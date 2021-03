AgaveSpa presenta sus Beauty Tips para mantener una piel saludable y tersa durante esta primavera

/COMUNICAE/

AgaveSpa marca cosmética de lujo 100% mexicana comparte tips de belleza para mantener una piel saludable e hidratada durante la primavera y de cara al verano. Productos elaborados con los estándares de la más alta calidad, hipoalergénicos, que no dañan la piel ni el medio ambiente

AgaveSpa es una marca cosmética de lujo 100% mexicana, creada a partir de los estándares de calidad más altos del mercado. Su principal ingrediente es el Agave Azul, distintivo ancestral que además de poseer propiedades curativas y emolientes ayuda a restablecer la belleza natural de la piel. Todos los productos de esta exclusiva marca son libres de parabenos y parafinas, no contienen colorantes, no están testados en animales y son elaborados a base de aceites vegetales.

En los últimos meses una considerable cantidad de personas han presentado afecciones en la piel como: acné, deshidratación, piel tirante, enrojecimiento de la piel atópica; todo esto en gran parte a causa del estrés, ansiedad y el confinamiento que se está viviendo a nivel mundial, sin embargo, se vive una nueva normalidad, por lo que es de vital importancia mantener una buena rutina de cuidado para la piel y protegerla de los rayos UV y UVA durante esta primavera y de cara al verano.

Durante la primavera es importante llevar una rutina de belleza para el cuidado de la piel pues esta es el primer órgano que detecta los cambios climáticos, de ahí que su cuidado requiera especial atención. Consientes de esto los expertos de AgaveSpa(www.agavespa.mx) comparten importantes tips para mejorar y ayudar la calidad de vida de la piel durante esta temporada del año.

Preparar la piel para la primavera con esta rutina de doble limpieza facial

​Durante el invierno la piel se reseca por el frio, si a esto se le suma la falta de limpieza se llegará a la primavera con una acumulación de sebo y células muertas provocando una piel rugosa y opaca. Para contrarrestar esto y conservar un cutis terso y fresco se debe establecer una rutina de limpieza facial 2 veces al día. Este es un ritual de belleza que llevan a cabo las mujeres orientales, quienes dedican media hora por la mañana y por la noche para limpiar y cuidar su rostro, posiblemente ese sea el secreto de sus pieles blancas y llenas de luz.

Se propone utilizar: Agua Micelar Facial de AgaveSpa.

El agua micelar de AgaveSpa es ideal para eliminar la grasa y la suciedad acumulada en el rostro ya que contiene partículas de micelas que atraen la suciedad y la expulsan a través del agua. Además ayuda a hidratar, matificar, apretar los poros y calmar la piel.

Exfoliar cada dos semanas

Exfoliar la piel es una de las tareas más necesarias para disfrutar de un cutis sin impurezas y sano, la acción del sol y la contaminación hacen necesarias las exfoliaciones de la piel, de lo contrario se corre el riesgo de acumular demasiada suciedad y lucir una piel deshidratada y apagada.

La exfoliación ofrece grandes beneficios pues además de retirar las células muertas, ayuda a eliminar las marcas de la piel y a mantenerla oxigenada. También mejora su textura, dejándola suave y uniforme; además, permite que los productos de tratamiento penetren mejor en la piel y cumplan mejor su función.

Se propone utilizar: Exfoliante Facial Agave & Tuna Agave Spa.

Elaborado con tuna y agave azul orgánico este exfoliante es apto para todo tipo de piel, alto en antioxidantes, remueve las células muertas limpia los poros eliminando suciedad y puntos negros. Además contiene fitocomplejo regenerador del agave, extracto de tuna, naranja, limón, aceite esencial de menta, caña, tepezcohuite y ácido cítrico.

Protección Solar

Siempre es importante proteger la piel de los rayos del sol, pero ahora que la piel ha estado alejada de la luz natural durante semanas es aún más importante extremar precauciones frente al daño de los rayos UV con un buen protector solar que contenga FPS de 30 o más que reduzca el riesgo de padecer cáncer de piel, el envejecimiento y las quemaduras solares.

Pero no solo es importante usar el protector solar cuando se está de vacaciones, también se debe cuidar el cutis al estar dentro de casa, pues el estar trabajando detrás de la computadora o utilizando smartphones también afecta a la piel con los rayos infrarrojos. Se suele pensar que sólo se necesita protección solar cuando el día está soleado, pero no es así, los rayos UVA son de los que más deben de causar preocupación, pues estos pueden pasar por las nubes y vidrios que penetran profundamente en la piel llegando a la dermis, la segunda capa de la piel, provocando daños irreversibles en el rostro y cuerpo.

Se propone utilizar: Protector Solar AgaveSpa FPS 50.

El Bloqueador solar natural de AgaveSpa para cuerpo y cara que protege de los rayos UVB y UVA, contaminación y radicales libres.

Gracias a las propiedades antioxidantes y regenerativas del aloe vera y el agave, previene el daño al ADN y ARN y estimula la regeneración celular

Libre de parabenos y ftalatos es ideal para todo tipo de piel incluyendo las más sensibles, además no deja ningún residuo grasoso en la piel.

Contiene fitocomplejo regenerador del agave, extracto de aloe vera, goma de xantana, extracto de alga, aceite de sésamo, extracto de semilla de frambuesa y agave orgánico.

No solo es importante el cuidado del rostro en general toda la piel del cuerpo está expuesta sufrir deshidratación, flacidez, envejecimiento y tener una textura áspera y opaca.

Rutina de limpieza para el cuerpo

Los jabones en barra contienen un alto nivel de alcalinidad por lo que pueden deshidratar a la piel, es importante usar jabones corporales que aporte hidratación y antioxidantes los cuales protegerán la integridad de la piel de los famosos radicales libres.

Hidratación Cara y Cuerpo

Para finalizar esta increíble rutina es importante aportar activos humectantes que permitan mantener la piel con una hidratación adecuada.

La crema hidratante es el must have de cualquier época del año y más durante la temporada primavera – verano, ya que la dermis tiende a producir más sebo. Sin embargo, es importante saber que no se debe utilizar los mismos productos todo el año si lo que se desea es conseguir el máximo beneficio. Mientras que en invierno, lo recomendable es utilizar cremas densas, en tiempo de calor lo mejor es optar por cosméticos más ligeros.

Se recomienda utilizar:

Crema Corporal AgaveSpa. Una crema ligera que aporta una humectación optima gracias a sus activos de aceite de sésamo el cual no solo hidrata si no también permite relajar y desinflamar la piel y en conjunto con el aceite de coco aportara activos tonificantes y antioxidantes que la protege del desgaste diario.

Crema lluminante AgaveSpa. La Crema Luminosa de la línea Agave Brightening hidrata y revitaliza. Excelente para obtener una piel mitificada, uniforme y luminosa.

Línea After Sun de AgaveSpa. Esta línea es ideal para después de exponer la piel al sol por largo tiempo, pues refresca, calma e hidrata suavemente hasta la piel más sensible gracias a las propiedades del Agave, Aloe Vera y Manzanilla.

AgaveSpa una marca con productos Premium ideales para cuidar y proteger la piel durante esta época.

Puntos de ventaAgaveSpa y RR.SS.:

https://www.agavespa.mx/

Balmoria (Orizaba 101, Roma Norte). SPA Hotel Presidente Ciudad de México. Producto Exclusivo de los salones Centurion De American Express. Hard Rock Cancún y Riviera Maya. Spa,RosewoodMayacoba y San Miguel. Spa, Misión del Sol Cuernavaca.

Redes sociales:

FB: @AgaveSPA

Instagram: @agavespamx

Twitter: @AgaveSpaMx

Fuente Comunicae



Source: Comunicae