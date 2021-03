Cómo crear mi marca personal, el conferencista internacional en Neuromarketing y Neuroventas Manuel Quiñones lanza su nuevo curso explicando el proceso de construcción de marca.

LATINOAMÉRICA (Marzo 17 de 2021). Manuel Quiñones, reconocido conferencista internacional en neuromarketing y neuroventas, profesor y coach corporativo en ventas y estratega digital en ventas con una amplia y reconocida experiencia en el manejo, proyección y desarrollo del departamento comercial y de mercadeo, explica el proceso de construcción de marca personal en su nuevo curso cómo crear mi marca personal.

¿Si digitara su nombre en internet qué aparecería? Según una investigación realizada al inicio de este año, actualmente las empresas y personas confían más en los medios digitales que en los tradicionales, especialmente en los buscadores online. Es en este escenario, donde se suele buscar todo tipo de información relacionada con la trayectoria profesional de una persona, confirmando la tendencia de la gente a confiar más en expertos que pueden manejar un tema en específico.

La importancia del marketing personal para enfocar todos los esfuerzos en el proceso de creación de marca personal es de vital importancia para crear una reputación positiva y asegurarse que terceros puedan verlo como usted quiere que lo vean. La marca personal no solamente se refiere a prácticas profesionales o aptitudes, sino también diferentes habilidades y experiencias personales y de terceros que hablen bien de su desempeño profesional.

¿Qué es una marca personal y cómo crearla?

La marca personal debe considerarse como una marca comercial, en la cual los demás lo perciben gracias a sus acciones y comunicaciones, ya sea de manera digital o personal.

De acuerdo con declaraciones dadas por parte del experto Conferencista Internacional en Neuromarketing Neuroventas Manuel Quiñones, “una marca es la expectativa sobre una experiencia que ayuda a entender cómo las personas se sienten si trabajan con usted, si contratan sus servicios, lo emplean o promocionan, convirtiéndose en un legado que muestra a los demás lo que pueden esperar de usted”

La creación y consolidación de la marca personal o personal branding, no debe ser un tema improvisado, siendo necesario seguir una estrategia capaz de consolidar de manera óptima una imagen transparente y confiable que pueda influenciar a los demás. En realidad, el proceso de construcción de una marca personal es muy sencillo, pero no por ello fácil. Puede que sólo esté buscando un nuevo trabajo o una promoción dentro de la organización donde labora, pero para eso también necesita tener una marca personal fuerte. De no contar con una clara y sólida propuesta de valor, será muy difícil influenciar a aquellos que tienen el poder de decisión sobre usted. Esas personas son su grupo objetivo y necesita venderse de forma correcta frente a ellos a través de lo que comunica con su imagen.

Es precisamente en este curso de cómo crear mi marca personal, donde del experto Conferencista Internacional en Neuromarketing Neuroventas Manuel Quiñones, brinda las herramientas que le permitirán posicionarse como una Marca Personal Socialmente Responsable, por medio del desarrollo de diferentes estrategias en 4 sencillos módulos.

Aspectos como decidir la dirección de su carrera, cómo posicionarse de manera única, formas de establecer presencia en los medios sociales, organizarse como un profesional independiente y la etiqueta con sus clientes, serán claves a través de la metodología brindada.

Uno de los principales objetivos del curso, radica en explorar y conocer a profundidad las principales herramientas tecnológicas y digitales para destacar en su mercado de forma creativa y diferente, con el fin de comunicar sus dones al mundo para que las personas puedan encontrarlo y saber qué hace usted por ellas que nadie más puede hacer, potenciando sus atributos para destacarse en su sector profesional como experto en el tema.

Manuel Quiñones experto Conferencista Internacional en Neuromarketing Neuroventas lo invita a conocer más acerca de este maravilloso curso que le abrirá las puertas a este nuevo mundo profesional de hoy.

Acerca de Manuel Quiñones

Manuel Quiñones Ph.D., MBA (International) / MC Master of Commerce, es un autor, conferencista internacional en neuromarketing y neuroventas, auditor internacional de ventas, profesor y coach corporativo en ventas y estratega digital en ventas, consultor empresarial con una amplia y reconocida experiencia en el manejo proyección y desarrollo del departamento comercial y de mercadeo. https://xn--manuelquiones-qkb.com/

