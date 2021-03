Llegó a México Make It Real, academia de desarrollo de software que se paga cuando se consigue empleo

/COMUNICAE/

La academia propone un sistema diferente y novedoso, invierte en la educación del futuro de sus alumnos. Según un relevamiento realizado por la Academia de desarrolladores Make It Real, el 96% de sus egresados consiguen empleo en menos de 6 meses

El mundo cambió para siempre en el 2020 y seguirá cambiando. La digitalización permeó todos los ámbitos: el trabajo, el estudio y los hogares, cambiando la forma de relacionarnos. En materia de negocios, la mayoría de las empresas migraron al formato de trabajo remoto y no han vuelto a los esquemas pre pandemia. A su vez se encuentran en la búsqueda de profesionales especializados en tecnología, la categoría de mayor demanda durante el 2020 según especialistas, para poder adaptarse mejor a esta nueva realidad digitalizada que ha llegado para quedarse. Esto se ha convertido en una oportunidad para aquellos que buscan desarrollar su talento enfocado en áreas de desarrollo de software, desarrollo web, móvil y ciencia de datos, entre otras opciones. Pero acceder al mercado laboral a veces no es tan sencillo y en este nuevo contexto se buscan además otras habilidades fundamentales, las llamadas soft skills, como la resiliencia, la flexibilidad, el liderazgo e innovación.

Un sistema novedoso y diferente

Las habilidades sin duda abren puertas a nuevas áreas de trabajo, por eso es clave un entrenamiento inmersivo e intensivo que garantice luego empleabilidad. Desde Make It Real creen que invertir en el desarrollo y formación profesional de las personas es clave para garantizar su contratación. Es por ello que se ocupan del acompañamiento integral de cada individuo, evaluando sus necesidades de acuerdo a las habilidades que se requieran adquirir o reforzar más allá de la especialización, como por ejemplo idiomas, preparación para entrevistas, entre otras relacionadas que sirvan a la inserción laboral.

Este sistema ya fue probado con éxito en otros países. En Colombia, según una encuesta realizada por esta academia, el 100% de sus egresados tienen un contrato laboral a término indefinido en un período no mayor a 6 meses, y todos se encuentran trabajando en áreas de programación.

El Global Skills Report 2020 muestra la correlación entre el incremento en habilidades del futuro (incluidas en tecnología y ciencias de datos) y el ingreso per cápita de las personas, afirmando que el aumento en el desempeño de habilidades de un país está positivamente asociado al éxito económico de dicho país. “Desde la Academia nos comprometemos no sólo con la profesionalización del talento humano, sino además con su desarrollo de carrera. Para eso diseñamos el programa Top, en el cual comienzas a pagar cuando encuentras empleo, donde formamos a las personas en desarrollo web y los conectamos con empresas que buscan integrarlos a sus equipos. Durante el proceso de especialización, los estudiantes adquieren diferentes habilidades y participan de un programa de servicios de empleo, que los prepara para conseguir trabajo. Una vez que comienzan a trabajar siguen en contacto y acompañados de por vida a través de la comunidad de egresados de Make It Real ”, añadió el vocero.

Sin duda la formación es el puntapié inicial para tener más oportunidades laborales, además de una actualización continua en las propias áreas de especialización o en lo que se conoce como “Lifelong Learning”, buscando siempre evolucionar.

Acerca de Make It Real

Para más información visitar: https://makeitreal.camp/top

Fuente Comunicae



