proteger más de 50,000 instalaciones de clientes que cubren múltiples sectores de especialidades como educación superior, atención médica, comercio minorista, bienes raíces comerciales, gubernamentales y corporativos, etc. Con el respaldo de la vasta experiencia obtenida al estar en el negocio durante más de 60 años, Allied Universal brinda servicios de seguridad proactivos y tecnología inteligente de vanguardia para brindar soluciones personalizadas que permiten a los clientes concentrarse en su negocio principal. A través de un servicio al cliente de clase mundial, sistemas altamente avanzados y soluciones de tecnología cohesiva… Allied Universal is There for you . Para más información: www.aus.com .

