Aplicación móvil de Cuentas y cartera digital para ofrecer los servicios de Western Union

Cuentas y Western Union firman un acuerdo por 5 años

Cuentas, Inc. (NASDAQ:CUEN)(NASDAQ:CUENW)("Cuentas"), un proveedor líder de FinTech de soluciones de banca móvil y de pago centrado en las comunidades hispanas y latinas ha firmado un acuerdo de cinco años con Western Union Company (WU), un líder global en el movimiento de dinero y pagos transfronterizos y entre divisas. Cuentas integrará los servicios digitales de transferencia de dinero nacional e internacional de la marca Western Union en la aplicación móvil y el monedero digital de Cuentas en 2021.

Los servicios financieros de Cuentas están diseñados para dirigirse al grupo demográfico latino, potenciando su inclusión financiera para un mayor éxito económico.

A través de la plataforma global transfronteriza y multi divisa de Western Union, los titulares de la tarjeta Cuentas en Estados Unidos tendrán la posibilidad de transferir dinero a sus familiares y seres queridos en casi cualquier parte del mundo desde su aplicación móvil Cuentas. Los clientes tendrán la opción de elegir que sus receptores sean pagados en minutos a través de la red global de Western Union que representa miles de millones de cuentas bancarias, billeteras y tarjetas en 120 países o a través de más de medio millón de puntos de venta en 200 países y territorios.

“Estamos encantados de tener la oportunidad de asociarnos con Western Union, un líder mundial. Nos da una oportunidad increíble de servir a los consumidores con diferentes necesidades de uso, especialmente a los clientes que no están bancarizados o no lo están en los Estados Unidos. Una solución sin contacto, segura y en tiempo real para enviar dinero a los seres queridos en todo el mundo es nuestra promesa a los clientes”, dijo Arik Maimon, cofundador y CEO de Cuentas.

“Esta nueva relación con Western Union es la primera de muchas que vendrán. Es nuestro compromiso con nuestros clientes para actualizar nuestros servicios y darles más opciones y alcance con la App de Cuentas y el monedero digital”, declaró Michael De Prado, cofundador y presidente de Cuentas.

La plataforma transfronteriza y multi divisa de Western Union integra a la perfección la regulación local, el cumplimiento, los canales, la moneda y el idioma. Esta capacidad se traduce en una experiencia de pago de conveniencia, elección y confianza para los consumidores atendidos directamente por Western Union. En los últimos tiempos, Western Union ha abierto su plataforma a un grupo cada vez mayor de socios que representan a los sectores financiero, de telecomunicaciones y tecnológico.

“Damos la bienvenida a Cuentas a la red de Western Union y nos complace que la integración de nuestra plataforma digital profundice la oferta a los clientes. Estamos orgullosos de que nuestras capacidades digitales líderes continúen permitiendo los pagos digitales para los clientes y las empresas”, dijo Molly Shea, Jefe de Red de Western Union, América.

“Estamos muy contentos de ver que Cuentas ha alcanzado este importante hito y prevemos un tremendo impulso en el segmento latino con esta habilitación con Western Union”, dijo Jeff Lewis, Vicepresidente Ejecutivo de Sutton Bank, el banco emisor de la Tarjeta Prepago Mastercard Cuentas.

Los servicios de la aplicación móvil de Cuentas proporcionan una solución financiera integral para la comunidad hispana y latina de Estados Unidos que no tiene acceso a los servicios bancarios, o que no tiene acceso a los servicios bancarios tradicionales, o que prefiere no hacerlo en una institución financiera tradicional.

Acerca de Cuentas

Cuentas, Inc. (NASDAQ:CUEN)(NASDAQ:CUENW) es un proveedor de servicios de banca electrónica y comercio electrónico FinTech con tecnología propia destinada a proporcionar soluciones para la población hispana y latina no bancarizada.

Sus servicios incluyen, entre otros, banca móvil, banca en línea, débito prepagado, depósitos ACH y móviles, remesas de dinero, transferencias de dinero entre pares y acceso a cuentas bancarias para clientes que antes no podían obtenerlas. La tarjeta recargable de propósito general (GPR) proporciona a sus titulares un monedero digital, descuentos en compras en los principales comercios físicos y en línea, recompensas y la posibilidad de adquirir contenidos digitales. Para más información, visitar https://cuentas.com

Acerca de Western Union

The Western Union Company (WU) es líder mundial en el movimiento de dinero y pagos transfronterizos y multidivisa. La plataforma omnicanal de Western Union conecta los mundos digital y físico y hace posible que los consumidores y las empresas envíen y reciban dinero y realicen pagos con rapidez, facilidad y fiabilidad.

A 30 de septiembre de 2020, la red de Western Union incluía más de 550.000 locales de agentes minoristas que ofrecían servicios de marca en más de 200 países y territorios, con la capacidad de enviar dinero a miles de millones de cuentas. Además, westernunion.com, el canal de mayor crecimiento en 2019, está disponible en más de 75 países, además de territorios adicionales, para mover dinero en todo el mundo. Con un alcance global, Western Union mueve dinero para mejorar, conectando a familiares, amigos y empresas para permitir la inclusión financiera y apoyar el crecimiento económico. Para más información, visitar www.westernunion.com.

