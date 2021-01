PGTK firma un acuerdo marco con Sinopec

/COMUNICAE/

Pacific Green Technologies, Inc. (la “Compañía” o “Pacific Green”, (OTCQB:PGTK)) se complace en anunciar que una filial de Pacific Green Technologies (Shanghai) Co. Limited ha firmado un Acuerdo Marco (el “Acuerdo”) con SINOPEC Star Co. (“SINOPEC Star”), una filial de SINOPEC, el mayor conglomerado mundial de refino de petróleo, gas y petroquímica con sede en Pekín, para prestar servicios de diseño, ingeniería de desarrollo y consultoría

El acuerdo prevé que Pacific Green trabaje junto a SINOPEC Star en una cartera de proyectos en las áreas de energía eólica terrestre y marina, energía fotovoltaica y utilización integral de la energía, ya que SINOPEC busca ampliar su cartera de energías renovables. El acuerdo es efectivo hasta el 1 de diciembre de 2022.

Scott Poulter, Director General de Pacific Green, comentó: “El Acuerdo Marco cubre una cartera de proyectos emocionantes y es un gran honor haber sido contratado para trabajar junto al excelente equipo de SINOPEC Star”.

Scott añadió: “Las tecnologías de Pacific Green, especialmente en los sectores de la energía solar, la desalinización y los sistemas de almacenamiento de energía en baterías (BESS), ofrecen la solución perfecta para la creciente demanda mundial de energías renovables y la creciente participación de las grandes petroleras en las energías renovables y sostenibles.”

Acerca de Pacific Green Technologies, Inc.

Pacific Green Technologies Inc. se centra en responder a la necesidad mundial de una energía más limpia y sostenible. La empresa ofrece soluciones energéticas BESS y de energía solar concentrada (CSP) para complementar sus divisiones de tecnologías medioambientales marinas y de control de emisiones.

Para más información, visitar el sitio web de PGTK: www.pacificgreentechnologies.com

Acerca de SINOPEC Star

SINOPEC Star es una filial de SINOPEC, el mayor conglomerado mundial de refino de petróleo, gas y petroquímica, con sede en Pekín y que cotiza en Hong Kong; sus acciones también se negocian en las bolsas de Nueva York y Shangai.

SINOPEC Star tiene su sede en Pekín y se centra en las energías limpias, como la geotérmica, el calor residual, la energía solar y el aprovechamiento integral del gas natural.

Aviso sobre las declaraciones prospectivas

Este comunicado de prensa contiene “declaraciones prospectivas”, tal como se define este término en la Sección 27A de la Ley de Valores de Estados Unidos de 1933 y en la Sección 21E de la Ley de Intercambio de Valores de 1934. Las declaraciones contenidas en este comunicado de prensa que no son puramente históricas son declaraciones prospectivas e incluyen cualquier declaración relativa a creencias, planes, expectativas o intenciones sobre el futuro. Dichas declaraciones prospectivas incluyen, entre otras cosas, los efectos actuales de la pandemia en los retrasos y pedidos relativos a las tecnologías de Pacific Green, los posibles desarrollos comerciales en todo el mundo y el interés futuro en nuestras tecnologías verdes.

Los resultados reales podrían diferir de los proyectados en las declaraciones prospectivas debido a numerosos factores. Dichos factores incluyen, entre otros, las condiciones económicas y políticas generales, la continuación del Acuerdo con SINOPEC Star y el impacto actual de la pandemia. Estas declaraciones prospectivas se hacen a la fecha de este comunicado de prensa, y no asumimos ninguna obligación de actualizar las declaraciones prospectivas, ni de actualizar las razones por las que los resultados reales podrían diferir de los proyectados en las declaraciones prospectivas. Aunque creemos que las creencias, planes, expectativas e intenciones contenidas en este comunicado de prensa son razonables, no se puede asegurar que dichas creencias, planes, expectativas o intenciones resulten ser exactas. Los inversores deben consultar toda la información contenida en este documento y también deben referirse a la divulgación de los factores de riesgo descritos en nuestro informe anual en el formulario 10-K para el año fiscal más reciente, nuestros informes trimestrales en el formulario 10-Q y otros informes periódicos presentados de vez en cuando a la Comisión de Valores y Bolsa.

Contacto:

Scott Poulter, presidente y Director General

Pacific Green Technologies

T: +1 (302) 601-4659

FUENTE: Pacific Green Technologies, Inc.

