Twitch y TikTok, los ganadores del 2020

En el año 2020 y 2021con la pandemia, los servicios de streaming de radio y televisión duplicaron el tráfico de contenidos, La plataforma más utilizada para la reproducción de audio al momento, Spotify, generó un crecimiento exponencial con más de 155 millones de suscriptores de pago y triplicó la cantidad de podcasts que ofrece, algunos generados e impulsados por la misma plataforma

Según informa usastreams.com, el mayor proveedor de servicios de radios y televisión para Latinoamérica.

Sin embargo, hay un área en particular que el confinamiento parece haber hecho explotar a nivel entretenimiento y es, como se comentaba, los streams. Hablarán del renacimiento de dos aplicaciones que en 2020 parecen haber llegado para quedarse. Desde los números en los que se manejan, a que se debe su éxito y que les depara en el futuro. Hablan de Twitch y Tiktok.

Twitch es una las plataformas que vio un incremento exponencial en 2020, creada en 2007 por dos jóvenes y que se considera la plataforma de streaming más importante al día de hoy. Posicionada principalmente para un público adolescente enfocada en videojuegos, no tardó en ramificarse y hoy cuenta con una enorme cantidad de creadores de distintos rubros que logran monetizar su contenido a través de publicidad, suscripciones y donaciones de sus espectadores. Sin ir más lejos, su récord más destacado fue lograr 667.000 espectadores en una misma transmisión y cada día recibe un promedio de 26,5 millones de visitantes.

Twitch hoy en día no es una plataforma independiente. En 2014, Amazon la adquirió por US$1.000 millones y expertos coinciden en que aquí surgió el boom de la aplicación, junto con el auge de los juegos en línea. No solo esto impulsó la plataforma, sino también, ya situados en el 2020, el confinamiento sanitario. En donde parecía haber una plataforma exclusivamente para gamers, ésta se amplió a distintos rubros para cubrir la demanda de usuarios queriendo ver contenido original y en vivo y se convirtió en una seria competidora de Youtube. De hecho, en el segundo cuarto de 2020, Twitch experimentó un crecimiento del 56% en el total de horas consumidas, superando entre abril y junio la marca de cinco mil millones de horas.

Se puede concluir que el éxito de esta plataforma surge de esta combinación perfecta entre entretenimiento y comunidad, algo que tiene en común con la otra aplicación del momento: TikTok.

Si Twitch fue el éxito rotundo del 2020 en cuanto a videos y streaming, TikTok hizo lo mismo como banda sonora del confinamiento. Y es que sus videos de 15 a 60 segundos con bailes y coreografías a través de canciones pegadizas hicieron de la plataforma un fenómeno sin precedentes. Aquí cualquiera puede ser creador de videos de calidad gracias a la sencilla, pero completa tecnología de edición que han originado. Se considera que su éxito radica justamente en que, a diferencia de Instagram o Youtube, el contenido es más importante que el creador, por lo que democratiza de forma exponencial la forma de crear entretenimiento.

TikTok fue creada en China en 2017, dato no menor ya que es la primera app masiva que no tuvo su origen en Estados Unidos y su enorme éxito ha llevado a que una de las grandes, Instagram, tenga que salir a competir con un formato prácticamente idéntico, creando así los reels. No es para menos, ya que TikTok fue la aplicación más descargada en un trimestre (el primero del 2020) con 315 millones de descargas, y ya supera los 2.000 millones en total a nivel mundial. TikTok también cuenta con la opción de hacer videos en directo, algo que ayuda a que la comunicación entre usuario y creador sea aún más fluida y cercana, algo que en estos momentos parece ser la clave del éxito.

En conclusión, se ve que la tendencia de las plataformas de streaming están en auge y se pronostica que seguirán en crecimiento, ya que la demanda de los usuarios de ver contenido sigue en aumento y el deseo de las personas de sentirse creadores de contenido casual también. Este entrelazado asegura que estas aplicaciones se retroalimenten y sigan sumando aún más adeptos en el tiempo que vendrá.

