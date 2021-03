Por noveno año consecutivo Cotemar recibe el distintivo ESR

/COMUNICAE/

Cotemar recibió por noveno año consecutivo el Distintivo ESR, Empresa Socialmente Responsable, que otorga el Centro Mexicano para la Filantropía (Cemefi) y la Alianza por la Responsabilidad Social Empresarial por México (AliaRSE), destacando el esfuerzo de la organización para dar continuidad a sus esfuerzos de responsabilidad social a pesar del año tan complicado

Este reconocimiento avala el interés de Cotemar por cumplir satisfactoriamente con los estándares establecidos en los ámbitos de Calidad de Vida en la Empresa, Ética Empresarial, Cuidado y Preservación del Medio Ambiente y Vinculación con la Comunidad, además de ser un pilar en su cultura de negocio, políticas y prácticas de actuación cotidianas: https://www.cemefi.org/esr/

Cotemar es una empresa sustentable de clase mundial, comprometida con el desarrollo de las comunidades en las que opera y el cuidado del medio ambiente. Adicionalmente, cuenta con un programa de salud que fomenta el desarrollo integral de sus colaboradores como un aspecto clave para el balance vida trabajo, el cual hace extensivo a las familias de éstos.

“En Cotemar desarrollamos nuestra operación con los más altos niveles éticos de desempeño, por lo que nos sentimos orgullosos de refrendar por noveno año consecutivo nuestro compromiso con la responsabilidad social”, señaló una fuente interna de Cotemar.

Sus relaciones son una expresión de sus valores, así como de su constante búsqueda por la excelencia, por ello Cotemar promueve un ambiente de trabajo sano, seguro y saludable, que fomenta un estilo de vida saludable y contribuye al desarrollo profesional y humano de sus colaboradores.

Acerca de Cotemar, S.A. de C.V.

Experiencia, eficiencia, entrega y empatía social les definen

Son una compañía 100% mexicana fundada en 1979 que brinda soluciones integrales para la exploración y producción (E&P) costa afuera, desde el soporte operacional hasta proyectos de diseño y construcción costa afuera.

Su experiencia e infraestructura, única en el Golfo de México, les posiciona como la mejor opción, colaborando con sus clientes y ayudándoles a superar sus retos, maximizando el retorno de la inversión.

Impulsados por su cultura de colaboración y convertir los retos en grandes oportunidades. Ejecutan proyectos de forma segura, eficiente y en tiempo, sus más de 40 años de trayectoria les respaldan. ‘One stop to get it done, and done right’.

