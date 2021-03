Gaming Technologies, Inc., en asociación con Big Bola Casinos, lanzará Vale.mx, una nueva plataforma de casino en línea y apuestas deportivas de marca en México

/COMUNICAE/

Gametech compartirá ingresos con Big Bola Casino bajo un acuerdo de operación para vale.mx

Gaming Technologies, Inc. (OTC: GMGT) (“Gametech”), proveedor de plataformas de software y desarrollador de juegos de casino y apuestas deportivas, ha anunciado hoy el lanzamiento de www.vale.mx, un sitio de casino y apuestas deportivas online regulado en México.

Gametech se ha asociado con Big Bola Casinos, uno de los mayores casinos terrestres con licencia en México. Vale.mx operará bajo la licencia existente de Big Bola en la SEGOB. Big Bola es uno de los 14 operadores legalmente autorizados para ofrecer servicios legales de apuestas y casino en línea en México.

Vale.mx cuenta con más de 500 de los mejores juegos de casino premium en línea disponibles, que se pueden disfrutar tanto en el móvil como en el escritorio. Los jugadores pueden recibir generosas promociones y jugar a la ruleta y al blackjack en vivo, o a las increíbles tragaperras de alta definición de proveedores de software líderes como NetEnt, Microgaming, Pragmatic Play, Evolution y otros nuevos y exclusivos como Matrix Studios.

Gametech será responsable de la adquisición, promoción y retención de jugadores para Vale.mx. Según los términos de la asociación, las partes compartirán los ingresos generados por Vale.mx. El objetivo de los socios es convertirse en un actor importante en el mercado del juego online de México a corto plazo y, en última instancia, en uno de los líderes del mercado.

Al comentar el anuncio, Jason Drummond, fundador y director general de Gametech, declaró: “Estamos encantados de asociarnos con Big Bola Casinos en el lanzamiento de nuestra nueva plataforma de casino y apuestas deportivas en línea, Vale.mx. La difusión de COVID19 ha acelerado la demanda de juegos de azar en línea y creemos que Vale.mx está posicionado para convertirse en uno de los principales casinos en línea y libros de deportes en México.”

El Director de Operaciones de Big Bola Casino, Emilio Quirós, comentó: “México es el principal mercado de juegos de azar en América Latina y también está clasificado como el 12º mercado más grande del mundo. El momento es ideal para lanzar Vale.mx y ofrecer una plataforma en línea fresca y emocionante con muchos de los juegos de casino en línea más nuevos e innovadores. Esperamos tener una asociación larga y mutuamente beneficiosa con Jason Drummond y su equipo de Gametech”.

México está considerado como uno de los mercados de juego de más rápido crecimiento y se beneficia de ser el único mercado, junto a Estados Unidos, que ofrece juegos de casino legales limitados. ResearchAndMarkets.com ha publicado recientemente un informe en el que se afirma que se espera que el tamaño del mercado mundial de los juegos de azar en línea alcance los 127.300 millones de dólares en 2027, registrando una CAGR del 11,5% entre 2020 y 2027. Según los estudios, México tiene alrededor de 55,8 millones de jugadores, que gastaron aproximadamente 1,6 mil millones de USD en 2018 y 1,8 mil millones de USD en 2019.

Acerca de Big Bola Casinos

Big Bola Casinos es una empresa privada con una licencia de juego del gobierno de México otorgada por la Secretaría de Gobernación para operar 24 casinos en todo México, así como plataformas de casino en línea. Actualmente Big Bola opera 20 casinos en todo México. Sus casinos se han convertido en verdaderos centros de entretenimiento para adultos, gracias a la gran variedad de juegos electrónicos, apuestas deportivas, mesas de juego en vivo y salas de bingo. Más allá del juego, las propiedades de Big Bola se encuentran entre los lugares más emocionantes de México para celebrar, relajarse y disfrutar. La compañía tiene una asociación con Gaming Technologies, Inc. para la operación exitosa de un casino interactivo regulado en línea y un sitio de apuestas deportivas en México, www.vale.mx. Para más información, visite www.bigbola.com.

Acerca de Gaming Technologies, Inc.

Gaming Technologies (“Gametech”) desarrolla juegos, aprovecha los juegos de terceros líderes y opera una plataforma de juegos B2B para permitir que los casinos terrestres, las marcas de consumo y los socios de las empresas de medios de comunicación aprovechen rápidamente una presencia de juego en línea de marca.

La empresa crea juegos únicos, aprovechando los mejores juegos de terceros y proporcionando la plataforma de juego definitiva para ayudar a sus socios internacionales en los mercados regulados a potenciar la presencia del juego en línea, dando prioridad a los jugadores.

En asociación con Big Bola Casinos, Gametech es propietaria de www.vale.mx, un casino online regulado y un sitio de apuestas deportivas en México. Para más información, visitar www.gametech.com.

Declaraciones prospectivas

Esta comunicación contiene declaraciones prospectivas (incluidas en el sentido de la Sección 21E de la Ley de Intercambio de Valores de 1934, con sus modificaciones, y la Sección 27A de la Ley de Valores de 1933, con sus modificaciones) relativas a la empresa, la plataforma de aprendizaje automático en línea prevista por la empresa, los planes de negocio de la empresa, cualquier comercialización futura de las soluciones de aprendizaje en línea de la empresa, los clientes potenciales, los objetivos de negocio y otros asuntos. Las declaraciones prospectivas generalmente incluyen declaraciones que son de naturaleza predictiva y dependen o se refieren a eventos o condiciones futuras, e incluyen palabras como “puede”, “será”, “debería”, “sería”, “espera”, “planea”, “cree”, “pretende”, “espera” y otras expresiones similares, entre otras. Las declaraciones que no son hechos históricos son declaraciones prospectivas. Las declaraciones prospectivas se basan en creencias y suposiciones actuales que están sujetas a riesgos e incertidumbres y no son garantía de resultados futuros. Los resultados reales podrían diferir materialmente de los contenidos en cualquier declaración prospectiva. Los riesgos a los que se enfrenta la empresa y su plataforma planificada se exponen en los archivos de la empresa en la SEC. Salvo que lo exija la legislación aplicable, la empresa no asume ninguna obligación de revisar o actualizar ninguna declaración prospectiva, ni de realizar ninguna otra declaración prospectiva, ya sea como resultado de nueva información, de acontecimientos futuros o de cualquier otra forma.

