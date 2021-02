Data Science, una habilidad altamente demandada en la era de la revolución digital

/COMUNICAE/

Make It Real analiza el mercado laboral y nuevos roles para hacer frente a la transformación digital

El auge de la tecnología está transformando actualmente el mercado laboral, lo que lleva a la automatización de algunos trabajos y tareas, como también al surgimiento de nuevos tipos, a medida que transcurre esta nueva revolución digital, liderada por los avances en las tecnologías como Data Science, Big data y Machine Learning.

Una encuesta de Future of Jobs reveló que los líderes empresariales creen que para 2022, las personas y los procesos automatizados están configurados para compartir la carga de trabajo de las tareas actuales por igual, mientras que se espera que surja una variedad de nuevos roles, a medida que la gente se adapta a la innovación digital en las diferentes industrias.

Las habilidades son la nueva moneda en el mercado laboral y la demanda de las mismas está indicada por las empresas, que requieren cada vez más roles que puedan sumarse al proceso de transformación digital. La dinámica actual requiere seguir la dirección de un mercado laboral basado en habilidades, en lugar de basado en títulos, que es una variable mucho más dinámica. “Desde Make It Real a través de nuestros programas, preparamos a las personas para las carreras del futuro, desarrollando su potencial y talento enfocado en las nuevas tecnologías. Nuestro programa de Data Science pone al servicio de las empresas, profesionales altamente capacitados para hacer frente a las nuevas demandas asociadas no solo a la industria digital, sino que este rol es requerido de forma transversal por diferentes industrias, que buscan gestionar de forma eficiente su información para optimizar procesos y hacer crecer sus ventas”, sostuvo Germán Escobar, CEO de Make it Real.

Prepararse proactivamente para esta nueva realidad del mercado laboral requiere la especialización del talento a través de programas específicos que permitan desarrollar estas habilidades. La academia de desarrolladores colombiana Make It Real ofrece un programa de Data Science, que se toma 100% virtual y permite formar a los profesionales en esta nueva ciencia que tiene alta demanda laboral.

Dentro de la categoría de IT, según un estudio privado, Data Science y Big Data fueron las subcategorías más demandadas en el 2020 en Latinoamérica. La alta demanda de profesionales con habilidades en Data Science ha llevado a una competencia intensa en busca del talento, ya que los datos se han convertido en un activo importante que permite una mayor innovación en otros campos como la inteligencia artificial, que puede impulsar la mejora de los servicios a través de la eficiencia de los procesos y ofrecer mejores resultados para los clientes.

Acerca de Make It Real

Creada en Colombia, es la academia líder de desarrolladores a través de oferta de cursos para acelerar el aprendizaje con programas personalizados en desarrollo Web, móvil y Data Science, orientados al desarrollo de nuevas habilidades. Presente también en México y Perú. Encontrar el futuro en www.makeitreal.camp

