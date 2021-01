The Macallan Sherry Oak 12 años ofrece la experiencia única de un single malt clásico

The Macallan Sherry Oak 12 años se caracteriza por su sabor intenso y color dorado oscuro

Se añeja en barricas de Jerez mayormente europeas por medio de un proceso artesanal

COLOMBIA (enero 26 de 2021). The Macallan Sherry Oak 12 años, un single malt que forma parte de la gama The Macallan Sherry Oak, cautiva a los aficionados del whisky en Colombia por el intenso sabor que ostenta por ser añejado en barricas de jerez, lo cual lo convierte en un clásico de la destilería lleno de frutas secas y confitadas.

La gama The Macallan Sherry Oak está compuesta por una variedad de whisky single malt que se caracterizan por su color dorado intenso, que oscilan entre los tonos dorados oscuros y los matices caoba. Esta línea de whisky es un acompañamiento perfecto para cualquier ocasión, especialmente para disfrutar con el postre o después de la cena.

Ramón Cardona, embajador de la marca en Colombia, comentó que, The Macallan Sherry Oak 12 años es particularmente suave y redondo que debe servir como referencia para comparar los demás whiskies disponibles en el mercado. Es destilado en alambiques de cobre de pequeñas dimensiones al estilo escocés.

“Es perfecto para enriquecer el paladar con notas florales, notas de ciruelas, uvas, pasas y manzana fresca. Adicionalmente, la experiencia no solo se destaca en su sabor, sino también en sus notas aromáticas como la vainilla, jengibre y clavo”, aseguró Cardona.

Al madurar exclusivamente en barricas de roble europeas, que previamente han albergado jerez oloroso, su espirituoso intenso, afrutado y con tanto cuerpo se transforma en un single malt clásico. Una vez las barricas están rellenadas, el whisky envejece sin perturbaciones en estas durante 12 años, hasta crear un líquido único y complejo.

The Macallan Sherry Oak 12 años está disponible en Colombia en distintos establecimientos alrededor del país. Para más información: www.themacallan.com o sigue las redes sociales del embajador de la marca en Instagram @themacallanramon.

Acerca de The Macallan

Fundado en 1824, The Macallan es uno de los whiskies “single malt” más admirados y premiados del mundo. La reputación de The Macallan se basa en un producto de excelente calidad y carácter distintivo. La obsesión por la excelencia ha sido el sello distintivo de The Macallan desde su fundación, por Alexander Reid, en una meseta sobre el río Spey en el noreste de Escocia.

En 2018, The Macallan presentó su nueva destilería de £140 millones (aproximadamente $165 millones USD) y experiencia de visitantes en su finca de Speyside, aumentando la inversión en whisky, almacenamiento y en las exclusivas barricas de roble sazonadas con jerez de The Macallan. La sorprendente arquitectura contemporánea, cortada en la pendiente del terreno, se inspira en las antiguas colinas escocesas. Se encuentra cerca de Easter Elchies House, el Highland Manor construido en 1700 que ha sido el hogar espiritual de The Macallan desde 1824. La nueva destilería marca un hito importante, reconociendo el viaje significativo de The Macallan desde 1824 y marcando un nuevo y emocionante capítulo en la evolución del “single malt” de lujo.

Fuente: Central de Noticias AndeanWire

Source: AW-Mexico