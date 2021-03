Pacific Green llega a un acuerdo exclusivo para desarrollar 1,1 GW de proyectos de almacenamiento de energía en baterías en el Reino Unido

LATINOAMÉRICA (mrzo 19 de 2021). Pacific Green Technologies, Inc. (la “Compañía” o “PGTK”, (OTCQB:PGTK)) anuncia que ha firmado un acuerdo exclusivo para desarrollar hasta 1.100MW de sistemas de almacenamiento de energía en baterías (“BESS”) en el Reino Unido (“UK”) suministrados por TUPA Energy Limited (“TUPA”). Como parte del acuerdo con TUPA, la empresa también ha adquirido hoy los derechos de 100MW de BESS en Kent, Reino Unido, y tiene previsto concluir los 1.000MW restantes para 2023

La adquisición se produce tras la compra de Innoergy Limited por parte de PGTK y el acuerdo marco con Shanghai Electric Gotion New Energy Technology Co. (“SEG”). La empresa está ahora bien situada para convertirse en líder del mercado de BESS en el Reino Unido y tiene previsto ampliar sus proyectos de BESS en todo el mundo.

El equipo de TUPA cuenta con una considerable experiencia en materia de energías renovables, terrenos y soluciones de red en el Reino Unido. El equipo también tiene un conocimiento inigualable de los sistemas de interconexión entre el Reino Unido y Europa. Esta amplia gama de conocimientos permite al equipo de TUPA crear proyectos listos para su desarrollo en el Reino Unido y en otros países.

Scott Poulter, director general de PGTK, comentó: “Estamos asistiendo a un enorme crecimiento en el sector del almacenamiento de energía a medida que las energías renovables siguen ganando impulso. El acuerdo con TUPA complementa y mejora nuestra experiencia para construir nuestra plataforma de almacenamiento de energía junto con PowerChina y Shanghai Electric. Juntos tenemos la experiencia técnica y la capacidad de fabricación para rivalizar con los líderes mundiales del mercado como diseñadores, desarrolladores y fabricantes, a la vez que somos muy emprendedores en nuestro enfoque.”

Chris Atherton, presidente de TUPA, comentó: “Estamos encantados de formar parte de la ambiciosa entrada de Pacific Green en el mercado británico de almacenamiento de energía en baterías. Dado que Pacific Green ha demostrado su capacidad de crecimiento en el sector marítimo, construyendo y entregando una cartera de pedidos de 250 millones de dólares, el dinamismo y la escalabilidad fueron claves para nuestra decisión de ir en exclusiva con Pacific Green. Estamos encantados de formar parte del crecimiento de Pacific Green”.

PGTK ha seguido ampliando sus tecnologías mediante la adquisición de ENGIN en 2019 e Innoergy en 2020, de modo que su cartera incluye ahora la energía solar concentrada, los sistemas de control de emisiones de gases de combustión, la desalinización del agua y los sistemas de almacenamiento de energía en batería. PGTK sigue buscando activamente tecnologías complementarias para añadirlas a su cartera de Cleantech.

Scott añadió: “Pacific Green ha identificado y se dirige ahora a industrias y sectores específicos en los que su tecnología mejora la creciente industria de soluciones Cleantech. Además de contar con la capacidad y los recursos para llevar a cabo proyectos a gran escala, Pacific Green seguirá desarrollando y produciendo nuevos productos de vanguardia a medida que nos expandimos a nuevos sectores y empezamos a desarrollar activos renovables.”

La empresa conjunta de PGTK con PowerChina SPEM, una de las mayores empresas de ingeniería, adquisiciones y construcción del mundo, con unos ingresos anuales de unos 50.000 millones de dólares, combina una experiencia técnica de élite con una capacidad de producción inigualable en China, lo que garantiza que PGTK pueda escalar eficazmente en cada sector industrial.

El acuerdo marco de PGTK con Shanghai Electric mejora aún más la posición de PGTK en el espacio Cleantech. SEG es una empresa conjunta entre Shanghai Electric Group Co. (“Shanghai Electric”) y Guoxuan High-tech Co., Ltd., y opera uno de los mayores y más avanzados centros de producción y gestión de la cadena de suministro del mundo. Shanghai Electric (SHA: 601727), que cuenta con 70.000 empleados y más de 20.000 millones de dólares de ingresos operativos, aporta un sólido respaldo industrial y décadas de experiencia en la fabricación e integración de equipos de energía.

PGTK continuará adhiriéndose a una estrategia de desarrollo de alta calidad, implementando procesos mejorados en todas las disciplinas, y proporcionando productos y servicios profesionales y eficientes de última generación para sus clientes.

Acerca de Pacific Green Technologies, Inc.

Pacific Green Technologies Inc. se centra en responder a la necesidad mundial de una energía más limpia y sostenible. La empresa ofrece soluciones de sistemas de almacenamiento de energía en baterías (BESS), energía solar térmica y energía fotovoltaica para complementar sus divisiones de tecnologías medioambientales marinas y de control de emisiones.

Para obtener más información, visitar el sitio web de PGTK:

www.pacificgreentechnologies.com

Acerca de POWERCHINA SPEM Co. Ltd

POWERCHINA SPEM es una filial de POWERCHINA, el mayor fabricante de equipos de energía de la República Popular China. Con abundantes recursos, conocimientos técnicos, fuerte capacidad de fabricación, canales de venta nacionales y una rica experiencia, POWERCHINA SPEM está en una posición fuerte para desplegar la tecnología PGTK en toda la RPC.

Acerca de SEG

SEG es una empresa conjunta entre Shanghai Electric Group Co. (“Shanghai Electric”) y Guoxuan High-tech Co., Ltd., y opera entre los centros de producción y gestión de la cadena de suministro más grandes y avanzados del mundo. Shanghai Electric (SHA: 601727), que cuenta con 70.000 empleados y más de 20.000 millones de dólares de ingresos operativos, ofrece un sólido respaldo industrial y décadas de experiencia en la fabricación e integración de equipos de energía.

Aviso sobre las declaraciones prospectivas

Este comunicado de prensa contiene “declaraciones prospectivas”, tal como se define este término en la Sección 27A de la Ley de Valores de Estados Unidos de 1933 y en la Sección 21E de la Ley de Intercambio de Valores de 1934. Las declaraciones contenidas en este comunicado de prensa que no son puramente históricas son declaraciones prospectivas e incluyen cualquier declaración relativa a creencias, planes, expectativas o intenciones sobre el futuro. Dichas declaraciones prospectivas incluyen, entre otras cosas, los efectos actuales de la pandemia en los retrasos y pedidos relativos al sistema de control de emisiones de Pacific Green, los posibles desarrollos comerciales en la India y el interés futuro en nuestras tecnologías solares y de desalinización.

Los resultados reales podrían diferir de los proyectados en cualquier declaración prospectiva debido a numerosos factores. Dichos factores incluyen, entre otros, las condiciones económicas y políticas generales, la continuación de la JV con POWERCHINA SPEM, el acuerdo marco con SEG, la entrega de los proyectos con TUPA y el impacto actual de la pandemia COVID-19. Estas declaraciones prospectivas se hacen a la fecha de este comunicado de prensa, y no asumimos ninguna obligación de actualizar las declaraciones prospectivas, ni de actualizar las razones por las que los resultados reales podrían diferir de los proyectados en las declaraciones prospectivas. Aunque creemos que las creencias, planes, expectativas e intenciones contenidas en este comunicado de prensa son razonables, no se puede asegurar que dichas creencias, planes, expectativas o intenciones resulten ser exactas. Los inversores deben consultar toda la información contenida en este documento y también deben referirse a la divulgación de los factores de riesgo descritos en nuestro informe anual en el formulario 10-K para el año fiscal más reciente, nuestros informes trimestrales en el formulario 10-Q y otros informes periódicos presentados de vez en cuando a la Comisión de Valores y Bolsa.

