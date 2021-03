El CEO de NVIDIA será el anfitrión de los pioneros de la Inteligencia Artificial en el GTC-Spring- 2021

/COMUNICAE/

Jensen Huang, será el anfitrión de los pioneros de la Inteligencia Artificial, Yoshua Bengio, Geoffrey Hinton y Yann LeCun y otros en el GTC-Spring- 2021. Conferencia en línea para presentar el Discurso de Apertura de Jensen Huang y 1,300 ponencias de líderes en; Centros de Datos, Redes, Gráficos y Vehículos Autónomos

NVIDIA anunció hoy que su CEO y fundador, Jensen Huang, recibirá a los reconocidos pioneros de la Inteligencia Artificial: Yoshua Bengio, Geoffrey Hinton y Yann LeCun en la próxima Conferencia de Tecnología de la compañía, GTC21, que se llevará a cabo del 12 al 16 de abril de 2021. El evento comenzará con un Discurso de Apertura (Keynote) en vivo, lleno de noticias por Huang el 12 de abril a las 10:30 a.m. hora de la CDMX.

Bengio, Hinton y LeCun ganaron el premio ACM Turing 2018, conocido como el Premio Nobel de Informática, por los avances que permitieron la revolución del Aprendizaje Profundo. Su trabajo respalda la proliferación de tecnologías de inteligencia artificial que ahora se están adoptando en todo el mundo, desde el reconocimiento facial hasta el procesamiento del lenguaje natural y las máquinas autónomas. Bengio es profesor de la Universidad de Montreal y Director del Instituto de Algoritmos de Aprendizaje de Montreal; Hinton es profesor de la Universidad de Toronto e Investigador de Google; y LeCun es profesor en la Universidad de Nueva York y científico jefe de inteligencia artificial en Facebook.

Se espera que se registren más de 100,000 desarrolladores, líderes empresariales, creativos y otros, incluidos CxOs y profesionales de TI centrados en la infraestructura del centro de datos. El registro al evento es gratuito .

Además de los tres ganadores del Premio Turing, los principales oradores incluyen:

● Girish Bablani, Corporate Vice President, Microsoft Azure.

● John Bowman, Director of Data Science, Walmart.

● Soumith Chintala, Research Engineer, Facebook.

● Rene Haas, President, IP Products Group, Arm.

● Ganesh Harinath, VP of Engineering, 5G MEC, AI Platforms, Verizon.

● Daphne Koller, Founder and CEO, Insitro; Co-founder, Coursera.

● Jesse Levinson, Co-founder and CTO, Zoox.

● Kim Libreri, CTO, Epic Games.

● Danielle Merfeld, Vice President and CTO, GE Renewable Energy.

● Abhay Parasnis, CTO and Chief Product Officer, Document Cloud, Adobe.

● Krish Prasad, Senior Vice President and General Manager, Cloud Platform Business, Vmware.

● Raquel Urtasun, Professor, University of Toronto.

● Hildegard Wortmann, Member of the Board of Management, Audi AG.

También se presentarán líderes de cientos de otras organizaciones, incluidas Alibaba, Amazon, Bayer, Citibank, Google, Grubhub, Harvard Medical School, Hyundai Motor Group, IBM, LinkedIn, MIT, Morgan Stanley, Oak Ridge National Laboratory, Princeton University, Salesforce, SoftBank, Spotify, Universidad de Stanford y Volkswagen AG.

“El GTC reúne un ecosistema masivo de desarrolladores, investigadores y líderes corporativos que están usando IA y computación acelerada para cambiar el mundo”, dijo el fundador y CEO de NVIDIA, Jensen Huang. “Tenemos nuestro programa más sólido este año, destacado por Yoshua Bengio, Geoffrey Hinton y Yann LeCun, entre 1,300 sesiones centradas en todos los aspectos de la informática y las redes. No hay mejor lugar para ver el futuro y cómo puedes ayudar a darle forma”.

El GTC es único en el apoyo a la investigación más avanzada en los campos de IA, Ciencia de Datos, Computación de Alto Rendimiento, gráficos, Computación en el borde, redes y máquinas autónomas. Ofrece una amplia gama de sesiones en vivo y bajo demanda para desarrolladores, investigadores, líderes empresariales y estudiantes.

En los últimos años, el evento se ha centrado cada vez más en la computación empresarial y en la nube, donde a menudo se desarrollan e implementan avances en inteligencia artificial. El discurso de apertura y otras charlas brindan a los directores ejecutivos y líderes de TI la información más reciente sobre cómo configurar centros de datos acelerados y seguros que admitan cargas de trabajo modernas, incluida la inteligencia artificial, el aprendizaje automático y el procesamiento del lenguaje natural.

Los asistentes tendrán varias formas de interactuar con los presentadores y otros participantes. Las sesiones de Connect with Experts permitirán a los participantes registrarse en temas específicos y obtener respuestas a sus preguntas por parte de expertos en la materia de NVIDIA en EE. UU., Europa y Asia. La Cena con Extraños (Dinner with Strangers) permitirá a los asistentes interactuar en conversaciones informales moderadas en grupos pequeños que se centran en varios temas de interés. Y los inscritos podrán buscar, conectarse y charlar con otros asistentes y presentadores durante todo la convención.

Se espera que casi 300 nuevas empresas se presenten en una pista de iniciadores de IA, alojada por el programa acelerador NVIDIA Inception. Además, IA Día para Vicepresidentes (AI Day for VC’s) exhibirá firmas de capital de riesgo asociadas con NVIDIA Inception para acelerar el panorama de inicio de AI. Los oradores destacados incluyen ejecutivos, fundadores y socios gerentes de capital de riesgo líderes enfocados en inteligencia artificial, ciencia de datos y computación acelerada.

Los desarrolladores tendrán la oportunidad de adquirir nuevas habilidades con capacitación de clase mundial del Deep Learning Institute (DLI). Los cursos DLI brindan poderosas experiencias de aprendizaje a través de capacitación en profundidad, ejercicios prácticos y acceso a las plataformas de desarrollo de NVIDIA. Los talleres de DLI cubrirán una variedad de temas, desde los fundamentos del aprendizaje profundo hasta el procesamiento del lenguaje natural y la computación acelerada. Las sesiones breves de capacitación práctica en el laboratorio son gratuitas con el registro de GTC. Los talleres de día completo tienen un precio de $249.00 dólares.

El GTC brinda a las comunidades subrepresentadas acceso a contenido y capacitación de aprendizaje profundo a través de asociaciones con instituciones que atienden a minorías como Prairie View A&M, Jackson State y Hampton University, y organizaciones que incluyen Black in AI y LatinX in AI. Habrá más oportunidades educativas y de networking antes y después del evento.

Ver más de lo que GTC-Spring-2021 tiene para ofrecer esta primavera y registrarse para asistir en: www.nvidia.com/gtc.

Fuente Comunicae



Source: Comunicae