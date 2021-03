Adriana Azuara, Latinamerican Wellness Leader presente en "The Universal Nature of Wellbeing and Cancer"

/COMUNICAE/

Adriana Azuara, quien es la primer mujer mexicana reconocida como Latinamerican Wellness Leader, fue una de las principales ponentes en el summit “The Universal Nature of Wellbeing and Cancer”

Hace algunos días se llevó a cabo el summit “The Universal Nature of Wellbeing and Cancer” en el que participaron importantes líderes en temas de salud y belleza, así como marcas nacionales e internacionales. Una de las principales ponentes que formo parte de esta conferencia fue Adriana Azuara, quien es la primer mujer mexicana reconocida como Latinamerican Wellness Leader, Key Supporter para México del Global Wellness Day y es representante de Wellness for Cáncer en Latam, además de contar con más de 17 años de experiencia en el ramo del bienestar y el cuidado de la piel es creadora de la marca de belleza Premium AgaveSpa y a equipando spas y capacitando personal a través de su empresa All4Spas.

Una de las principales enseñanzas que este último año ha dejado la pandemia del COVID 19, es la importancia del bienestar mental y físico; es por esto, que en el Summit “The Universal Nature of Wellbeing and Cancer” se habló sobre la relevancia que tiene la salud y la belleza de la piel cuando se padece Cáncer y la relación directa con la autoestima.

Hasta el 90% de las personas que se someten a un tratamiento contra el Cáncer informan cambios en la salud de la piel. Durante esta conferencia los diferentes ponentes se sentaron a conversar para aprender y explorar el papel que juegan las marcas de cuidado de la piel en la gestión de un mayor bienestar para el consumidor final. De igual forma se habló sobre la responsabilidad para con las firmas y sus terapeutas de belleza con los cuales se dialogó la valoración intrínseca de los individuos frente a la adversidad de esta grave enfermedad.

La piel de los pacientes oncológicos sufre enormemente durante los tratamientos médicos, y es que las alteraciones de la piel, la mucosa, las uñas y el cabello, son propios de pacientes tratados con quimioterapia y/o radioterapia.

Adriana Azuara platicó sobre la importancia de que las marcas ofrezcan a sus consumidores productos para todo tipo de piel, sin colorantes artificiales y con ingredientes 100 % naturales. “Ofrecer a nuestro consumidor final productos de alta calidad, con ingredientes Cancér free, es de vital importancia para prevenir enfermedades y ayudar a la salud de la piel de personas que ya padecen algún tipo de enfermedad” comentó Adriana. La importancia de la trayectoria de esta mujer mexicana con más de 17 años de experiencia en el mundo de la belleza ampara su dialogo para reconocer las áreas de oportunidad con las marcas nacionales e internacionales que hoy en día ofrecen bienestar para la gente que busca no solo verse bien sino sentirse con un bienestar integral.

Agrego la ponente sentirse muy orgullosa de haber creado AgaveSpa, una marca de belleza 100% mexicana que integra la sostenibilidad en cada uno de sus ingredientes, ofreciendo productos que promueven la armonía con el medio ambiente, no son ecotóxicos, están libres de parabenos y no contienen colorantes, fragancias sintéticos o gluten, no están testados en animales y utilizan sólo aceites vegetales, además la marca cuida que cada uno de sus ingredientes no tenga efectos cancerígenos en el cuerpo conforme los principios de EWG.

AgaveSpa patrocina iniciativas para la lucha contra el cáncer de ONG´s como Wellness for Cancer y Fundación LAZZ.

…Sin lugar a duda un gran evento en el que importantes líderes en el bienestar y la salud tocaron temas de vital importancia para un bienestar integral, resaltando la participación de una mujer líder en temas de belleza.

Acerca de Adriana Azuara

Es la primer mujer mexicana reconocida como Latinamerican Wellness Leader, Key Supporter para México del Global Wellness Day, representante de Wellness for Cáncer en Latam y recientemente fue reconocida como una de las 100 mujeres más poderosas de los negocios por la revista Expansión.

Cuenta con más de 16 años de experiencia en el ramo del bienestar y el cuidado de la piel, ha participado en la creación de más de 700 spas alrededor de México y Latinoamérica, además de brindar capacitación personal a través de su empresa All4Spas para grandes hoteles como: Hotel Presidente, Velas, Rosewood Mayakoba y San Miguel de Allende, Hard Rock Cancún y Riviera Maya, Misión del Sol Cuernavaca, entre otros.

Es creadora y fundadora de la marca de belleza AgaveSpa considerada por los expertos como una marca Premium en el sector.

Redes Sociales:

FB: @AdrianaAzuaraOficial

IG: @adryazuara

Fuente Comunicae



Source: Comunicae