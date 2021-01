El posicionamiento SEO de las empresas en México, clave para su crecimiento en Internet, según Marketeros Agencia

/COMUNICAE/

El posicionamiento web constituye una de las herramientas de generación de demanda más consolidadas y con mayor influencia en la actualidad. La utilización de Internet como herramienta para atraer la atención de clientes potenciales es tendencia en el mundo del marketing. Para las empresas mexicanas estar bien posicionadas en Google comienza a ser trascendente para tener números positivos en sus cuentas de resultados

¿Qué es el posicionamiento web?

Técnicamente denominado posicionamiento SEO. Las siglas SEO significan Search Engine Optimization (optimización del motor de búsqueda), y engloban toda una estrategia orientada a situar una página web entre los primeros resultados de búsqueda de palabras clave estratégicamente seleccionadas para encontrar a los buyer persona.

La forma actual en la que los consumidores buscan productos y servicios ha cambiado para siempre; lejos quedan ya los tiempos en los que las empresas podían quedarse esperando a los clientes, y fiando el éxito en sus negocios a la reactividad del consumidor.

La primera opción del cliente ahora es buscar en Internet ese negocio, servicio o producto que desea adquirir o del que desea saber más; para ello, introduce unas palabras clave en un buscador, el cual devuelve una lista de millones de páginas web con contenido relacionado.

Pocos usuarios pasan de la primera página, y 8 de cada 10 clics se los llevan los cinco primeros resultados de búsqueda. A la luz de estos datos, parece que tiene sentido contar con un buen posicionamiento seo, sin el cual es imposible aparecer en dichos resultados.

Cualquier negocio que hoy no tenga presencia en Internet, o cuyo posicionamiento no esté optimizado, no podrá ser alcanzado mediante los motores de búsqueda y, por lo tanto, verá mermada su capacidad de llegar a los clientes.

¿Por qué es tan importante el posicionamiento SEO?

En la actualidad, la estrategia de posicionamiento SEO está en auge. Muchas empresas están invirtiendo en este servicio para atraer más leads cualificados a sus sitios web, según las palabras clave con las que se posicionan y segmentando a su público objetivo.

A raíz de la infinidad de posibilidades que da Internet como vehículo para promocionar los productos o servicios de una empresa, se deduce que cualquier negocio que hoy no tenga presencia en la red, o cuyo posicionamiento no esté optimizado, no podrá ser alcanzado mediante los motores de búsqueda y, por lo tanto, verá mermada su capacidad de llegar a los clientes.

¿Cómo llevar a cabo un buen posicionamiento SEO?

– Cuidar de la experiencia de usuario: Cuando un internauta visita un sitio web y su experiencia de navegación ha resultado satisfactoria, es muy probable que repita la visita y, con el tiempo, se convierta en una oportunidad de negocio. Google permanece vigilante a este comportamiento: tasa de rebote, páginas de media por sesión o tiempo de permanencia medio son métricas que le ayudan a los buscadores a tomar sus decisiones respecto a los posicionamientos de las distintas páginas.

– Tener optimizada la web: Si las páginas de la web están optimizadas se mejorarán los tiempos de respuesta y de carga, y la navegación será más grata para los visitantes y esto redundará en una mayor probabilidad de conversión.

– Conferir autoridad al sitio web: Si los contenidos de la web aportan valor, los visitantes compartirán y difundirán enlaces a un sitio de forma natural. Esta situación hará que los motores de búsqueda de Internet favorezcan a un sitio web haciendo que aparezca siempre entre los primeros resultados de búsqueda por palabras clave.

Ponerse en manos de una agencia digital que posicione en Google a las empresas se antoja un requisito imprescindible para que estas obtengan la visibilidad necesaria en los buscadores que les genere negocio y que les haga crecer en el canal digital. Estar presentes en Internet ya no es una opción, es una obligación, si las empresas quieren crecer.

Fuente Comunicae



