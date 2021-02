Episode Six anuncia una financiación adicional de 30 millones de dólares

/COMUNICAE/

La inversión de serie B llega nueve meses después de conseguir 7 millones de dólares de serie A

Episode Six, el proveedor mundial de infraestructura bancaria y de procesamiento de pagos modernos, ha anunciado hoy que ha conseguido una inversión adicional de 30 millones de dólares, con lo que su capital total recaudado asciende a 40 millones de dólares. Esta financiación adicional se produce nueve meses después de que la empresa obtuviera 7 millones de dólares de su financiación de serie A. Entre los inversores de Episode Six se encuentran HSBC, Mastercard, SBI Investment Co. y Anthos Capital.

Episode Six aprovechará su última inversión para seguir acelerando su expansión global en todas las regiones y mercados financieros clave, apoyando a los clientes en una amplia gama de verticales. La compañía continuará entregando tecnología flexible y extensible que impulsa la transformación digital a través de más de 550 APIs.

“El fuerte impulso que seguimos logrando pone de manifiesto la rápida adopción de la transformación digital en la banca, las fintech, las insurtech y las industrias de servicios financieros más amplias”, dijo el CEO de Episode Six, John Mitchell. “En los próximos meses, llevaremos a nuestra empresa al siguiente nivel ampliando nuestro equipo y trabajando estrechamente con nuestros clientes actuales y futuros para satisfacer sus acelerados plazos y poner en el mercado los pagos y productos financieros que sus clientes demandan.”

La solución tecnológica global de Episode Six tiene la capacidad de manejar diferentes idiomas, monedas y requisitos regulatorios específicos de cada país, así como opciones flexibles de alojamiento en la nube o en las instalaciones. El año pasado, Episode Six lanzó sus últimas mejoras tecnológicas, IONIC y Vertices, que permiten una flexibilidad sin precedentes a la hora de crear productos financieros y de pago de última generación centrados en el cliente. Estas tecnologías también facilitan un alto nivel de configurabilidad para las empresas que buscan digitalizar su infraestructura de cuentas y pagos.

Actualmente, 3 millones de consumidores y empresas utilizan productos creados con la tecnología de Episode Six.

Acerca de Episode Six

Episode Six moderniza el procesamiento de pagos y la infraestructura bancaria, eliminando las limitaciones de la tecnología heredada. Con más de 550 APIs y 100 plug-ins, la plataforma permite a las instituciones financieras, fintechs y otras empresas innovadoras crear productos diferenciados para satisfacer las necesidades cambiantes de sus clientes.

La compatibilidad global de la plataforma Episode Six, su amplia capacidad de personalización y su fácil integración aceleran la transformación digital, lo que permite lanzar nuevos productos al mercado de forma sencilla y rápida.

Episode Six opera a nivel mundial con un equipo en expansión ubicado en Estados Unidos, Europa, Japón, Singapur y Hong Kong. Entre los inversores se encuentran HSBC, Mastercard, SBI Investment Co.,Ltd. y Anthos Capital. Para más información, visite www.EpisodeSix.com o LinkedIn.

